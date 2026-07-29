Mathis Albert gilt als das größte Juwel beim BVB. Nachdem der 17-Jährige in der vergangenen Saison schon für zwei Minuten Bundesligaluft schnuppern durfte, deutete er auch beim Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf (1:2) seine Qualitäten wieder an und erzielte den einzigen Treffer der Borussia.

Laut einem Bericht der BILD winken dem US-Amerikaner in der kommenden Spielzeit daher weitere Einsatzzeiten unter Chefcoach Niko Kovac . Der Jugendspieler befindet sich aktuell auch mit auf der Asien-Reise der Borussia, die zwei weitere Testspiele gegen Cerezo Osaka und den FC Tokyo beinhaltet.

Allerdings sind nach Informationen der BILD auch längst andere Vereine auf den Linksaußen, der schon mit 14 von PSG umworben wurde, aufmerksam geworden. Angeblich sollen Spitzenklubs bereit sein, "bis zu 15 Mio. Euro für den US-Boy zu zahlen".

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Seit 2024 in Dortmund: BVB hat Albert "langfristig" gebunden

Albert wechselte 2024 aus der Akademie des MLS-Klubs LA Galaxy zu den Schwarzgelben. 2025 verlängerte er seinen Vertrag in Dortmund schon frühzeitig "langfristig".