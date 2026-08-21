Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Hull City gegen Manchester United wird am 22. Aug. 2026 um 07:30 Uhr EST und 12:30 Uhr GMT angepfiffen.

Die Tigers treffen am 1. Spieltag auf Manchester United

Hull City kehrt am Samstag nach neun Jahren in den unteren Ligen in die Premier League zurück, und zur Belohnung wartet zum Auftakt direkt ein Duell mit dem Giganten Manchester United.

Wie ist Hull hierher gekommen?

Hull schaffte die Rückkehr ins gelobte Land der Premier League, nachdem sich das Team am letzten Spieltag der regulären Saison für die Championship-Playoffs qualifiziert hatte. Es folgten Siege gegen Millwall im Halbfinale und Middlesbrough im Finale. Auf dem Transfermarkt war der Klub ebenfalls aktiv und hat 14 neue Spieler geholt, um die Mannschaft für die Strapazen des Spitzenfußballs zu rüsten. Die Tigers waren vor der vergangenen Saison als Top-Abstiegskandidat in der Championship gestartet und kassierten im Verlauf 66 Ligatore, die vierthöchste Zahl. Dass sie das Playoff-Finale erreichten und dann auch noch gewannen, war gelinde gesagt eine Überraschung.

Viel wird von Playoff-Final-Hereo Oli McBurnie abhängen, dem Schützen von 19 Toren in der vergangenen Saison.

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Hulls Neuzugänge

Hull hat den Kader umfassend verändert. Bislang sind 11 Spieler gekommen: Jack Butland, Hidemasa Morita, Matt Targett, Óscar Zambrano, Jens Hjertø-Dahl, Elliot Stroud, Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Joe Gelhardt, Lucas Gourna-Douath und der Rekordeinkauf des Klubs, der Innenverteidiger Nobel Mendy, der für etwas mehr als 20 Mio. £ von Rayo Vallecano gekommen ist.

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Kann Carrick dort weitermachen, wo er aufgehört hat?

In der zweiten Hälfte der Saison 2025/26 war United unter Interimscoach Michael Carrick eines der besten Teams Europas. Der frühere United-Mittelfeldspieler veränderte die Geschicke der Mannschaft nach einer trostlosen ersten Hälfte der Spielzeit unter Ruben Amorim. Der 44-Jährige übernahm ein Team auf Rang 10 der Tabelle und formte daraus innerhalb von vier Monaten eine Mannschaft, die Arsenal, Liverpool und Manchester City schlagen konnte. Diese Serie von 12 Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus 17 Premier-League-Spielen brachte ihm einen festen Zweijahresvertrag ein.

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Zusätzliche Belastung für Uniteds Kader

Ein Netto-Transferminus von 55 Mio. £ im Sommer brachte die Mittelfeldspieler Andrey Santos und Youri Tielemans, die jeweils von Chelsea und Aston Villa kamen. United wird zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in der Champions League spielen, und das wird das Personal zweifellos zusätzlich belasten. Rasmus Hojlund wurde für 38 Mio. £ an Napoli verkauft, während Casemiro, Jadon Sancho und Tyrell Malacia allesamt ablösefrei gingen. Marcus Rashford kehrt nach einer Leihe bei Barcelona zurück, doch es bleibt unklar, ob er zur neuen Saison noch in Old Trafford sein wird. Der 18-jährige wonger Tynan Thompson ist in einem Transfer über 8 Mio. £ von Tottenham Hotspur gekommen. United hat im Angriff starke Konkurrenz im Kampf um die Plätze, denn Amad Diallo, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo und Matheas Cunha haben auf diesem Niveau bereits überzeugt. Die Innenverteidigung ist für United ein Sorgenkind, da Matthijs de Ligt und Lenny Yoro beide mit hartnäckigen Verletzungen zu kämpfen haben. Bruno Fernandes ist weiterhin der Talisman des Klubs. Der portugiesische Spielmacher brach in der vergangenen Saison den Premier-League-Rekord für die meisten Assists in einer Saison und bereitete 21 Tore für Mitspieler vor.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Hull (4-2-3-1): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Mendy, Targett; Slater, Crooks; Belloumi, Morita, Stroud; McBurnie.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Team-News & Kader

Hull City geht mit einer beträchtlichen Zahl nicht verfügbarer Spieler in die Partie. Jakirovic muss auf Torhüter Jack Butland, die Verteidiger John Egan, Cody Drameh, Charlie Hughes und Jens Hjertø-Dahl, die Mittelfeldspieler Darko Gyabi, Paddy McNair, Matty Jacob und Oscar Zambrano sowie die Stürmer Liam Millar und Enis Destan verzichten. Eine wahrscheinliche Startelf wurde noch nicht bestätigt, und Updates werden näher am Anpfiff hinzugefügt.

Auch Manchester United hat vor der Reise in den Norden mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Carrick kann nicht auf Manuel Ugarte, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Karl Darlow, Mason Mount oder Tom Heaton zurückgreifen. Eine bestätigte Aufstellung wurde noch nicht veröffentlicht, weitere Team-News werden im Vorfeld der Partie erwartet.

Form

Hull Citys letzte fünf Ergebnisse zeigen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 8. August mit einer 0:2-Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen Eintracht Frankfurt, während das vorherige Pflichtspielergebnis am 23. Mai ein 1:0 gegen Middlesbrough in der Championship war. In der Vorbereitung schlug das Team zudem Konyaspor mit 3:0 und Rizespor mit 2:1, erzielte in den fünf Partien insgesamt sieben Tore und kassierte fünf.

Manchester United holte in den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel endete am 12. August 1:1 gegen Leeds United, United gewann anschließend im Elfmeterschießen. Außerdem spielte das Team 1:1 gegen Paris Saint-Germain und besiegte Atletico Madrid mit 2:1, während ein 5:0-Kantersieg gegen Rosenborg das herausragende Ergebnis der Vorbereitung war. United erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte vier, auch wenn die Niederlage gegen Wrexham früher in der Vorbereitung ein auffälliger Makel bleibt.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell zwischen diesen beiden Klubs fand im Februar 2017 statt, als sich die Teams in der Premier League in Old Trafford 0:0 trennten. In den letzten fünf erfassten Begegnungen hat United die bessere Bilanz mit zwei Siegen, während Hull einen Erfolg verbuchte und zwei Spiele unentschieden endeten. Hulls einziger Sieg in dieser Serie gelang im Carabao Cup im Januar 2017 mit einem 2:1-Heimsieg, während United das Hinspiel dieses Duells mit 2:0 gewann.