Bis zum Spieltag war offen, ob Vincent Kompany seine Mannschaft trotz seiner Erkrankung betreuen kann. Inzwischen gibt es jedoch Entwarnung: Der Trainer des FC Bayern München wird beim Champions-League-Duell dabei sein und sein Team von der Seitenlinie aus coachen. Die Begegnung findet am heutigen Mittwoch, dem 21. Oktober, um 21 Uhr in der Allianz Arena statt.

Was ist es aber, womit sich Kompany seit Tagen herumschlägt und deshalb schon in der Bundesliga gegen RB Leipzig sichtbare Probleme hatte? Hier bekommt Ihr die Antwort.

Spiel gegen FC Arsenal beinahe verpasst: Unter welcher Krankheit leidet Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern München?

Vincent Kompany hat sich in der vergangenen Woche einen Virus eingefangen. Um welchen Erreger es sich genau handelt, ist bislang nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Grippe handelt. Die Infektion scheint zudem Auswirkungen auf älteres Narbengewebe zu haben und verursacht beim Bayern-Trainer akute Hüftschmerzen.

Die Beschwerden sind deutlich zu erkennen: Kompany hat Schwierigkeiten beim Gehen. Bereits vor dem 6:1-Kantersieg des FC Bayern gegen RB Leipzig war zu beobachten, wie sich der Belgier mit schmerzverzerrtem Gesicht die Treppe aus den Katakomben der Allianz Arena auf den Rasen kämpfte. Nach der Halbzeit entschied er sich sogar für einen anderen Zugang, um weitere Treppenstufen zu vermeiden. Während der Partie nahm er überwiegend auf der Trainerbank Platz, während Co-Trainer Aaron Danks das Coaching übernahm.

Die Erkrankung und die damit verbundene Erschöpfung machten Kompany offenbar stark zu schaffen. Berichten zufolge legte er sich sowohl in der Halbzeitpause als auch nach dem Abpfiff auf ein Sofa in der Allianz Arena. Auf die anschließende Medienrunde verzichtete der Bayern-Coach ebenfalls. Zudem fehlte er beim Training am Montag und Dienstag sowie bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal.

Auf dem Trainingsplatz vertraten ihn seine Assistenten Aaron Danks, Rene Marie, Floribert N’Galula und Daniel Fradley. Danks übernahm außerdem Kompanys Rolle bei der Pressekonferenz. "Es ist sehr wichtig, dass er sich ausruht", erklärte Danks zunächst und ließ offen, ob der Cheftrainer am Mittwoch persönlich dabei sein würde. "Wir beleuchten die Situation Tag für Tag aufs Neue. Er ist immer noch fraglich für morgen, aber er wird seine Rolle spielen – ob das nun in der Allianz Arena oder zu Hause ist", ergänzte er. Dabei gab der Brite auch einen Einblick in die Beschwerden seines Vorgesetzten: "Er hat Schmerzen in seinen Beinen gespürt."

Auch Karl-Heinz Rummenigge legte Kompany nahe, sich zunächst auszukurieren, anstatt unbedingt an der Seitenlinie zu stehen. "Er hat seit Samstag einen Virus. Gestern schien es ihm morgens besser zu gehen, dann im Laufe des Tages etwas weniger gut. Es ist besser, wenn er es vielleicht irgendwann auskuriert", sagte der 71-Jährige am Dienstag gegenüber Absolut Fußball.

Mittlerweile scheint sich der Gesundheitszustand des Bayern-Trainers jedoch etwas verbessert zu haben. Kompany kann seine Mannschaft im Duell mit dem Vorjahresfinalisten aus London persönlich unterstützen. Verzichten muss der FC Bayern gegen Arsenal allerdings auf Joshua Kimmich, der aufgrund eines Todesfalls in der Familie fehlt, sowie auf Michael Olise, der gesperrt ist.

Spiel gegen FC Arsenal beinahe verpasst: Unter welcher Krankheit leidet Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern München? Co-Trainer im Überblick

Hätte Kompany krankheitsbedingt nicht an der Seitenlinie stehen können, wäre Danks allein für das Coaching verantwortlich gewesen. Diese Rolle hatte der Co-Trainer bereits im Halbfinal-Hinspiel der Champions-League-Saison zuvor gegen PSG übernommen, nachdem sich Kompany im Duell mit Real Madrid eine Gelbsperre eingehandelt hatte.

So sind die Aufgaben im Trainerstab von Kompany verteilt:

Aaron Danks (44 Jahre alt): Co-Trainer, Standard-Trainer

Floribert N'Galula (39): Co-Trainer, schon die ganze Trainer-Karriere an Kompanys Seite und sehr aktiv im Training

Rene Maric (34): Co-Trainer, kümmert sich um Taktikfragen und war früher unter anderem bei SPOX aktiv

Daniel Fradley (36): Co-Trainer, kam Anfang des Jahres als Chefanalytiker von Manchester City

Michael Rechner (46): Torwarttrainer

Walter Gfrerer (53): Head of Performance, zuvor Fitnesstrainer beim VfL Wolfsburg, der AS Monaco und bei Red Bull Salzburg

Rodyse Munienge (41): Persönlicher Assistent und Kindheitsfreund von Kompany

Getty Images

Spiel gegen FC Arsenal beinahe verpasst: Unter welcher Krankheit leidet Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern München? Die wichtigsten Infos zum Spiel und der Übertragung

Begegnung FC Bayern München vs. FC Arsenal Wettbewerb Champions League Spieltag 3 (Ligaphase) Datum 21. Oktober 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Allianz Arena, München Übertragung DAZN Liveticker SPOX

Spiel gegen FC Arsenal beinahe verpasst: Unter welcher Krankheit leidet Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern München? Übertragung der Champions League am Mittwoch