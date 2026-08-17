Benfica arbeitet angeblich weiterhin an der Verpflichtung von Joao Palhinha vom FC Bayern München. Das berichtet die portugiesische Sportzeitung O Jogo.
Demnach habe der Klub aus Lissabon den Bayern ein besonderes Transfermodell vorgeschlagen, nachdem die von Benfica angedachte Leihe des Mittelfeldspielers vom FCB abgelehnt worden sei.
Dem Bericht zufolge will Benfica die Ablösesumme in zwei Teilraten, verteilt auf diesen und den kommenden Sommer, zahlen. Ob sich die Bayern, die angeblich mindestens 25 Millionen Euro für Palhinha haben möchten, auf diesen Vorschlag einlassen, ist noch unklar. Palhinha sei der absolute Wunschspieler des neuen Benfica-Coaches Marco Silva, der mit dem 31-Jährigen bereits bei Fulham zusammengearbeitet hatte.
Beim FC Bayern hat Palhinha keine sportliche Zukunft mehr - das haben die FCB-Verantwortlichen ihm auch zu Beginn der Saisonvorbereitung offen mitgeteilt. Er gehört neben Sacha Boey und Bryan Zaragoza zu den Transferkandidaten, mit denen die Münchner mit einem sofortigen Verkauf noch Ablösesummen einnehmen wollen.
Einem Bericht des Telegraph zufolge habe der FC Bayern Palhinha bei Newcastle United aktiv angeboten, doch die Magpies zeigten sich bislang zurückhaltend und verfolgten weitere Optionen, um ihr Mittelfeld zu verstärken. Der FCB hoffe seinerseits bei Palhinha auf einen Poker verschiedener Interessenten, die den Preis in die Höhe treiben.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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