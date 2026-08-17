Spezielle Bedingung für Abgang vom FC Bayern München: Besonderes Transfermodell bei Joao Palhinha?

Demnach habe der Klub aus Lissabon den Bayern ein besonderes Transfermodell vorgeschlagen, nachdem die von Benfica angedachte Leihe des Mittelfeldspielers vom FCB abgelehnt worden sei.

Dem Bericht zufolge will Benfica die Ablösesumme in zwei Teilraten, verteilt auf diesen und den kommenden Sommer, zahlen. Ob sich die Bayern, die angeblich mindestens 25 Millionen Euro für Palhinha haben möchten, auf diesen Vorschlag einlassen, ist noch unklar. Palhinha sei der absolute Wunschspieler des neuen Benfica-Coaches Marco Silva, der mit dem 31-Jährigen bereits bei Fulham zusammengearbeitet hatte.

Beim FC Bayern hat Palhinha keine sportliche Zukunft mehr - das haben die FCB-Verantwortlichen ihm auch zu Beginn der Saisonvorbereitung offen mitgeteilt. Er gehört neben Sacha Boey und Bryan Zaragoza zu den Transferkandidaten, mit denen die Münchner mit einem sofortigen Verkauf noch Ablösesummen einnehmen wollen.

Einem Bericht des Telegraph zufolge habe der FC Bayern Palhinha bei Newcastle United aktiv angeboten, doch die Magpies zeigten sich bislang zurückhaltend und verfolgten weitere Optionen, um ihr Mittelfeld zu verstärken. Der FCB hoffe seinerseits bei Palhinha auf einen Poker verschiedener Interessenten, die den Preis in die Höhe treiben.