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Spezia gegen Atalanta U23 wird live auf NOW, Rai 2 und Sky Sport übertragen. Nachfolgend findet Ihr die verfügbaren Kanäle, auf denen Ihr das Spiel verfolgen könnt.

So seht Ihr Spezia gegen Atalanta U23 mit einem VPN

Wenn Ihr ins Ausland reist oder einfach von einem anderen Teil der Welt aus auf Eure gewohnten Streamingdienste zugreifen möchtet, könnt Ihr auf geografische Beschränkungen stoßen. In diesem Fall kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) sehr hilfreich sein.



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Spezia empfängt Atalanta U23 in der Gruppe B der Serie C. Die Mannschaft aus Ligurien verteidigt dabei ihre Tabellenführung gegen das Team aus Bergamo, das nach Konstanz sucht.

Die Gastgeber haben vier ihrer letzten fünf Ligaspiele gewonnen. Unterbrochen wurde diese Serie lediglich durch das 1:1 gegen Latina am vergangenen Spieltag. Spezia bleibt die formstärkste Mannschaft der Gruppe und will sofort wieder drei Punkte holen.

Atalanta U23 durchlebt eine gegensätzliche Phase. Die Mannschaft verbuchte in ihren letzten fünf Spielen zwei Siege und drei Niederlagen. Den jüngsten Sieg feierte sie auswärts mit 2:1 gegen Vis Pesaro. Die 1:2-Niederlage gegen Campobasso wiegt noch immer schwer, und die Tabelle zeugt von einer schwierigen Saison.

Spezia führt die Gruppe B souverän an und geht als Spitzenreiter in die Partie. Für die Mannschaft aus Bergamo hingegen ist jeder Punkt wertvoll, um sich von den gefährlichen Tabellenregionen zu entfernen.

Es ist ein Duell zwischen zwei Mannschaften an entgegengesetzten Enden der Gruppe, doch im Fußball ist alles möglich. Atalanta U23 hat in den vergangenen Wochen Charakter gezeigt und wird nicht ohne Ambitionen ins Picco kommen.

Nachfolgend findet Ihr alle Informationen dazu, wie Ihr das Spiel live im TV und im Stream verfolgen könnt.

Neuigkeiten zu den Mannschaften

Für Spezia liegen derzeit keine offiziellen Informationen zu Verletzungen, Sperren oder der voraussichtlichen Aufstellung vor. Neuigkeiten zum Kader werden in den Stunden vor dem Anpfiff bekannt gegeben.

Bei Atalanta U23 ist die Lage ähnlich: Auch dort gibt es keine offiziellen Mitteilungen über Ausfälle oder die voraussichtliche Startelf. Die neuesten Informationen zu den Kadern beider Mannschaften werden kurz vor dem Spiel bekannt gegeben.

Aktuelle Form

Spezia kommt in den letzten fünf Spielen der Serie C auf vier Siege und ein Unentschieden bei elf erzielten und drei kassierten Toren. Die Mannschaft aus Ligurien spielte zuletzt 1:1 gegen Latina, nachdem sie am Spieltag zuvor Ravenna mit 1:0 besiegt hatte. Siege gegen Gubbio mit 2:0, AC Reggiana 1919 und Pescara runden eine Phase ab, in der sich das Team sehr stabil zeigte.

Atalanta U23 kommt in den letzten fünf Spielen auf zwei Siege und drei Niederlagen. Die Mannschaft reist mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Vis Pesaro an, auf den zuvor eine 1:2-Niederlage gegen Campobasso gefolgt war. Davor gab es einen 2:0-Sieg gegen Gubbio und zwei Niederlagen in Folge gegen Latina und Torres. In diesen fünf Partien erzielte Atalanta U23 sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Zu den jüngsten Duellen zwischen Spezia und Atalanta U23 liegen keine Daten vor. Informationen zum direkten Vergleich werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Tabelle

In der Gruppe B der Serie C steht Spezia auf Platz eins, während Atalanta U23 Tabellenelfter ist.

NordVPN

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So funktioniert das VPN auf Eurem Fernseher

Wie könnt Ihr das Spiel auf dem großen Bildschirm sehen? Auf dem Handy oder Laptop zu schauen, ist in Ordnung, aber Live-Sport genießt man am besten auf dem großen Bildschirm.