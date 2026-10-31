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Italien Serie C1
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Spezia gegen Atalanta U23 heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Spezia - Atalanta U23
Spezia
Atalanta U23
Italien Serie C1

So seht ihr das Serie-C-Spiel zwischen Spezia und Atalanta U23: Anstoßzeit und Team-News

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Italien Serie C1 - Spielwoche 12

Spezia gegen Atalanta U23 wird live auf NOW, Rai 2 und Sky Sport übertragen. Nachfolgend findet Ihr die verfügbaren Kanäle, auf denen Ihr das Spiel verfolgen könnt.

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So seht Ihr Spezia gegen Atalanta U23 mit einem VPN

Wenn Ihr ins Ausland reist oder einfach von einem anderen Teil der Welt aus auf Eure gewohnten Streamingdienste zugreifen möchtet, könnt Ihr auf geografische Beschränkungen stoßen. In diesem Fall kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) sehr hilfreich sein.

Ein VPN wie ExpressVPN ermöglicht Euch eine sichere, verschlüsselte Internetverbindung. Indem Ihr Euren virtuellen Standort in ein Land verlegt, in dem das Spiel übertragen wird, könnt Ihr geografische Beschränkungen umgehen und Eure Lieblingsmannschaft live verfolgen.

Spezia empfängt Atalanta U23 in der Gruppe B der Serie C. Die Mannschaft aus Ligurien verteidigt dabei ihre Tabellenführung gegen das Team aus Bergamo, das nach Konstanz sucht.

Die Gastgeber haben vier ihrer letzten fünf Ligaspiele gewonnen. Unterbrochen wurde diese Serie lediglich durch das 1:1 gegen Latina am vergangenen Spieltag. Spezia bleibt die formstärkste Mannschaft der Gruppe und will sofort wieder drei Punkte holen.

Atalanta U23 durchlebt eine gegensätzliche Phase. Die Mannschaft verbuchte in ihren letzten fünf Spielen zwei Siege und drei Niederlagen. Den jüngsten Sieg feierte sie auswärts mit 2:1 gegen Vis Pesaro. Die 1:2-Niederlage gegen Campobasso wiegt noch immer schwer, und die Tabelle zeugt von einer schwierigen Saison.

Spezia führt die Gruppe B souverän an und geht als Spitzenreiter in die Partie. Für die Mannschaft aus Bergamo hingegen ist jeder Punkt wertvoll, um sich von den gefährlichen Tabellenregionen zu entfernen.

Es ist ein Duell zwischen zwei Mannschaften an entgegengesetzten Enden der Gruppe, doch im Fußball ist alles möglich. Atalanta U23 hat in den vergangenen Wochen Charakter gezeigt und wird nicht ohne Ambitionen ins Picco kommen.

Nachfolgend findet Ihr alle Informationen dazu, wie Ihr das Spiel live im TV und im Stream verfolgen könnt.

Neuigkeiten zu den Mannschaften

Für Spezia liegen derzeit keine offiziellen Informationen zu Verletzungen, Sperren oder der voraussichtlichen Aufstellung vor. Neuigkeiten zum Kader werden in den Stunden vor dem Anpfiff bekannt gegeben.

Bei Atalanta U23 ist die Lage ähnlich: Auch dort gibt es keine offiziellen Mitteilungen über Ausfälle oder die voraussichtliche Startelf. Die neuesten Informationen zu den Kadern beider Mannschaften werden kurz vor dem Spiel bekannt gegeben.

Aktuelle Form

SPE

SPE - Form

PES
S1-2
ACR
S0-1
GUB
S2-0
RAV
S0-1
LAT
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ATA

ATA - Form

TOR
N2-1
LAT
N2-0
GUB
S0-2
CAM
N1-2
VIS
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Spezia kommt in den letzten fünf Spielen der Serie C auf vier Siege und ein Unentschieden bei elf erzielten und drei kassierten Toren. Die Mannschaft aus Ligurien spielte zuletzt 1:1 gegen Latina, nachdem sie am Spieltag zuvor Ravenna mit 1:0 besiegt hatte. Siege gegen Gubbio mit 2:0, AC Reggiana 1919 und Pescara runden eine Phase ab, in der sich das Team sehr stabil zeigte.

Atalanta U23 kommt in den letzten fünf Spielen auf zwei Siege und drei Niederlagen. Die Mannschaft reist mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Vis Pesaro an, auf den zuvor eine 1:2-Niederlage gegen Campobasso gefolgt war. Davor gab es einen 2:0-Sieg gegen Gubbio und zwei Niederlagen in Folge gegen Latina und Torres. In diesen fünf Partien erzielte Atalanta U23 sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Zu den jüngsten Duellen zwischen Spezia und Atalanta U23 liegen keine Daten vor. Informationen zum direkten Vergleich werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Tabelle

Serie C Grp. B

#PSUNTG+/-PktForm
1
SpeziaSpeziaSPE
11920195+1429
U
S
S
S
S
2
RavennaRavennaRAV
11722206+1423
S
N
S
N
S
3
GrossetoGrossetoGRO
116412313+1022
S
U
S
N
S
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
126241611+520
S
N
N
S
N
5
PescaraPescaraPES
125431513+219
U
S
S
U
S
6
TorresTorresTOR
125431312+119
U
S
N
S
U
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
114431412+216
N
S
U
S
N
8
LivornoLivornoLIV
114431616016
N
U
U
N
S
9
PerugiaPerugiaPER
115151517-216
N
S
N
S
S
10
VadoVadoVAD
114341211+115
S
U
S
S
U
11
Atalanta U23Atalanta U23ATA
115061316-315
S
N
S
N
N
12
CampobassoCampobassoCAM
114341620-415
S
N
N
U
S
13
LatinaLatinaLAT
113531111014
U
S
S
U
U
14
PinetoPinetoPIN
11353911-214
S
S
U
N
N
15
ForlìForlìFOR
112631616012
U
N
U
N
U
16
SambenedetteseSambenedetteseSAM
122461620-410
N
S
U
U
S
17
Ostia MareOstia MareOTM
112361014-49
N
N
U
U
U
18
PianesePianesePNS
11164610-49
U
U
U
S
N
19
GubbioGubbioGUB
112181021-117
N
N
N
N
N
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
111191126-154
N
N
N
N
S
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

In der Gruppe B der Serie C steht Spezia auf Platz eins, während Atalanta U23 Tabellenelfter ist.

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