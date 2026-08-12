Angeblich fehlen Adi Hütter in Frankfurt noch zwei Puzzlestücke im Kader zu seinem Glück: Eins in der Abwehr und eins im Angriff.

Laut einem Bericht der Bild-Zeitung soll der österreichische Trainer erhört worden sein. Gesucht werden angeblich "erfahrene" und "lautstarke" Spieler mit Leader-Qualitäten, denn insgesamt sei der Kader zu leise und zu brav, heißt es.

Bei der Stürmersuche, so das Boulevardblatt, soll Ermedin Demirovic auf den Radar der Hessen geraten sein. Der Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas stand vor zwei Jahren schon mal auf der Wunschliste der Eintracht, zog dann aber einen Wechsel vom FC Augsburg nach Stuttgart einem an den Main vor.

Bislang deutet nichts daraufhin, dass Frankfurt bei Demirovic nun den Zuschlag erhalten könnte. Zwar hat der VfB mit Dzenan Pejcinovic gerade für viel Geld (25 Millionen Euro Ablöse flossen an den VfL Wolfsburg) einen neuen Konkurrenten verpflichtet, doch Demirovic betonte jüngst, den Konkurrenzkampf keineswegs zu scheuen: "Er kann gerne kommen, er ist herzlich willkommen", sagte er noch vor Vollzug des Pejcinovic-Deals.

Eintracht Frankfurt: Wer kommt, wenn es mit Demirovic nicht klappt?

Ohnehin fühlt sich Demirovic, dessen Vertrag noch bis 2028 läuft, beim VfB sehr wohl und strebt keineswegs einen Wechsel an. "Ich möchte der Mannschaft helfen, möchte Tore schießen, so viele wie möglich, und weiter vorangehen und eine erfolgreiche Saison spielen", stellte der 28-Jährige klar.

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Ende Juli hatten Medienberichte über Demirovics angeblich offene Zukunft in Stuttgart für Schlagzeilen gesorgt. Sky hatte den Angreifer seinerzeit unter anderem mit Fenerbahce in Verbindung gebracht und im Zuge dessen behauptet, dass VfB-Trainer Sebastian Hoeneß offen dafür wäre, Demirovic abzugeben. "Ich war irritiert und ehrlich gesagt verärgert über einiges, was da geschrieben wurde", dementierte Hoeneß die Berichte gegenüber Bild entschieden und meinte: "Mein Ziel ist, immer die besten Spieler beim VfB zu haben und Medo (Demirovic, d. Red.) ist einer unserer besten Spieler."

Derzeit sieht es also danach aus, als ob sich Frankfurt in Sachen neuer Stürmer anderweitig umschauen müsste. Der im vergangenen Halbjahr von Nottingham Forest ausgeliehene Arnaud Kalimuendo ist dabei ein Kandidat, ihn würde die Eintracht bekanntlich gerne fest verpflichten. Für Kalimuendo würden aber wohl mehr als die 20 Millionen Euro Ablöse fällig werden, in deren Rahmen sich der Preis für Demirovic bewegen würde.

Zunächst müssen die Hessen im Sturmzentrum aber noch ausmisten. Die zuletzt verliehenen Elye Wahi (OGC Nizza) und Jessic Ngankam (Wolfsberger AC) sollen noch abgegeben werden. Auch Michy Batshuayi kann gehen, Gleiches gilt für Noel Futkeu. Letzteren hatte Frankfurt zwar für 1,3 Millionen Euro von Greuther Fürth zurückgeholt, ein direkter Weiterverkauf ist aber wahrscheinlich. Blieben mit Jonathan Burkardt und Younes Ebnoutalib zwei Neuner im Kader der Eintracht, denen möglichst noch eine dritte Option zur Seite gestellt werden soll.