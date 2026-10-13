Spektakulärer Abgang bei Real Madrid? Brisante Aussagen zu Vinicius Junior und Kylian Mbappe

The Athletic zitiert in einem aktuellen Bericht einige Mitglieder ehemaliger Coaching-Staffs bei Real, die allesamt dafür votieren, einen der beiden Superstars abzugeben. Nur so könne Real dauerhaft um Titel mitspielen und Ruhe in den Klub einkehren, nachdem sich in der vergangenen titellosen Saison sogar Spieler untereinander an die Gurgel gegangen waren.

"Das Problem wird erst gelöst, wenn einer von Vinicius oder Mbappe geht", sagte ein namentlich nicht genanntes ehemaliges Mitglied des Trainerstabs von Real aus den letzten Jahren. Ein anderer ehemaliger Mitarbeiter ergänzt: "Entweder gibt es einen strukturellen Wandel, oder sie werden sich nicht verbessern können."

Und weiter: "Es gibt jede Menge kreatives Talent, aber es ist unmöglich, auf Dauer erfolgreich zu sein, wenn man mit nur acht Spielern verteidigt, und es ist sehr schwierig, den Angriff zu organisieren, wenn die besten Spieler ständig das Spiel beschleunigen und nach denselben Räumen suchen."

Warum funktioniert Real Madrid mit Vinicius und Mbappe nicht?

Sowohl Mbappe als auch Vinicius halten sich in puncto Defensivarbeit für gewöhnlich vornehm zurück und präferieren ihrerseits, sich lieber für schnelle Konter in Position zu halten. Zumeist verteidigt Real also un Unterzahl. Ein Umstand, der den Königlichen schon im Champions-League-Viertelfinale der vergangenen Saison gegen den FC Bayern zum Verhängnis wurde.

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Menschlich allerdings soll es zwischen den beiden ego-getriebenen Superstars aber durchaus passen - entgegengesetzt zu anderweitigen Behauptungen in den Medien. "Sie verstehen sich gut, aber auf dem Platz finden sie nicht zueinander", wird eine klubnahe Quelle zitiert: "Es ist nicht so, dass sie sich nicht verstehen oder sich hassen!" Der Brasilianer und der Franzose würden sich vielmehr "in allem miteinander vergleichen. Und Wenn einer nicht verteidigt, macht es der andere auch nicht."

Schon Xabi Alonso scheiterte unter anderem besonders an den Launen von Vinicius, der bei einer Auswechslung im Clasico des vergangenen Jahres für einen Eklat sorgte, den Trainer beschimpfte und mit einem Abgang kokettierte. Auch sonst soll die Kabine der Königlichen tief gespalten gewesen sein mit Alonso-Anhängern auf der einen und Alonso-Gegnern auf der anderen Seite.

Es kam zur spektakulären Trennung nach nur gut einem halben Jahr, doch auch unter Alonso-Nachfolger Alvaro Arbeloa änderte sich nichts. Im Gegenteil: Gegen Ende der Saison sorgte eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen Fede Valverde und Aurelien Tchouamenie, an dessen Ende Valverde mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, für Schlagzeilen.

Löst Jose Mourinho das große Problem bei Real Madrid?

Real blieb ohne Titelgewinn und reagierte darauf unter anderem mit der Rückkehr von Jose Mourinho auf den Trainerstuhl. Die portugiesische Trainerikone soll die Egos der Real-Stars unter Kontrolle bringen. Doch auch unter seiner Ägide sorgen Vinicius und Mbappe für Wirbel in Madrid.

Die L'Equipe berichtete zuletzt, dass das Verhalten von Mbappe seit seiner Verletzung im ersten Nations-League-Spiel in Madrid sauer aufstoße. Intern soll der Eindruck entstanden sein, dass Mbappe seine persönlichen Interessen über die Ziele des Vereins stellt. So soll ihm etwa der Gewinn des Ballon d'Or wichtiger sein als der Erfolg der Mannschaft.

"Nach mehr als zwei Jahren hat man den Eindruck, dass er immer noch nicht verstanden hat, wie Real und sein Umfeld funktionieren und wie man sich dort verhalten muss", wird eine interne anonyme Quelle von der L’Equipe zitiert: "Er wird sehr schlecht beraten, und was das Image angeht, schadet das allen – ihm ebenso wie dem Verein."

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Kylian Mbappe widersetzt sich Jose Mourinho

Der französische Nationalspieler hatte sich beim 1:0-Sieg Frankreichs gegen die Türkei eine Überdehnung der hinteren Kapsel des linken Kniegelenks zugezogen und befand sich seitdem in der Reha. Daraufhin sorgte er jedoch mit mehreren Aktionen für Verwunderung.

Einerseits wurde er bei einem Clubbesuch in Paris abgelichtet, andererseits setzte er sich sogar demonstrativ gegen ein Verbot von Mourinho hinweg.

"Leider kann ein Fußballspieler nicht Rad fahren. Selbst wenn er es hinter dem Rücken des Vereins tut. Sein Vertrag ist mir egal, ich achte darauf, wie ernst der Spieler seine Arbeit nimmt", erklärte Mourinho kürzlich in einem Podcast. Ein Sturz könne dazu führen, dass ein Spieler mehrere Partien verpasse oder sich sogar schwer verletze. "Vielleicht hast du nur eine Prellung, aber diese Prellung hindert dich daran, in Topform zu sein", führte der Real-Trainer weiter aus.

Und was machte Mbappe? Der postete ein Foto auf Instagram, das ihn bei einer Radtour in der Schweiz zeigte.

Vinicius Junior sorgt bei Real Madrid für den nächsten Eklat

Währenddessen sorgte Vinicius mal wieder mit seinem fragwürdigen Verhalten für reichlich Wirbel. Am vergangenen Wochenende wurde sein Treffer zum 2:0 gegen den FC Villarreal völlig zurecht aberkannt. Stattdessen sah der Brasilianer glatt Rot für eine Tätlichkeit, die der VAR aufdeckte. Vinicius hatte Gegenspieler Nathan Saliba klar an den Haaren gezogen und sich somit einen Vorteil verschafft.

Vinicius wollte das aber überhaupt nicht einsehen, beschimpfte und bedrängte den Schiedsrichter und soll auf dem Weg in die Katakomben einen LaLiga-Mitarbeiter geschubst haben. Damit dürfte der Brasilianer von der Liga mindestens zwei Spiele - und damit auch den Clasico am 25 Oktober gesperrt verpassen.

Mourinho schwänzte übrigens die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Villarreal und dem Vini-Eklat, um selbst keine Sperre nach etwaigen Aussagen zu riskieren. "Ich möchte", ließ er laut der Zeitung Mundo Deportivo ausrichten, "gegen Sevilla und Barca dabei sein." Wenn schon Vinicius fehlt.

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