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Mbappe ViniciusGetty Images
Jonas Rütten

Spektakulärer Abgang bei Real Madrid? Brisante Aussagen zu Vinicius Junior und Kylian Mbappe

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Verhindern Vinicius Junior und Kylian Mbappe den langfristigen Erfolg von Real Madrid? Brisante Aussagen aus dem ehemaligen königlichen Trainerstab legen das nahe.

The Athletic zitiert in einem aktuellen Bericht einige Mitglieder ehemaliger Coaching-Staffs bei Real, die allesamt dafür votieren, einen der beiden Superstars abzugeben. Nur so könne Real dauerhaft um Titel mitspielen und Ruhe in den Klub einkehren, nachdem sich in der vergangenen titellosen Saison sogar Spieler untereinander an die Gurgel gegangen waren.

"Das Problem wird erst gelöst, wenn einer von Vinicius oder Mbappe geht", sagte ein namentlich nicht genanntes ehemaliges Mitglied des Trainerstabs von Real aus den letzten Jahren. Ein anderer ehemaliger Mitarbeiter ergänzt: "Entweder gibt es einen strukturellen Wandel, oder sie werden sich nicht verbessern können."

Und weiter: "Es gibt jede Menge kreatives Talent, aber es ist unmöglich, auf Dauer erfolgreich zu sein, wenn man mit nur acht Spielern verteidigt, und es ist sehr schwierig, den Angriff zu organisieren, wenn die besten Spieler ständig das Spiel beschleunigen und nach denselben Räumen suchen."

Warum funktioniert Real Madrid mit Vinicius und Mbappe nicht?

Sowohl Mbappe als auch Vinicius halten sich in puncto Defensivarbeit für gewöhnlich vornehm zurück und präferieren ihrerseits, sich lieber für schnelle Konter in Position zu halten. Zumeist verteidigt Real also un Unterzahl. Ein Umstand, der den Königlichen schon im Champions-League-Viertelfinale der vergangenen Saison gegen den FC Bayern zum Verhängnis wurde.

Menschlich allerdings soll es zwischen den beiden ego-getriebenen Superstars aber durchaus passen - entgegengesetzt zu anderweitigen Behauptungen in den Medien. "Sie verstehen sich gut, aber auf dem Platz finden sie nicht zueinander", wird eine klubnahe Quelle zitiert: "Es ist nicht so, dass sie sich nicht verstehen oder sich hassen!" Der Brasilianer und der Franzose würden sich vielmehr "in allem miteinander vergleichen. Und Wenn einer nicht verteidigt, macht es der andere auch nicht."

Schon Xabi Alonso scheiterte unter anderem besonders an den Launen von Vinicius, der bei einer Auswechslung im Clasico des vergangenen Jahres für einen Eklat sorgte, den Trainer beschimpfte und mit einem Abgang kokettierte. Auch sonst soll die Kabine der Königlichen tief gespalten gewesen sein mit Alonso-Anhängern auf der einen und Alonso-Gegnern auf der anderen Seite.

Es kam zur spektakulären Trennung nach nur gut einem halben Jahr, doch auch unter Alonso-Nachfolger Alvaro Arbeloa änderte sich nichts. Im Gegenteil: Gegen Ende der Saison sorgte eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen Fede Valverde und Aurelien Tchouamenie, an dessen Ende Valverde mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, für Schlagzeilen.

Löst Jose Mourinho das große Problem bei Real Madrid?

Real blieb ohne Titelgewinn und reagierte darauf unter anderem mit der Rückkehr von Jose Mourinho auf den Trainerstuhl. Die portugiesische Trainerikone soll die Egos der Real-Stars unter Kontrolle bringen. Doch auch unter seiner Ägide sorgen Vinicius und Mbappe für Wirbel in Madrid.

Die L'Equipe berichtete zuletzt, dass das Verhalten von Mbappe seit seiner Verletzung im ersten Nations-League-Spiel in Madrid sauer aufstoße. Intern soll der Eindruck entstanden sein, dass Mbappe seine persönlichen Interessen über die Ziele des Vereins stellt. So soll ihm etwa der Gewinn des Ballon d'Or wichtiger sein als der Erfolg der Mannschaft.

"Nach mehr als zwei Jahren hat man den Eindruck, dass er immer noch nicht verstanden hat, wie Real und sein Umfeld funktionieren und wie man sich dort verhalten muss", wird eine interne anonyme Quelle von der L’Equipe zitiert: "Er wird sehr schlecht beraten, und was das Image angeht, schadet das allen – ihm ebenso wie dem Verein."

Kylian Mbappe Jose Mourinho Real MadridGetty Images

Kylian Mbappe widersetzt sich Jose Mourinho

Der französische Nationalspieler hatte sich beim 1:0-Sieg Frankreichs gegen die Türkei eine Überdehnung der hinteren Kapsel des linken Kniegelenks zugezogen und befand sich seitdem in der Reha. Daraufhin sorgte er jedoch mit mehreren Aktionen für Verwunderung.

Einerseits wurde er bei einem Clubbesuch in Paris abgelichtet, andererseits setzte er sich sogar demonstrativ gegen ein Verbot von Mourinho hinweg.

"Leider kann ein Fußballspieler nicht Rad fahren. Selbst wenn er es hinter dem Rücken des Vereins tut. Sein Vertrag ist mir egal, ich achte darauf, wie ernst der Spieler seine Arbeit nimmt", erklärte Mourinho kürzlich in einem Podcast. Ein Sturz könne dazu führen, dass ein Spieler mehrere Partien verpasse oder sich sogar schwer verletze. "Vielleicht hast du nur eine Prellung, aber diese Prellung hindert dich daran, in Topform zu sein", führte der Real-Trainer weiter aus.

Und was machte Mbappe? Der postete ein Foto auf Instagram, das ihn bei einer Radtour in der Schweiz zeigte.

Vinicius Junior sorgt bei Real Madrid für den nächsten Eklat

Währenddessen sorgte Vinicius mal wieder mit seinem fragwürdigen Verhalten für reichlich Wirbel. Am vergangenen Wochenende wurde sein Treffer zum 2:0 gegen den FC Villarreal völlig zurecht aberkannt. Stattdessen sah der Brasilianer glatt Rot für eine Tätlichkeit, die der VAR aufdeckte. Vinicius hatte Gegenspieler Nathan Saliba klar an den Haaren gezogen und sich somit einen Vorteil verschafft.

Vinicius wollte das aber überhaupt nicht einsehen, beschimpfte und bedrängte den Schiedsrichter und soll auf dem Weg in die Katakomben einen LaLiga-Mitarbeiter geschubst haben. Damit dürfte der Brasilianer von der Liga mindestens zwei Spiele - und damit auch den Clasico am 25 Oktober gesperrt verpassen.

Mourinho schwänzte übrigens die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Villarreal und dem Vini-Eklat, um selbst keine Sperre nach etwaigen Aussagen zu riskieren. "Ich möchte", ließ er laut der Zeitung Mundo Deportivo ausrichten, "gegen Sevilla und Barca dabei sein." Wenn schon Vinicius fehlt.

ViniciusGetty Images


Häufig gestellte Fragen

Jose Mario dos Santos Mourinho Felix kam am 26. Januar 1963 in Setubal zur Welt – eine Hafenstadt, eine gute Stunde südlich von Lissabon. Dort roch alles nach Meer, Hafenarbeit und eben auch nach Fußball. Kein Wunder: Sein Vater stand selbst als Torwart zwischen den Pfosten.

Ja, das hat er. Er war Mittelfeldspieler, lief für Rio Ave, Belenenses und GD Sesimbra auf. Aber ehrlich: Er merkte früh, dass es nicht reichen würde. Mit 24 war Schluss – zu wenig Physis für ganz oben. Statt zu hadern, ging er ins Sportstudium. Im Rückblick: die wohl wichtigste Entscheidung seines Lebens.

Seine komplette Laufbahn spielte sich in Portugal ab. Rio Ave – da trainierte sein Vater, also fast ein Familienprojekt. Danach Belenenses in Lissabon und GD Sesimbra, ein kleiner Klub in der Nähe seiner Heimat. Schlagzeilen? Gab es da kaum. Mourinho wurde erst als Trainer ein Name.

Eine beeindruckende Sammlung. Meisterschaften in vier Ländern – Portugal, England, Italien, Spanien. Zwei Champions-League-Pokale. Mehrere Doubles. Und den kompletten UEFA-Satz: Champions League, Europa League, Conference League. Insgesamt 26 große Titel – und jeder erzählt ein Stück seiner Reise.

Genau zweimal. 2004 mit Porto, das Außenseiter-Märchen. 2010 mit Inter Mailand, das legendäre Triple. Zwei Momente, die ihn endgültig zu "Mourinho" machten – einem Trainer, über den man noch Jahrzehnte spricht.

So ziemlich jeden, den man sich in einer All-Star-Elf vorstellen kann: Cristiano Ronaldo, Lampard, Drogba, Terry, Zanetti, Özil, Modric, Hazard. Typisch Mourinho: Er vertraute auf robuste Anführer, die für ihn kämpften. Aber er konnte auch Künstler wie Özil oder Hazard laufen lassen – solange sie sich seiner Idee unterordneten.

Sein Vermögen wird auf rund 120 Millionen US-Dollar geschätzt. Zwei Jahrzehnte auf Top-Niveau, Jobs bei Chelsea, Real, United, Tottenham, Roma, Fenerbahce, Benfica und nun erneut Madrid. Spitzengehälter, Millionenprämien, dazu Werbedeals. In manchen Jahren lagen seine Verträge weit über 15 Millionen Euro.

Zwei. Tochter Matilde, geboren 1996, und Sohn Jose Mario Jr., geboren 2000. Beide halten sich lieber im Hintergrund. Ab und zu tauchen sie bei Spielen oder Feiern auf – aber nie im Rampenlicht, das überlässt die Familie dem Vater.

Seit 1989 ist er mit Matilde Faria verheiratet, seiner Jugendliebe aus Setubal. Über 30 Jahre Ehe – eine Konstante, während er als Trainer fast jedes große Stadion Europas von innen gesehen hat.

Einmal – 2010. Das Jahr des Inters-Triples. Passend dazu führte die FIFA damals zum ersten Mal diese Auszeichnung ein. Mourinho und ein neuer Titel, fast wie für ihn geschaffen.

"The Special One" – klar, der ist untrennbar mit ihm verbunden. Den Namen gab er sich 2004 selbst, als er bei Chelsea vorgestellt wurde. Später variierte er das, in Istanbul nannte er sich "The Foreign One". Mourinho spielt mit solchen Etiketten – und weiß genau, wie sie wirken.

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