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Bruno Fernandes und Ermedin Demirovic könnten künftig für die AC Milan spielen. Diesen Plan soll zumindest Markus Krösche verfolgen.

Obwohl Markus Krösche bei der AC Milan noch gar nicht offiziell im Amt ist, soll er bereits an zwei spektakulären Deals basteln. Wie in den italienischen Gazetten berichtet wird, beschäftigt sich der Sportchef in spe sowohl mit Bruno Fernandes (Manchester United) als auch Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart).

Der Corriere dello Sport will erfahren haben, dass Krösche eine Verpflichtung von Fernandes bereits im Winter in die Wege leite. Der United-Kapitän, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, soll einem Wechsel offen gegenüberstehen und könne sich auch eine erneute Zusammenarbeit mit Trainer Ruben Amorim vorstellen.

In Fernandes' Arbeitspapier ist jedoch auch eine Option auf eine einjährige Verlängerung verankert. Zudem stellte Mauricio Pochettino, neuer Coach der mal wieder kriselnden Red Devils, unlängst klar: "Bruno ist unser Kapitän und ein wichtiger Spieler." Mit dessen Vorgänger Michael Carrick hatte sich der 32-Jährige zuvor zwischenzeitlich überworfen.

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Anschließend machten die Gerüchte die Runde, wonach Fernandes Gespräche über einen neuen Kontrakt vorerst komplett auf Eis gelegt habe. Stattdessen wolle er abwarten, wie die Zusammenarbeit mit dem Pochettino anläuft, hieß es in der englischen Boulevardzeitung Sun.

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AC Milan: Auch Ermedin Demirovic ein Thema?

Milans oberste Priorität im Winter hat dem Vernehmen nach jedoch die Verpflichtung eines neuen Stürmers. Laut Tuttosport habe sich Demirovic dabei als günstigere Alternative zu Endrick (Real Madrid) und Nicolo Tresoldi (FC Brügge) aufgetan, die beide wohl um die 70 Millionen Euro kosten würden und schon länger mit den Rossoneri in Verbindung gebracht werden.

Der Kontrakt von Demirovic am Neckar ist noch bis 2028 datiert, eine Vertragsverlängerung deutet sich aktuell nicht an. Zumal in besagtem Sommer zahlreiche andere Verträge in Stuttgart auslaufen, die teils höhere Priorität genießen. Dies stimme Milan positiv, einen guten Deal aushandeln zu können. Zudem pflegt Krösche aufgrund seiner beruflichen Vergangenheit exzellente Verbindungen in die Bundesliga, nachdem er Eintracht Frankfurt erst vor wenigen Wochen auf eigenen Wunsch verlassen hatte.

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Warum gab es im Sommer Gerüchte um Ermedin Demirovic?

Bereits im Sommer hatten sich im Zuge der millionenschweren Verpflichtung von Dzenan Pejcinovic hartnäckige Abwanderungsgerüchte um Demirovic gehalten, der mit Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht wurde. Der Bosnier entschied sich jedoch für einen Verbleib und kommt seitdem auf mehr Spielzeit als der bislang glücklose Neuzugang.

Neben Milan und dem weiterhin interessierten türkischen Topklub sollen auch Vereine aus der Premier League die Situation um den 28-Jährigen beobachten.