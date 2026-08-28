Wie die spanische Marca berichtet, soll Manchester City darüber nachdenken, Alvarez zurück in die Premier League zu holen. Erste Andeutungen sollen diesbezüglich von den Skyblues schon gemacht worden sein.

Zwar kam es dem Bericht zufolge bisher noch nicht zu konkreten Verhandlungen, doch allein die Tatsache, dass es Gedankenspiele über einen Wechsel gibt, ist überraschend. Alvarez spielte bereits von 2022 bis 2024 für City, doch er verließ Manchester, um nicht länger im Schatten von Superstar Erling Haaland zu stehen.

Zwar läuft Haaland noch immer für das Team vom neuen Trainer Enzo Maresca auf, doch durch die Abgänge von Omar Marmoush und Savinho zu Tottenham Hotspur klafft im Angriff der Citizens wieder eine größere Lücke. Laut Marca könnte Alvarez diese in Form eines Leihgeschäftes stopfen.

Woran scheitert der Wechsel von Julian Alvarez zum FC Arsenal bisher?

Der Wechsel käme noch in weiterer Hinsicht überraschend, da in den letzten Tagen der FC Arsenal als großer Favorit auf die Verpflichtung von Alvarez galt.

Aus zwei Gründen soll es jedoch bisher nicht zu einer Einigung gekommen sein: Zum einen ist dem englischen Meister Atleticos Ablöseforderung bisher zu hoch. Angeblich verlangen die Colchoneros mindestens 150 Millionen Euro oder einen direkten Ersatz in Form von beispielsweise Viktor Gyökeres.

Zum anderen soll Alvarez nicht vollends davon überzeugt sein, wieder in der Premier League zu spielen. Daher habe auch City bisher noch keinen konkreten Vorstoß gewagt.

Öffentliches Drama: Wieso streiten der FC Barcelona und Atletico Madrid?

Der Argentinier wäre am liebsten zum FC Barcelona gewechselt. Der Wechsel zu Barca galt als sein großer Traum, den ihm sein aktueller Arbeitgeber jedoch unter keinen Umständen erfüllen möchte. "Die Chance, dass wir ihn an Barca verkaufen, liegt bei null Prozent. In diesem Fall geht es nicht um Geld, sondern um Würde", sagte ein Offizieller Atleticos gegenüber der Marca. Und weiter: "Es wurde eine Kampagne gestartet mit Lügen und Halbwahrheiten. Und einzig Atletico muss den Preis dafür zahlen."

Zwischen den Parteien kracht es schon länger. Im Frühjahr soll Alvarez zunächst eine vorzeitige Vertragsverlängerung inklusive Gehaltserhöhung bei Madrid ausgeschlagen haben. Laut Marca hätten Atleticos Bosse ihm zugesagt, im Sommer wechseln zu dürfen, sollte ein Verein bis zum 20. Juni ein Angebot mit einer Ablöse von 150 Millionen Euro abgeben. Dies ist aber angeblich nicht passiert.

Stattdessen umwarb Barca den amtierenden Vize-Weltmeister öffentlich und versuchte, über dessen Berater Fernando Hidalgo Druck auf Atletico auszuüben. Alvarez erklärte während der WM in den USA, Kanada und Mexiko, dass ein Wechsel für ihn und auch für Atletico die beste Option sei.

Atletico bekräftigte hingegen mehrfach, dass man Alvarez nicht an Barcelona abgeben werde und pochte auf die festgeschriebene Ablöse im bis 2030 laufenden Vertrag des Angreifers: 500 Millionen Euro. Das Team von Cheftrainer Hansi Flick soll dagegen nur 100 Millionen Euro geboten haben.

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Von den eigenen Fans ausgepfiffen und "krank" beim Training: Spielt Julian Alvarez gegen Sevilla?

Zuletzt verpasste der 26-Jährige drei Tage in Folge das Training. Laut seinem Klub war er "krank". Am Freitag kehrte er jedoch wieder auf dem Übungsplatz zurück und absolvierte alleine eine Einheit mit einem Fitnesstrainer. Dass sein Traum vom Barca-Wechsel geplatzt zu sein scheint, soll er akzeptiert haben.

Madrid hatte Alvarez 2024 für 75 Millionen Euro Ablöse verpflichtet. Seitdem erzielte er in 107 Partien 49 Tore. Zudem bereitete er noch 17 weitere Treffer vor.

Beim 2:2 in LaLiga gegen den FC Villarreal am vergangenen Wochenende wurde der Weltmeister von 2022 von den eigenen Anhängern im Estadio Metropolitano gnadenlos ausgepfiffen. Trainer Diego Simeone bestätigte bereits, dass er im Duell gegen den FC Sevilla am Samstag nicht zum Einsatz kommen wird.



