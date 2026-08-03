Spektakuläre Rückkehr bahnt sich an! Louis van Gaal könnte für einen Trainer-Hammer sorgen

Laut der renommierten niederländischen Zeitung De Telegraaf wäre van Gaal bereit, den nach dem Rücktritt von Ronald Koeman vakanten Posten zu übernehmen. Der Bericht basiert auf Informationen aus dem direkten Umfeld der mittlerweile 74-jährigen Ikone.

Van Gaal trainierte die Elftal bereits dreimal. Während seiner ersten Amtszeit (2000 bis 2001) verpasste er die Qualifikation für die WM 2002, bei der zweiten (2012 bis 2014) gelang in Brasilien der Einzug ins WM-Halbfinale, bei der dritten (2021 bis 2022) setzte es in Kater ein Viertelfinal-Aus gegen den späteren Weltmeister Argentinien.

Bei der jetzigen WM in Nordamerika scheiterten die Niederlande bereits im Sechzehntelfinale an Marokko, anschließend trat Koeman zurück. Arne Slot, vermeintlicher Wunschkandidat des niederländischen Fußballverbands, will nach seinem Aus beim FC Liverpool weiterhin im Vereinsfußball arbeiten. Erik Ten Hag soll ebenfalls abgesagt haben, als weiterer Kandidat gilt Peter Bosz (aktuell Trainer bei der PSV Eindhoven). Das nächste Pflichtspiel der Elftal steigt in der Nations League am 24. September in Amsterdam gegen Deutschland.

Louis van Gaal arbeitete zuletzt für Ajax Amsterdam

Van Gaal hatte in den vergangenen Jahren mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Vorfeld der WM 2022 machte er eine Prostatakrebs-Diagnose öffentlich. Nach dem Turnier trat er zurück, um sich seiner Gesundheit zu widmen. Nach einem Jahr Auszeit stieg er im Oktober 2023 bei seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam als Berater ein. Diesen Posten gab er zum Ende der vergangenen Saison ab. Nun ist er offenbar bereit für ein großes Trainer-Comeback.

Abgesehen von seinen drei Amtszeiten bei der Elftal und etlichen Tätigkeiten bei Ajax arbeitete van Gaal auch erfolgreich für den FC Barcelona und den FC Bayern. Mit den Münchnern gewann er 2010 das Double, im Champions-League-Finale setzte es aber eine Pleite gegen Inter Mailand.