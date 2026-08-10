Spektakuläre Leverkusen-Rückkehr in Gefahr? Inter Mailand könnte dazwischenfunken

Wie der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, buhlt auch Inter Mailand intensiv um den 27-jährigen Flügelstürmer aus Frankreich. Demnach bereitet Inter aktuell ein zweites Angebot an Diabys aktuellen Arbeitgeber Al-Ittihad vor. Das erste über 20 Millionen Euro plus Mittelfeldspieler Kristjan Asllani sei abgelehnt worden. Angeblich verlangt der Klub aus Saudi-Arabien etwas weniger als 30 Millionen Euro für Diaby. Bereits im Winter bemühten sich die Nerazzurri vergeblich um Diaby.

Zuletzt hatte vieles auf eine Rückkehr zu Leverkusen hingedeutet, wo Diaby zwischen 2019 und 2023 die bisher beste Phase seiner Karriere hatte. Auch nach seinem Abschied soll Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes den Kontakt mit Diaby gehalten haben. Bild und Kicker berichteten vergangene Woche von weit fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Wechsel an seine alte Wirkungsstätte. Noch besteht aber keine Einigkeit.

Torpediert Inter nun den Rückhol-Plan? Beim amtierenden italienischen Meister hätte Diaby gute Chancen auf Titel, zudem würde er in der Champions League spielen, in Leverkusen winkt lediglich die Europa League.

Moussa Diaby würde wohl Gehaltseinbußen in Kauf nehmen

In 172 Pflichtspielen für Leverkusen verzeichnete Diaby einst 49 Tore und 47 Vorlagen, ehe er 2023 für 55 Millionen Euro zu Aston Villa wechselte. Nach nur einem Jahr mit 54 Pflichtspielen und 21 Torbeteiligungen zog es ihn 2024 für 60 Millionen Euro weiter nach Saudi-Arabien.

Diaby steht bei Al-Ittihad noch bis 2029 unter Vertrag und kassiert dem Vernehmen nach jährlich rund zwölf Millionen Euro netto. Angeblich strebt er aber eine Rückkehr nach Europa an und würde dafür auch deutliche Gehaltseinbußen in Kauf nehmen, im Raum steht ein künftiges Jahresgehalt von sechs Millionen Euro brutto.