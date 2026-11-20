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Niederlande Eredivisie - Spielwoche 13 22. Nov. 2026 - 08:30 Sparta Stadion Het Kasteel

Sparta Rotterdam gegen AZ: TV-Sender und Online-Livestreams

Sparta Rotterdam gegen AZ ist live bei ESPN zu sehen. Nachfolgend finden Sie die verfügbaren TV- und Streamingoptionen für dieses Eredivisie-Duell.

Team-News und Kader

Sparta Rotterdam muss verletzungsbedingt auf Michael Brouwer und Max de Ligt verzichten. Weitere Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung werden kurz vor dem Anstoß erwartet.

AZ hat eine längere Ausfallliste. Stije Resink, Jeroen Zoet, Jizz Hornkamp, Lewis Schouten, Weslley Pinto und Kees Smit sind alle verletzt. Trainer Leeroy Echteld wird bei der Auswahl seines Kaders für dieses Duell kreativ sein müssen.

Aktuelle Form

Sparta Rotterdam gewann zwei der letzten fünf Spiele und verlor ebenfalls zwei, hinzu kam ein Unentschieden. Das jüngste Spiel war eine 1:3-Heimniederlage gegen ADO Den Haag. Zuvor hatte Sparta bei FC Groningen mit 3:2 gewonnen. In diesen fünf Spielen erzielte Sparta elf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

AZ gewann zwei der letzten fünf Spiele und verlor drei, ohne Unentschieden. Das jüngste Spiel war ein 4:3-Sieg in der Eredivisie gegen FC Groningen. Zuvor verlor AZ in der Europa League mit 1:2 gegen Juventus. Insgesamt erzielte AZ in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 22. Februar 2026 in der Eredivisie statt, als AZ zu Hause mit 3:1 gegen Sparta Rotterdam gewann. In den letzten fünf direkten Duellen gewann AZ dreimal, verlor einmal und spielte einmal unentschieden. Sparta gelang in dieser Serie ein Sieg: zu Hause mit 1:2 im November 2024.

Tabelle

In der Eredivisie steht Sparta Rotterdam auf dem zwölften Platz, während AZ Rang fünf belegt.