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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Filippo Cataldo

Spannende Rechnung: So könnte der FC Bayern Michael Olise zum Großverdiener machen

Bundesliga
Bayern München
M. Olise

Am herausragenden Bayern-Spieler sind die Top-Klubs interessiert. Der FCB könnte den Franzosen mit einem neuen Vertrag belohnen.

Michael Olise gehört bei Bayern München aktuell noch zu den eher durchschnittlich bezahlten Stars. Diesen Umstand sollte der Rekordmeister schnell ändern. Olise war beim 6:1 des FC Bayern München am Samstag gegen RB Leipzig in der Bundesliga wieder in absoluter Top-Form und reagierte auf die bestmögliche Art auf seinen “überblöden” Fehler im Spiel bei Viking Stavanger in der Champions League, als er sich provozieren ließ, vom Platz gestellt wurde und die Bayern in der Folge in Unterzahl den Sieg beim 3:3 in Norwegen noch aus der Hand gaben.

"Ja, er hat in Stavanger einen Fehler gemacht. Aber habt ihr das am Samstag im Stadion gesehen? Da wurde er in der ersten Halbzeit drei-, viermal hart rangenommen und er hat nicht mal abgewunken. Lerneffekt erfüllt, würde ich sagen", urteilte der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei einer Veranstaltung seines Sponsors Interwetten

Matthäus nahm anschließend nicht nur Olise in Schutz, sondern sogar dessen Gegenspieler, die sich gegen ihn nur mit Fouls und Provokationen zu helfen wissen: “Ein Diego Maradona war auch nicht mit fairen Mitteln zu stoppen”, sagte Matthäus, der während seiner Zeit als Profi zu den wenigen Spielern gehörte, die Maradona auf dem Platz sogar einige Male ganz gut im Griff hatten. 

Wie viel verdient Michael Olise aktuell beim FC Bayern München?

Zeitweise galten Matthäus und Maradona als beste Spieler der Serie A, die sportliche Rivalität verwandelte sich bei den beiden zu einer Freundschaft. Nun vergleicht Matthäus Bayerns Olise sogar mit einem der besten Spieler der Fußballgeschichte.

Auch darum rät Matthäus den Bayern, den Vertrag mit Olise am liebsten "sofort" zu deutlich verbesserten Konditionen zu verlängern. Mit einem Gehalt in Höhe von angeblich rund 13,5  Millionen Euro pro Jahr gehört Olise bei den Bayern aktuell noch zu den eher durchschnittlich verdienenden Spielern.

Dies ist natürlich dem extrem teuren Kader der Bayern geschuldet, aber auch der Tatsache, dass Olise, als er 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace zum FCB wechselte, noch in die Kategorie vielversprechendes Talent fiel. Nun hat er sich zum Weltklassespieler entwickelt, dem Matthäus sogar schon in diesem Jahr Chancen auf den Gewinn des Ballons d’Or einräumt. 

So soll der FCB die Vertragsverlängerung von Michael Olise finanzieren

Olise habe in den vergangenen Jahren seinen Marktwert um "das Dreieinhalb- oder Vierfache" gesteigert, so Matthäus. Folglich: "Wenn man sein Gehalt dem Marktwert anpassen würde, müsste er jetzt 45, 46, 47 Millionen verdienen!" Sagte es und räumte schmunzelnd ein: "Uli Hoeneß wird jetzt sicher sagen, dass ich mich mit Zahlen nicht auskenne. Und nein, die Bayern müssen keine 45 Millionen zahlen, aber ich würde seinen Vertrag sofort um zwei, drei Jahre verlängern und ihm ein paar Millionen draufgeben." 

Und weil Matthäus schon am Rechnen war, lieferte er gleich noch hinterher, wie die Münchner um Sportvorstand Max Eberl, der die Kaderkosten ja eigentlich reduzieren soll, sich die Gehaltssteigerung des Ausnahmekönners leisten könnten: "Manuel Neuer ist im nächsten Jahr ja wohl weg, dann spart Bayern 20 Millionen Euro Gehalt, dann kannst du die Hälfte davon Olise geben und sparst sogar noch zehn Millionen Euro", sagte Matthäus.

Wie ist der Stand der Vertragsverhandlungen zwischen Olise und dem FCB?

Und noch einen weiteren Vorteil hätte eine baldige Verlängerung mit Olise. "Auch wenn er dann den Vertrag nicht einhält, dann hat Bayern zumindest eine hohe Ablösesumme. Weil umso länger der Vertrag läuft, desto mehr Ablöse kann ich mitnehmen. Deswegen verlängern, zehn Millionen drauflegen, kein schlechtes Geschäft für Bayern und Olise ist glücklich", sagte Matthäus, der natürlich genau weiß, dass die Chefetage der Münchner da auch schon von alleine draufgekommen ist. 

Tatsächlich wollten die Bayern Olises Vertrag schon vor der WM verlängern. Zuletzt sollen sie ihre Bemühungen wieder intensiviert haben und bereit sein, rund 25 Millionen Euro Jahresgehalt plus Boni zu zahlen. Bisher aber sieht der Franzose keinen Grund, in Vertragsgespräche einzusteigen. Sein aktueller Kontrakt läuft noch bis 2029, Real Madrid und Paris Saint-Germain sind an ihm interessiert. 

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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