Spanien startete schwach in die Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und spielte 0:0 gegen Kap Verde. Doch die Weltmeister von 2010 haben sich gefangen. Nun wollen sie in der K.o.-Runde einen Gang höher schalten und ihre Leistung steigern.
Nach dem überraschenden 0:0 im Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien erzielte "La Roja" dank Lamine Yamal und Mikel Oyarzabal vier Treffer gegen Saudi-Arabien und gewann anschließend mit 1:0 gegen Uruguay.
Als Nächstes bestreitet Luis de la Fuentes Starensemble am Donnerstag (2. Juli) im SoFi Stadium das Achtelfinale gegen Österreich.
GOAL zeigt Ihnen alle möglichen Wege und Gegner, die Spanien bis zum WM-Finale am 19. Juli erwarten, und wie Sie Tickets buchen können, um die Mannschaft auf ihrem Weg zum Weltmeistertitel live zu erleben.
Spielplan und Ergebnisse der spanischen Nationalmannschaft bei der WM 2026
Datum
Spiel (Anstoßzeit vor Ort)
Austragungsort
Endstand / Tickets
Montag, 15. Juni
Spanien – Kap Verde (12:00 Uhr ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
0:0
Sonntag, 21. Juni
Spanien gegen Saudi-Arabien (12 Uhr ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Spanien gewann 4:0
Freitag, 26. Juni
Uruguay gegen Spanien (18:00 Uhr CST)
Estadio Akron, Zapopan
Spanien gewann 1:0
Donnerstag, 2. Juli
Spanien gegen Österreich (12 Uhr PT)
SoFi Stadium, Inglewood
Spaniens Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026
Da Spanien die Gruppe H als Erster beendet hat, folgen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte der nächsten Spiele, falls das Team das WM-Finale am 19. Juli erreicht.
Schlägt Spanien Österreich, spielt es im Achtelfinale in Dallas gegen Portugal oder Kroatien. Kommt es zum iberischen Derby gegen Portugal, wäre es das erste WM-Duell seit dem 3:3 in der Gruppenphase 2018, als Ronaldo mit einem Freistoß in der 88. Minute einen Hattrick erzielte.
Nach dem Achtelfinale könnten im Viertelfinale die USA oder Belgien, im Halbfinale Frankreich oder Marokko und im Finale Brasilien, Argentinien, Mexiko oder England warten.
Datum (Anstoßzeit vor Ort)
Runde
Austragungsort
Mögliche Paarung
Tickets
2. Juli (12:00 Uhr PT)
Runde der letzten 32
SoFi Stadium, Inglewood
Spanien gegen Österreich
6. Juli (14:00 Uhr CDT)
Achtelfinale
AT&T Stadium, Arlington
Spiel 93: gegen Portugal oder Kroatien
10. Juli (12:00 Uhr PT)
Viertelfinale
SoFi Stadium, Inglewood
Spiel 98: gegen den Sieger von Spiel 94
14. Juli (14:00 Uhr CDT)
Halbfinale
AT&T Stadium, Arlington
Spiel 101: gegen den Sieger von Spiel 97
19. Juli (15:00 Uhr ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 102
Gruppe H – Endstand
Platz
Mannschaft
Gespielte Spiele
S
U
N
Tore
GEG
Tordifferenz
Punkte
Stand
1.
Spanien
3
2
1
0
5
0
+5
7
Qualifiziert
2.
Kap Verde
3
0
3
0
2
2
0
3
Qualifiziert
3.
Uruguay
3
0
2
1
3
4
-1
2
Ausgeschieden
4.
Saudi-Arabien
3
0
2
1
1
5
-4
2
Ausgeschieden
So kaufen Sie Tickets für die WM in Spanien
Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:
- Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
- Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Option eignet sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.
WM-Tickets für Spanien: Wie viel kosten sie?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)
225 $ – 540 $
550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9. Juli – 11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Wer gehört zum spanischen WM-Kader 2026?
Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Spanien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:
Position
Spieler
Aktueller Verein
Torhüter
David Raya
Arsenal
Joan García
Barcelona
Unai Simón
Athletic Bilbao
Verteidiger
Pau Cubarsí
Barcelona
Marc Cucurella
Chelsea
Eric García
Barcelona
Alejandro Grimaldo
Bayer Leverkusen
Aymeric Laporte
Athletic Bilbao
Marcos Llorente
Atlético Madrid
Pedro Porro
Tottenham Hotspur
Marc Pubill
Atlético Madrid
Mittelfeldspieler
Álex Baena
Atlético Madrid
Gavi
Barcelona
Mikel Merino
Arsenal
Pedri
Barcelona
Rodri
Manchester City
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Martín Zubimendi
Arsenal
Stürmer
Borja Iglesias
Celta Vigo
Víctor Muñoz
Osasuna
Dani Olmo
Barcelona
Mikel Oyarzabal
Real Sociedad
Yéremy Pino
Crystal Palace
Ferran Torres
Barcelona
Nico Williams
Athletic Bilbao
Lamine Yamal
Barcelona
Shop: Spanien-Trikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026
Die Trikots Spaniens für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 verbinden Tradition mit frischem Design. adidas stellt ein Set vor, das die fußballerische DNA des Landes zeigt und klassische Farben mit modernen Details kombiniert – passend für das Turnier der "La Roja" in Nordamerika.
Das Heimtrikot Spaniens für die Weltmeisterschaft 2026 gibt einer der bekanntesten Farbkombinationen des Weltfußballs einen zeitgemäßen Look. Ein klares Rot bildet den Hintergrund für feine, sich wiederholende gelbe Nadelstreifen, die direkt von der spanischen Flagge und dem Nationalwappen inspiriert sind. Im Nacken steht das Wort "ESPAÑA" – ein subtiler, aber bedeutungsvoller Akzent, der den Geist der Nation in jedes Spiel tragen soll.
Adidas kombiniert das Trikot mit marineblauen Shorts mit roten und gelben Akzenten sowie marineblauen Stutzen, die die nationale Farbpalette fortsetzen und so einen einheitlichen Look von Kopf bis Fuß schaffen, der Tradition mit moderner Performance-Technologie verbindet.
So sehen Sie die Spiele Spaniens mit einem VPN
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