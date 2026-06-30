Spanien startete schwach in die Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und spielte 0:0 gegen Kap Verde. Doch die Weltmeister von 2010 haben sich gefangen. Nun wollen sie in der K.o.-Runde einen Gang höher schalten und ihre Leistung steigern.

Nach dem überraschenden 0:0 im Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien erzielte "La Roja" dank Lamine Yamal und Mikel Oyarzabal vier Treffer gegen Saudi-Arabien und gewann anschließend mit 1:0 gegen Uruguay.

Als Nächstes bestreitet Luis de la Fuentes Starensemble am Donnerstag (2. Juli) im SoFi Stadium das Achtelfinale gegen Österreich.

GOAL zeigt Ihnen alle möglichen Wege und Gegner, die Spanien bis zum WM-Finale am 19. Juli erwarten, und wie Sie Tickets buchen können, um die Mannschaft auf ihrem Weg zum Weltmeistertitel live zu erleben.

Spielplan und Ergebnisse der spanischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Montag, 15. Juni Spanien – Kap Verde (12:00 Uhr ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 0:0 Sonntag, 21. Juni Spanien gegen Saudi-Arabien (12 Uhr ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Spanien gewann 4:0 Freitag, 26. Juni Uruguay gegen Spanien (18:00 Uhr CST) Estadio Akron, Zapopan Spanien gewann 1:0 Donnerstag, 2. Juli Spanien gegen Österreich (12 Uhr PT) SoFi Stadium, Inglewood Tickets

Spaniens Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da Spanien die Gruppe H als Erster beendet hat, folgen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte der nächsten Spiele, falls das Team das WM-Finale am 19. Juli erreicht.

Schlägt Spanien Österreich, spielt es im Achtelfinale in Dallas gegen Portugal oder Kroatien. Kommt es zum iberischen Derby gegen Portugal, wäre es das erste WM-Duell seit dem 3:3 in der Gruppenphase 2018, als Ronaldo mit einem Freistoß in der 88. Minute einen Hattrick erzielte.

Nach dem Achtelfinale könnten im Viertelfinale die USA oder Belgien, im Halbfinale Frankreich oder Marokko und im Finale Brasilien, Argentinien, Mexiko oder England warten.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 2. Juli (12:00 Uhr PT) Runde der letzten 32 SoFi Stadium, Inglewood Spanien gegen Österreich Tickets 6. Juli (14:00 Uhr CDT) Achtelfinale AT&T Stadium, Arlington Spiel 93: gegen Portugal oder Kroatien Tickets 10. Juli (12:00 Uhr PT) Viertelfinale SoFi Stadium, Inglewood Spiel 98: gegen den Sieger von Spiel 94 Tickets 14. Juli (14:00 Uhr CDT) Halbfinale AT&T Stadium, Arlington Spiel 101: gegen den Sieger von Spiel 97 Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 102 Tickets

Gruppe H – Endstand

Platz Mannschaft Gespielte Spiele S U N Tore GEG Tordifferenz Punkte Stand 1. Spanien 3 2 1 0 5 0 +5 7 Qualifiziert 2. Kap Verde 3 0 3 0 2 2 0 3 Qualifiziert 3. Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 Ausgeschieden 4. Saudi-Arabien 3 0 2 1 1 5 -4 2 Ausgeschieden

So kaufen Sie Tickets für die WM in Spanien

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Option eignet sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für Spanien: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Wer gehört zum spanischen WM-Kader 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Spanien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position Spieler Aktueller Verein Torhüter David Raya Arsenal

Joan García Barcelona

Unai Simón Athletic Bilbao Verteidiger Pau Cubarsí Barcelona

Marc Cucurella Chelsea

Eric García Barcelona

Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen

Aymeric Laporte Athletic Bilbao

Marcos Llorente Atlético Madrid

Pedro Porro Tottenham Hotspur

Marc Pubill Atlético Madrid Mittelfeldspieler Álex Baena Atlético Madrid

Gavi Barcelona

Mikel Merino Arsenal

Pedri Barcelona

Rodri Manchester City

Fabián Ruiz Paris Saint-Germain

Martín Zubimendi Arsenal Stürmer Borja Iglesias Celta Vigo

Víctor Muñoz Osasuna

Dani Olmo Barcelona

Mikel Oyarzabal Real Sociedad

Yéremy Pino Crystal Palace

Ferran Torres Barcelona

Nico Williams Athletic Bilbao

Lamine Yamal Barcelona

Shop: Spanien-Trikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Die Trikots Spaniens für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 verbinden Tradition mit frischem Design. adidas stellt ein Set vor, das die fußballerische DNA des Landes zeigt und klassische Farben mit modernen Details kombiniert – passend für das Turnier der "La Roja" in Nordamerika.



Das Heimtrikot Spaniens für die Weltmeisterschaft 2026 gibt einer der bekanntesten Farbkombinationen des Weltfußballs einen zeitgemäßen Look. Ein klares Rot bildet den Hintergrund für feine, sich wiederholende gelbe Nadelstreifen, die direkt von der spanischen Flagge und dem Nationalwappen inspiriert sind. Im Nacken steht das Wort "ESPAÑA" – ein subtiler, aber bedeutungsvoller Akzent, der den Geist der Nation in jedes Spiel tragen soll.

Adidas kombiniert das Trikot mit marineblauen Shorts mit roten und gelben Akzenten sowie marineblauen Stutzen, die die nationale Farbpalette fortsetzen und so einen einheitlichen Look von Kopf bis Fuß schaffen, der Tradition mit moderner Performance-Technologie verbindet.

So sehen Sie die Spiele Spaniens mit einem VPN

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