Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book Spain TicketsBuy Spain Kits

Übersetzt von

Spaniens Weg ins WM-Finale: Details zum Spiel der Runde der letzten 32, Szenarien für den Turnierbaum, Spielplan und weitere Informationen

SHOPPING
Tickets
Spanien
Weltmeisterschaft
L. Yamal

Wo spielen die Weltmeister von 2010 und auf wen treffen sie im Finale?

Spanien startete schwach in die Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und spielte 0:0 gegen Kap Verde. Doch die Weltmeister von 2010 haben sich gefangen. Nun wollen sie in der K.o.-Runde einen Gang höher schalten und ihre Leistung steigern.

Nach dem überraschenden 0:0 im Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien erzielte "La Roja" dank Lamine Yamal und Mikel Oyarzabal vier Treffer gegen Saudi-Arabien und gewann anschließend mit 1:0 gegen Uruguay.

Als Nächstes bestreitet Luis de la Fuentes Starensemble am Donnerstag (2. Juli) im SoFi Stadium das Achtelfinale gegen Österreich.

GOAL zeigt Ihnen alle möglichen Wege und Gegner, die Spanien bis zum WM-Finale am 19. Juli erwarten, und wie Sie Tickets buchen können, um die Mannschaft auf ihrem Weg zum Weltmeistertitel live zu erleben.

Spielplan und Ergebnisse der spanischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum

Spiel (Anstoßzeit vor Ort)

Austragungsort

Endstand / Tickets

Montag, 15. Juni

Spanien – Kap Verde (12:00 Uhr ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

0:0

Sonntag, 21. Juni

Spanien gegen Saudi-Arabien (12 Uhr ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Spanien gewann 4:0

Freitag, 26. Juni

Uruguay gegen Spanien (18:00 Uhr CST)

Estadio Akron, Zapopan

Spanien gewann 1:0

Donnerstag, 2. Juli

Spanien gegen Österreich (12 Uhr PT)

SoFi Stadium, Inglewood

Tickets

Spaniens Weg ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da Spanien die Gruppe H als Erster beendet hat, folgen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte der nächsten Spiele, falls das Team das WM-Finale am 19. Juli erreicht.

Schlägt Spanien Österreich, spielt es im Achtelfinale in Dallas gegen Portugal oder Kroatien. Kommt es zum iberischen Derby gegen Portugal, wäre es das erste WM-Duell seit dem 3:3 in der Gruppenphase 2018, als Ronaldo mit einem Freistoß in der 88. Minute einen Hattrick erzielte.

Nach dem Achtelfinale könnten im Viertelfinale die USA oder Belgien, im Halbfinale Frankreich oder Marokko und im Finale Brasilien, Argentinien, Mexiko oder England warten.

Datum (Anstoßzeit vor Ort)

Runde

Austragungsort

Mögliche Paarung

Tickets

2. Juli (12:00 Uhr PT)

Runde der letzten 32

SoFi Stadium, Inglewood

Spanien gegen Österreich

Tickets

6. Juli (14:00 Uhr CDT)

Achtelfinale

AT&T Stadium, Arlington

Spiel 93: gegen Portugal oder Kroatien

Tickets

10. Juli (12:00 Uhr PT)

Viertelfinale

SoFi Stadium, Inglewood

Spiel 98: gegen den Sieger von Spiel 94

Tickets

14. Juli (14:00 Uhr CDT)

Halbfinale

AT&T Stadium, Arlington

Spiel 101: gegen den Sieger von Spiel 97

Tickets

19. Juli (15:00 Uhr ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 102

Tickets

Gruppe H – Endstand

Platz

Mannschaft

Gespielte Spiele

S

U

N

Tore

GEG

Tordifferenz

Punkte

Stand

1.

Spanien

3

2

1

0

5

0

+5

7

Qualifiziert

2.

Kap Verde

3

0

3

0

2

2

0

3

Qualifiziert

3.

Uruguay

3

0

2

1

3

4

-1

2

Ausgeschieden

4.

Saudi-Arabien

3

0

2

1

1

5

-4

2

Ausgeschieden

So kaufen Sie Tickets für die WM in Spanien

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Option eignet sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

WM-Tickets für Spanien: Wie viel kosten sie?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)

225 $ – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Wer gehört zum spanischen WM-Kader 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der Spanien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertritt:

Position

Spieler

Aktueller Verein

Torhüter

David Raya

Arsenal


Joan García

Barcelona


Unai Simón

Athletic Bilbao

Verteidiger

Pau Cubarsí

Barcelona


Marc Cucurella

Chelsea


Eric García

Barcelona


Alejandro Grimaldo

Bayer Leverkusen


Aymeric Laporte

Athletic Bilbao


Marcos Llorente

Atlético Madrid


Pedro Porro

Tottenham Hotspur


Marc Pubill

Atlético Madrid

Mittelfeldspieler

Álex Baena

Atlético Madrid


Gavi

Barcelona


Mikel Merino

Arsenal


Pedri

Barcelona


Rodri

Manchester City


Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain


Martín Zubimendi

Arsenal

Stürmer

Borja Iglesias

Celta Vigo


Víctor Muñoz

Osasuna


Dani Olmo

Barcelona


Mikel Oyarzabal

Real Sociedad


Yéremy Pino

Crystal Palace


Ferran Torres

Barcelona


Nico Williams

Athletic Bilbao


Lamine Yamal

Barcelona

Shop: Spanien-Trikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Die Trikots Spaniens für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 verbinden Tradition mit frischem Design. adidas stellt ein Set vor, das die fußballerische DNA des Landes zeigt und klassische Farben mit modernen Details kombiniert – passend für das Turnier der "La Roja" in Nordamerika.

Das Heimtrikot Spaniens für die Weltmeisterschaft 2026 gibt einer der bekanntesten Farbkombinationen des Weltfußballs einen zeitgemäßen Look. Ein klares Rot bildet den Hintergrund für feine, sich wiederholende gelbe Nadelstreifen, die direkt von der spanischen Flagge und dem Nationalwappen inspiriert sind. Im Nacken steht das Wort "ESPAÑA" – ein subtiler, aber bedeutungsvoller Akzent, der den Geist der Nation in jedes Spiel tragen soll.

Adidas kombiniert das Trikot mit marineblauen Shorts mit roten und gelben Akzenten sowie marineblauen Stutzen, die die nationale Farbpalette fortsetzen und so einen einheitlichen Look von Kopf bis Fuß schaffen, der Tradition mit moderner Performance-Technologie verbindet.

So sehen Sie die Spiele Spaniens mit einem VPN

Ein VPN wie ExpressVPN verschlüsselt Ihre Internetverbindung.

Indem Sie Ihren Standort virtuell in ein Land verlegen, in dem das Spiel übertragen wird, umgehen Sie Übertragungssperren und sehen Ihre Lieblingsmannschaft live. Lesen Sie auch unseren Leitfaden zu den besten VPNs für Sport-Streams.