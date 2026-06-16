Spanien vs. Saudi-Arabien – Vorschau FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe H Atlanta Stadium

Das Spiel Spanien gegen Saudi-Arabien beginnt am 21. Juni 2026 um 12:00 Uhr EST und 16:00 Uhr GMT.

Hintergrund und Einblicke zum Eröffnungstag

In einer der größten Überraschungen des Turniers kam Spanien trotz klarer Überlegenheit in den Spielstatistiken nicht über ein 0:0 gegen Turnierneuling Kap Verde hinaus. Der 40-jährige kapverdische Torhüter Vozinha war der Held des Spiels. Saudi-Arabien überraschte viele Zuschauer weltweit mit einem 1:1 gegen Uruguay. Die Gruppe H ist vor dem zweiten Spieltag ausgeglichen: Alle vier Teams haben einen Punkt.

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Spaniens Schlüsselspieler und Trainer

Spanien kann von überall Gefahr ausstrahlen. Unter Trainer Luis de la Fuente läuft alles über den "Metronom" von Man City, Rodri, der das Tempo vorgibt und als Bindeglied der Mannschaft fungiert. Das Teenager-Talent Lamine Yamal und der schnelle Flügelspieler von Athletic Bilbao, Nico Williams, schaffen Gefahr über die Außenbahnen, während der erfahrene Sociedad-Angreifer Mikel Oyarzabal in der Qualifikation sechs Tore erzielte. Arsenals Mittelfeldspieler Mikel Merino ist bei Standardsituationen gefährlich, und Barcelonas Stürmer Ferran Torres agiert als Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft.

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Saudi-Arabiens Schlüsselspieler und Trainer

Kapitän Salem Al-Dawsari traf beim 2:1 gegen Argentinien 2022 und bleibt dank seiner Technik auf links wichtig. Der 22-jährige Al-Qadsiah-Mittelfeldspieler Musab Al-Juwayr lenkt das Spiel im Zentrum. Der bei Lens unter Vertrag stehende Rechtsverteidiger Saud Abdulhamid ist der einzige Spieler im saudischen Kader, der sein Geld außerhalb des Landes verdient. Georgios Donis führt das Team als griechischer Trainer an. Der Verband verpflichtete ihn mit einem Vertrag bis Juli 2027, und er übernahm das Amt erst zwei Monate vor dem Turnier.

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Spaniens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Verteidiger: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric Garcia (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Zentrales Mittelfeld: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid).

Stürmer: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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26-köpfiger Kader Saudi-Arabiens

Torhüter: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Verteidiger: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, ausgeliehen von Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Mittelfeldspieler: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Stürmer: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Mannschaftsnachrichten & Kader

Luis de la Fuente listet in den bestätigten Kaderdaten für Spanien keine Verletzten oder Gesperrten, und vor dem Spiel veröffentlichte er keine voraussichtliche Aufstellung. Aktuelle Informationen folgen kurz vor Anpfiff.

Auch Georgios Donis meldet keine Verletzten oder Gesperrten für Saudi-Arabien; eine bestätigte Aufstellung liegt noch nicht vor. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen, sobald das Spiel näher rückt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Spanien holte in den vergangenen fünf Partien zwei Siege, drei Remis und keine Niederlage; die Resultate zeigen gemischte Qualität. Das letzte Spiel endete am 15. Juni 0:0 gegen Kap Verde im WM-Auftaktspiel, zuvor gewann die Mannschaft am 9. Juni 1:3 im Freundschaftsspiel gegen Peru. Zuvor spielten sie 1:1 gegen den Irak, 0:0 gegen Ägypten und gewannen 3:0 gegen Serbien. In diesen fünf Partien erzielten sie fünf Tore und kassierten zwei Gegentreffer. Die mangelnde Chancenverwertung gegen Kap Verde bleibt dennoch ein Thema für De la Fuente.

Saudi-Arabien holte in den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt spielten die Grünen Falken am 15. Juni beim WM-Auftakt 1:1 gegen Uruguay. Am 9. Juni hatten sie Senegal 0:0 bezwungen. Den einzigen Sieg, ein 3:0 gegen Puerto Rico, feierte die Mannschaft am 5. Juni. Zuvor verlor sie Freundschaftsspiele gegen Ecuador und Serbien. In diesen fünf Spielen erzielten die "Grünen Falken" fünf Tore und kassierten sechs Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell beider Teams datiert vom 23. Juni 2006, als Spanien bei der FIFA-Weltmeisterschaft Saudi-Arabien 1:0 besiegte. Zuvor gewann Spanien im Mai 2010 ein Freundschaftsspiel 3:2 und im September 2012 5:0. In drei dokumentierten Spielen holte Spanien drei Siege, erzielte neun Tore und kassierte zwei.

Tabelle

In Gruppe H belegt Saudi-Arabien nach dem ersten Spieltag Platz zwei, Spanien steht auf Rang drei.