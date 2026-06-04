Spanien empfängt Irak im Estadio Abanca-Riazor in La Coruna zu einem Freundschaftsspiel – der letzte Generalprobe vor dem WM-Auftakt in Nordamerika.

Für Luis de la Fuente und La Roja geht es darum, letzte Abstimmungsfragen zu klären. Spanien reist als einer der Topfavoriten zur Weltmeisterschaft und hat seit einer 1:0-Niederlage gegen Kolumbien im März 2024 kein Pflichtspiel mehr verloren.

Lamine Yamal steht dabei im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Der 18-Jährige hat sich nach einer Oberschenkelverletzung im Saisonfinale mit dem FC Barcelona für den 26-Mann-Kader qualifiziert – sein Einsatzgrad in diesem Spiel dürfte mit Spannung beobachtet werden.

Auf der anderen Seite steht Irak, das unter Trainer Graham Arnold erstmals seit fast 40 Jahren wieder an einer Weltmeisterschaft teilnimmt. Die Mesopotamischen Löwen treffen in der Gruppenphase auf Norwegen, Frankreich und Senegal – dieses Duell mit Spanien ist ein wichtiger Stimmungstest.

Irak reist mit Rückenwind an: Das Team sicherte sich zuletzt die WM-Qualifikation über die Playoff-Runde und schlug zuletzt Andorra in einem Freundschaftsspiel.

Wie und wo das Spiel übertragen wird, erfahrt ihr im Folgenden.

Das Spiel zwischen Spanien und Irak beginnt am 04.06.2026 um 21:00.

Spanien vs. Irak heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?





Das Freundschaftsspiel zwischen Spanien und Irak ist in Deutschland live bei DAZN zu sehen. Den Live-Stream könnt ihr direkt über den Anbieter abrufen.

Anstoßzeit Spanien gegen Irak

Spanien vs. Irak: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Spanien kommt mit einer stabilen Bilanz in dieses Spiel: Aus den jüngsten fünf Partien holte La Roja drei Siege, ein Remis und eine weitere Punkteteilung. Zuletzt trennten sie sich im März gegen Ägypten torlos mit 0:0. Zuvor bezwangen sie Serbien deutlich mit 3:0. In der WM-Qualifikation gab es ein 2:2 gegen die Türkei sowie klare Siege gegen Georgien (4:0 auswärts) und Bulgarien (4:0). Insgesamt erzielte Spanien in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte zwei.

Irak präsentiert sich mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien. Das jüngste Spiel gewannen sie gegen Andorra mit 1:0. Davor setzten sie sich im WM-Playoff gegen Bolivien mit 2:1 durch. Zwei Niederlagen beim FIFA Arab Cup – gegen Jordanien (0:1) und Algerien (0:2) – stehen einem Auswärtssieg gegen den Sudan (2:0) gegenüber. Irak traf in diesen fünf Spielen fünfmal und kassierte vier Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Für das direkte Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Irak liegen aktuell keine Daten aus den vergangenen fünf Begegnungen vor.





Spanien vs. Irak: Die Tabellen

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