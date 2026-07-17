Spanien vs Argentinien – Vorschau auf das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Spanien gegen Argentinien: Anstoßzeit und Details

Weltmeisterschaft - Finale New York/New Jersey Stadium

Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 19. Juli 2026, um 19:00 Uhr GMT / 15:00 Uhr EST / 21:00 Uhr SAST.

Weiterlesen: Lionel Messi für den Ballon d’Or?! Der Star von Inter Miami könnte den neunten Goldenen Ball für seine Leistungen bei der Weltmeisterschaft und in der MLS erhalten, wenn er Argentinien zum Sieg führt

Getty Images

Die Schwergewichte treffen im ultimativen Showdown in New Jersey aufeinander

Im Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 trifft Europameister Spanien in East Rutherford auf Titelverteidiger Argentinien. Luis de la Fuente führte eine starke "La Roja"-Mannschaft, die das Turnier dominierte und auf dem Weg ins Finale nie zurücklag. Ihre Disziplin zeigte sich beim 2:0-Halbfinalsieg gegen Frankreich.

Ihnen steht die argentinische Mannschaft von Lionel Scaloni im Weg, die als erste Nation seit Brasilien 1962 zwei Titel in Folge holen will. Im Gegensatz dazu hat sich die "La Albiceleste" durch ein wahres Feuer gekämpft: Sie lieferte dramatische Aufholjagden in der Schlussphase und überstand Verlängerungen – zuletzt drehte sie das Halbfinale gegen England mit späten Treffern von Enzo Fernández und Lautaro Martínez und gewann 2:1.

Wie "La Roja" und "La Albiceleste" hierherkamen

Spaniens Weg zeichnete sich durch eine starke Abwehr aus: In sieben Partien blieben die Spanier sechsmal ohne Gegentor und ließen im gesamten Turnier nur einen Treffer zu (beim 2:1-Viertelfinalsieg gegen Belgien). Nach der Gruppenphase besiegte Spanien Österreich 3:0 im Sechzehntelfinale, schlug Portugal 1:0 im Achtelfinale und stoppte im Halbfinale Kylian Mbappé sowie Frankreich, um ins Endspiel einzuziehen.

Getty Images

Argentiniens Weg zeigte pure Willenskraft. Nach einer perfekten Gruppenphase spielte die Mannschaft gegen Kap Verde in der Verlängerung, lag gegen Ägypten zehn Minuten vor Schluss zwei Tore zurück und gewann das Elfmeterschießen gegen die Schweiz. Im Halbfinale gegen England lag das Team bis zur 85. Minute zurück, bevor Lionel Messis Pass einen Doppelpack einleitete und den Einzug ins Finale am Sonntag sicherte.

Drei Duelle, die das Finale entscheiden könnten

Lamine Yamal gegen Lionel Messi (Das Generationsduell)

Auch wenn sie nicht direkt gegeneinander antreten, ruht das Schicksal des Pokals auf ihren Schultern. Mit 39 Jahren bestreitet Messi sein letztes WM-Spiel und ist mit acht Toren und vier Vorlagen der Spieler des Turniers. Der 19-jährige Yamal hingegen verkörpert die Zukunft. Zwar hat der Teenager in diesem Sommer nur ein Tor und eine Vorlage erzielt, doch seine Direktheit und Torgefährlichkeit über den rechten Flügel bleiben Spaniens explosivster Angriffsfaktor.

Weiterlesen: So erhalten Sie Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Spanien gegen Argentinien, Last-Minute-Verkäufe und Informationen zum MetLife Stadium

Rodri gegen Enzo Fernández (Der Motor im Mittelfeld)

Dieses Duell im Mittelfeld bestimmt das Tempo. Rodri ist in Topform, stabilisiert das spanische Mittelfeld, stoppt Konter und kontrolliert den Ballbesitzwechsel. Er soll Enzo Fernández markieren, der in diesem Turnier bereits zwei Tore erzielt hat. Fernández lauert außerhalb des Strafraums auf Rückpässe von Messi und nutzt jede Lücke; deshalb kommt es auf Rodris Raumübersicht an.

Mikel Oyarzabal gegen Cristian Romero und Lisandro Martínez (Das körperliche Duell)

Mikel Oyarzabal, der fünf Tore und eine Vorlage vorweisen kann, bildet die Sturmspitze von La Roja. Im zentralen Raum trifft er auf das aggressive Innenverteidiger-Duo Cristian Romero und Lisandro Martínez. Das argentinische Duo scheut keinen Zweikampf. Seine Fähigkeit, den spanischen Stürmer in Schach zu halten und dabei diszipliniert zu bleiben, entscheidet darüber, ob Spaniens Flügelstürmer die Halbräume nutzen können.

Voraussichtliche Aufstellungen

Luis de la Fuente kann aus einem vollständig einsatzfähigen Kader wählen, sodass seine bewährte Startelf unverändert bleibt, angeführt von Aymeric Laporte und Pau Cubarsí in der Abwehr.

Argentiniens Trainer Lionel Scaloni kann aus dem Vollen schöpfen. Seine wichtigste Entscheidung trifft den Sturm: Julian Álvarez wird wegen seines intensiven defensiven Pressings, das Spaniens Aufbau stört, vor Lautaro Martínez beginnen.

Voraussichtliche Aufstellung Spaniens gegen Argentinien

Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

Voraussichtliche Aufstellung Argentiniens gegen Spanien

E. Martínez; Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez

Mannschaftsnachrichten & Kader

Spanien trainiert im Finale Luis de la Fuente. Bislang gab es keine Bestätigung für Verletzungen oder Sperren, und eine vorläufige Aufstellung liegt noch nicht vor. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen kurz vor dem Anpfiff.

Auch Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni hat seine Startelf noch nicht bestätigt. In den verfügbaren Informationen tauchen keine Verletzungs- oder Sperrenfälle auf. Weitere News folgen, sobald das Finale näher rückt.

Form

Spanien hat alle fünf Spiele bei diesem Turnier gewonnen und dabei keine Punkte abgegeben. Zuletzt besiegte die Mannschaft Frankreich im Halbfinale am 14. Juli mit 2:0. In der K.-o.-Phase gewann sie 2:1 gegen Belgien, 1:0 gegen Portugal und 3:0 gegen Österreich. Das einzige Auswärtsspiel in den vergangenen fünf Partien endete 1:0 gegen Uruguay. In diesen fünf Partien erzielte Spanien sieben Treffer und kassierte nur einen Gegentreffer.

Auch Argentinien hat alle fünf WM-Spiele gewonnen. Am 15. Juli setzte sich die Albiceleste im Halbfinale 2:1 gegen England durch; die späten Treffer von Enzo Fernández und Lautaro Martínez sicherten die Wende. Zuvor besiegten sie die Schweiz 3:1 und feierten zwei 3:2-Erfolge gegen Ägypten und Kap Verde. Scalonis Team erzielte in den letzten fünf Spielen zwölf Tore und kassierte fünf Gegentore. Damit geht es als torgefährlichste Offensive ins Finale.

Bilanz der direkten Begegnungen

Das jüngste Duell fand am 27. März 2018 statt: Spanien gewann das Freundschaftsspiel 6:1. Zuvor siegte Argentinien im September 2010 in einem Freundschaftsspiel 4:1, während Spanien im November 2009 ein Freundschaftsspiel 2:1 gewann. Auch im Oktober 2006 gewann Spanien ein Freundschaftsspiel 2:1. In vier dokumentierten Duellen holte Spanien drei Siege, Argentinien einen.

Tabelle

Spanien belegte in der Gruppenphase der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 den ersten Platz in Gruppe H. Argentinien gewann Gruppe J und zog damit in die K.o.-Runde ein.