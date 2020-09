Spanien gegen Ukraine: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellungen - alles zur Übertragung der UEFA Nations League

Die UEFA Nations League geht in die nächste Runde: Am Sonntag empfängt Spanien die Ukraine. Aber wo wird das Duell im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Der zweite Spieltag der UEFA steht auf dem Programm und liefert in Gruppe 4 der Liga A das Aufeinandertreffen zwischen und der . Anstoß ist um 20.45 Uhr im Estadio Alfredo Di Stefano in Madrid.

Während das spanische Nationalteam am Donnerstag gegen den späten Ausgleich in der 96. Minute bejubeln konnte (1:1), setzte sich die Mannschaft von Trainer Andriy Shevchenko mit 2:1 gegen die durch und geht deshalb mit breiter Brust in das Duell am Sonntag.

In der Gruppenphase der UEFA Nations League ist Spanien am Sonntag gegen die Ukraine gefordert. Doch bei welchem Sender wird das Aufeinandertreffen live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zu diesem Thema.

Spanien gegen Ukraine: Der zweite Spieltag der UEFA Nations League

Duell Spanien - Ukraine Datum Sonntag, 06. September 2020 | 20.45 Uhr Ort Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid Zuschauer keine Zuschauer zugelassen

Spanien gegen Ukraine: Die UEFA Nations League heute live im TV sehen - geht das?

Mit der ARD und dem ZDF sowie dem Streamingdienst DAZN konnten sich in dieser Saison gleich drei TV-Anbieter die Übertragungsrechte an der UEFA Nations League sichern. Allerdings werden bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern nur die Spiele mit deutscher Beteiligung übertragen.

Für die Begegnung zwischen Spanien und der Ukraine bedeutet diese Regelung, dass Ihr auf DAZN angewiesen seid, um am Abend dennoch live dabei sein zu können. Mit wenigen Handgriffen bringt Ihr den Streamingdienst allerdings auch auf Eurem TV-Gerät ans Laufen.

Dafür müsst Ihr nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, die für alle gängigen Smart-TVs zur Verfügung steht. Außerdem lässt sich der Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon-Fire-TV-Stick nutzen. Alle Infos zur Anmeldung bei DAZN haben wir in einem separaten Artikel zusammengetragen.

Spanien gegen Ukraine: Die UEFA Nations League heute im LIVE-STREAM schauen - so geht's

Wie bereits erwähnt, konnte sich DAZN ein großes Rechtepaket an der UEFA Nations League sichern: Der Streamingdienst zeigt alle Spiele ohne deutsche Beteiligung in voller Länge im LIVE-STREAM. Das gilt auch für das Aufeinandertreffen zwischen Spanien und der Ukraine.

Um auf das umfangreiche Live-Angebot von DAZN zugreifen zu können, müsst Ihr aber zunächst ein Abonnement abschließen. Mit dem kostenlosen Probemonat, auf den alle Neukunden einen Anspruch haben, könnt Ihr das Programm des Streamingdienstes aber zunächst vier Wochen testen.

Hat Euch DAZN während des Gratismonats überzeugen können, zahlt Ihr anschließend entweder 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119, 99 Euro im Jahresabo. Solltet Ihr Euch eines Tages entscheiden, den Streamingdienst nicht mehr abonnieren zu wollen, könnt Ihr zudem ohne Probleme kündigen.

Am Sonntag beginnt DAZN wenige Minuten vor dem Anstoß mit der Übertragung. Als Kommentator ist Marcel Seufert im Einsatz, er wird von Experte Benny Lauth unterstützt. Gemeinsam werden sie Euch durch die kompletten 90 Minuten im Estadio Alfredo Di Stefano in Madrid begleiten.

Den LIVE-STREAM könnt Ihr Euch entweder direkt über die DAZN-Webseite anschauen oder Ihr ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter, die es für Android-Geräte im Google-Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store zum Downloaden gibt. Einmal angemeldet, könnt Ihr sofort losstreamen.

Spanien gegen Ukraine: Die Aufstellungen in der UEFA Nations League

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß der Fall sein.

Spanien gegen Ukraine: Die UEFA Nations League im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Für alle, die kein zusätzliches DAZN-Abonnement abschließen möchten, um die Spiele der UEFA Nations League live sehen zu können, gibt es zudem die Möglichkeit, Spanien gegen die Ukraine im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zu verfolgen.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnen wir, Euch mit allen wichtigen Informationen zu versorgen. Sobald beide Mannschaften den Rasen betreten, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen auf dem Laufenden.

Spanien gegen Ukraine: Die Highlights der UEFA Nations League bei DAZN sehen

Wie Ihr es von DAZN bereits gewohnt seid, gibt es auf der Plattform auch die Highlights aller Spiele der UEFA Nations League zu sehen. Bereits wenige Minuten nach dem Ende könnt Ihr Euch die besten Szenen der jeweiligen Begegnung im Videoformat ansehen.

Zudem lassen sich beim Streamingdienst auch die kompletten 90 Minuten von Spanien gegen die Ukraine im Re-Live erleben. Dasselbe gilt für die Begegnung zwischen der Schweiz und Deutschland. Bitte beachtet jedoch, dass auch dafür ein DAZN-Abonnement notwendig ist.

Spanien gegen Ukraine: Die Übertragung der UEFA Nations League in der Übersicht