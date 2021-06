Auftakt für die Spanier gegen Schweden. Alle Infos zur TV-Übertragung, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights und Aufstellungen zum Spiel hier bei Goal.

Für die spanische Nationalmannschaft begann die finale Phase der Europameisterschaftsvorbereitung ziemlich holprig.

Nach einer Corona-Infektion innerhalb des Teams wurde kurzerhand beschlossen, alle Spieler noch vor Beginn der EM zu impfen. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen.

Wie sich das alles auf das erste Spiel gegen Schweden heute am Montag den 14.06 um 21:00 Uhr auswirkt, bleibt abzuwarten. Immerhin kann man aus spanischer Sicht schon mal von heimischem Boden aus in die EM starten. Dabei sollten man das schwedische Team aber keinesfalls unterschätzen.

Auch wenn Superstar Zlatan Ibrahimovic verletzungsbedingt nicht dabei sein kann, wird Trainer Janne Andersson sicherlich eine schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken. Den Spaniern werden also gleich im ersten Gruppenspiel alle Kräfte abverlangt werden.

Spanien vs. Schweden - die Daten des Spiels im Überblick

Wettbewerb Europameisterschaft - Gruppenphase Begegnung Spanien vs. Schweden Ort Olympiastadion Sevilla Anpfiff 14.06.2021 - 21:00 Uhr

Spanien vs. Schweden - die TV-Übertragung des Spiels

Spanien vs. Schweden - das Spiel im ZDF

Gute Nachrichten für alle Fußballfans, die das Spiel Spanien vs. Schweden im Free-TV verfolgen möchten: Die kompletten 90 Minuten bekommt ihr frei empfangbar im ZDF zu sehen.

Die Vorberichterstattung zur Partei beginnt dabei um ca. 20:15 Uhr. 45 Minuten später ist dann auch schon Anpfiff. Auch für diese EM hat das ZDF wieder viele altbekannte Gesichter und Stimmen an Bord geholt.

Als Moderatoren führen Kathrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer durch die Europameisterschaft, am Mikrofon sind sowohl Bela Rethy, Claudia Neumann, Oliver Schmidt und Martin Schneider zu hören. In der Expertenrunde finden sich u.a. die Weltmeister von 2014 Per Mertesacker und Christoph Kramer, aber auch Sandro Wagner der normal bei DAZN zu hören ist.

Spanien vs. Schweden - Wo läuft der LIVE-STREAM?

Wer das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen will, hat sogar zwei Möglichkeiten: Durch die Sublizenzierung der EM-Spiele von ARD und ZDF an den Streamingdienst MagentaTV, werden alle Spiele der EM auch auf dieser Plattform als LIVE-STREAM angeboten. Genauso hat aber natürlich auch das ZDF einen kostenlosen LIVE-STREAM für diese Partie.

Spanien vs. Schweden - Der LIVE-STREAM des ZDF

Wie bereits oben beschrieben, auch das ZDF bietet einen kostenfreien LIVE-STREAM an, auf dem ihr das ganze Spiel live auf jedem internetfähigen Gerät verfolgen könnt.

Wer also auch von unterwegs nichts verpassen möchte, kann hier die Partei Spanien vs. Schweden im ZDF LIVE-STREAM sehen.

Spanien vs. Schweden - Im LIVE-STREAM auf MagentaTV

Bei MagentaTV handelt sich um den hauseigenen Streamingdienst der Telekom. Die einigten sich mit dem ZDF und der ARD, dass alle Spiele der EM als LIVE-STREAM auf MagentaTV gezeigt werden dürfen, während sie im Free-TV bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern laufen. Zehn der Gruppenspiele, allerdings ohne deutsche Beteilung, sind sogar nur auf MagentaTV zu sehen, ohne Free-TV Übertragung, Die Partei Spanien vs. Schweden ist davon allerdings nicht betroffen.

Als Moderator konnte man sich dort Johannes B. Kerner sichern, aber auch bei den Kommentatoren sind mit u.a. Wolff Fuss, Jan Platte und Marco Hagemann bekannte Stimmen vertreten. Genauso die Experten bei MagentaTV in Form der beiden Ex-Nationalspieler Fredi Bobic und Michael Ballack.

Wer sich davon hat überzeugen lassen, für den gibt es jetzt noch einmal doppelt gute Nachrichten: Um ein Abonnement bei MagentaTV abzuschließen muss man kein Telekomkunde sein oder werden. Außerdem gibt es aktuell noch ein Sonderangebot, dass euch die ersten drei Monate MagentaTV schenkt. Danach belaufen sich die Kosten auf 10€ monatlich. Mehr Infos zu allem findet ihr unter diesem Link.

Spanien vs. Schweden - Alle Infos im LIVE-TICKER

Auch für alle, die nicht direkt live am Fernseher oder Tablet dabei sein können, haben wir eine Lösung. Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst ihr kein Tor und keine Karte in der Partie Spanien vs. Schweden.

Alle Ereignisse des Spiels könnt ihr also bequem bei Goal nachlesen. Den Link zum LIVE-TICKER findet ihr hier.

Spanien vs. Schweden - Die Highlights des Spiels bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN hat übrigens keine Rechte an der Liveübertragung der EM, trotzdem müsst ihr auch dort nicht ohne die großen europäischen Stars auskommen. Alle Highlights der Spiele gibt es nach Abpfiff dort zu sehen. Wer also etwas verpasst, der kann hier in Ruhe die schönsten Momente der Spiele nochmal erleben.

Ein Abo bei DAZN könnt ihr bereits für 11,99€ monatlich oder 119,99€ im Jahr abschließen. Dafür bekommt ihr unzählige Livesportevents zu sehen, von der NBA bis zum Kampfsport. Ab Sommer gibt es dort sogar noch mehr Bundesliga und Champions-League Spiele zu sehen. Wer sich noch vom Programm überzeugen lassen will, der findet hier den Link zum kostenlosen Probemonat bei DAZN.

Spanien vs. Schweden - TV. LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Highlights auf einen Blick

Free-TV ZDF LIVE-STREAM ZDF / MagentaTV LIVE-TICKER Goal Highlights DAZN

Spanien vs. Schweden - Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Aufstellungen der Teams bekanntgegeben werden könnt ihr sei hier finden.