Spanien vs. Schweden live: Die WM-Qualifikation heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Im Rahmen des achten und letzten Spieltags in der Gruppe B der europäischen WM-Qualifikation geht am Sonntag im Olympiastadion von Sevilla das Match zwischen Spanien und Schweden über die Bühne. Hierbei kommt es zum Showdown zwischen dem Ersten und dem Zweiten in dieser Fünfergruppe. Der Anpfiff ertönt um 20.45 Uhr.

Spanien vs. Schweden: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Die beiden Nationalteams holten bislang 16 beziehungsweise 15 Zähler. Obwohl sich Spanien im Hinspiel am 2. September in Schweden mit 1:2 geschlagen geben musste, würde die Furia Roja aus heutiger Sicht das direkte Ticket für die Endrunde in Katar lösen. Das liegt etwa an der Tatsache, dass die Skandinavier am 11. November mit einer 0:2-Auswärtsniederlage gegen den Außenseiter Georgien überraschend Punkte liegen ließen.

🛫 ¡¡ALLÁ VAMOS, SEVILLA!!



💺 La expedición de la @SeFutbol ya se encuentra en el avión @Iberia que le llevará hasta orillas del Guadalquivir.



🧿 ¡¡Qué ganas de llegar a nuestra ciudad talismán!!#VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/hJZDaib0C1 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 12, 2021

Genau genommen verspielte die schwedische Nationalmannschaft bereits im September den Enthusiasmus nach dem Dreier im ersten direkten Duell mit den Iberern. Nach einem 2:1 in einem Testspiel gegen Usbekistan setzte es eine 1:2-Auswärtsniederlage gegen Griechenland. Danach gab es für die von Janne Andersson trainierte Auswahl zunächst im Oktober zwei Heimsiege, ein 3:0 gegen den Kosovo sowie ein 2:0 gegen die Hellenen. Diese Teams haben ebenso wie Georgien keine Chancen mehr auf die ersten zwei Plätze.

Spanien rehabilitierte sich nach der 1:2-Auswärtsniederlage gegen Schweden von Anfang September mit einem 4:0 zuhause gegen Georgien und einem 2:0 im Kosovo. Danach nahm die von Luis Enrique betreute Auswahl in Italien an der Final Four der Nations League teil. Dort fuhr sie ein 2:1 gegen die Gastgeber sowie im Endspiel ein 1:2 gegen Frankreich ein. Am 11. November gelang bei der Rückkehr in die WM-Qualifikation ein 1:0-Auswärtssieg gegen Griechenland.

Heute findet die Begegnung zwischen Spanien und Schweden statt. Goal versorgt Euch mit allen wichtigen Details zur Live-Übertragung im TV, im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Spanien vs. Schweden: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Spanien vs. Schweden Datum: Sonntag, 14. November 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr Ort: Olympiastadion Sevilla

Spanien gegen Schweden heute live im TV anschauen: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Die Ausstrahlungsrechte für die europäische WM-Qualifikation geben RTL die Möglichkeit zur Übertragung der Partien der deutschen Nationalelf. Dadurch kommt Ihr an jedem Spieltag in den Genuss eines Matches im Free-TV. Aber wie sieht es rund um jenes zwischen Spanien und Schweden aus?

Spanien vs. Schweden heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Im klassischen Fernsehen gibt keine Übertragungen der Begegnungen im Rahmen der Qualifikation für die WM-Endrunde, wenn nicht die deutsche Mannschaft involviert ist. Es ist ausschließlich für Kunden bei DAZN möglich,die Partie zwischen Spanien und Schweden live im Fernsehen und im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Spanien vs. Schweden heute live im TV bei DAZN

Es selbstredend, dass Ihr für das Anschauen des WM-Qualifikationsspiels zwischen Spanien und Schweden ein Abonnement benötigt. Hierbei stehen ein Jahres- und ein Monatsabo zur Auswahl. Die dazugehörigen Preise liegen bei 149,99 Euro (rund 12,50 Euro im Monat) und 14,99 Euro pro Monat. Hier gibt es sämtliche Infos zur Anmeldung.

Als Kunden von DAZN erhaltet Ihr die Möglichkeit, zusätzlich zu den WM-Qualifikationsspielen noch eine Menge Fußball zu schauen. Und zwar die meisten Matches in der Champions League, die Sonntags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie Partien der spanischen LaLiga, der italienischen Serie A und der französischen Ligue 1. Hinzu kommen unter anderem die NBA, die NFL und Darts. Hier gibt es mehr Infos zum Programm.

Die Abonnenten, die einen Smart-Fernseher ihr Eigen nennen, benötigen die kostenfreie App. Oder Ihr schließt Euren Fernseher und ein Notebook per HDMI-Kabel an. Hier geht’s zu den Kerndaten der Übertragung von Spanien vs. Schweden auf DAZN:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Michi Hofmann Tungt resultat för herrlandslaget igår.



Men vi kan bara blicka framåt, idag börjar förberedelserna inför söndag! 🇪🇸🆚🇸🇪 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 12, 2021

Spanien gegen Schweden heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also als Alternative das TV-Gerät also zum Beispiel mit dem Notebook verbinden. Da versteht es sich von selbst, dass das WM-Qualifikationsspiel Spanien – Schweden ebenso bei DAZN im LIVE-STREAM läuft. Grundsätzlich eignen sich für diesen Zweck auch Smartphones und Tablets. Dafür solltet Ihr allerdings im Idealfall ein WLAN-Netz oder ein großes Datenvolumen zur Hand haben.

DAZN bietet Euch heute nicht ausschließlich dieses Spiel, sondern überdies etwa andere WM-Qualifikationspartien in Europa, im LIVE-STREAM an. Dazu zählt unter anderem das andere Gruppenspiel Griechenland vs. Kosovo. Zudem könnt Ihr Euch natürlich für das Match der deutschen Nationalmannschaft in Armenien sowie etwa für Kroatien vs. Russland und Portugal vs. Serbien entscheiden.

Spanien vs. Schweden im LIVE-TICKER bei GOAL

Jedoch reicht für das von Live-Streams ein Vertrag bei DAZN nicht aus. Steht keine adäquate Internetverbindung zur Verfügung und ist das verfügbare Datenvolumen limitiert, ist es ratsam, sich mit einem LIVE-TICKER zu behelfen.

Und diesbezüglich seid Ihr bei GOAL an der richtigen Adresse. Denn: Unser LIVE-TICKER berichtet Euch von allen wichtigen Ereignissen rund um das Match zwischen Spanien und Schweden. Zusätzlich könnt Ihr Euch für die Konferenz mit sämtlichen Partien im Rahmen der europäischen WM-Qualifikationsspiele von heute um 20.45 Uhr entscheiden. Konkret versorgen wir Euch mit allem Nennenswerten wie Treffern und Tormöglichkeiten, Aus- und Einwechslungen sowie Karten. Dazu bekommt Ihr Push-Benachrichtigungen.

Spanien gegen Schweden mittels TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER mitverfolgen: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: Goal

Spanien vs. Schweden: Die Aufstellungen zur WM-Qualifikation

Ihr erfahrt hier die Aufstellungen ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß.