Spanien vs. Portugal live: Die Nations League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Heute um 20.45 Uhr steigt in der Nations League das Nachbarduell Spanien – Portugal. GOAL hat Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

In diesen Tagen gehen die Partien im Rahmen des ersten Spieltags in der Nations League 2022/2023 über die Bühne. Dabei kommt es am Donnerstag um 20.45 Uhr im Rahmen der Gruppe A2 zum Nachbarsduell Spanien gegen Portugal. Somit messen sich in Sevilla die Nummer sieben und die Nummer acht im FIFA-Ranking.

Spanien vs. Portugal: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Spanien musste sich im Oktober im Finale der zweiten Ausgabe der Nations League gegen Frankreich geschlagen geben. Zuvor bezwang die Furia Roja im Halbfinale den Gastgeber Italien. Hiermit revanchierte sich die Auswahl von Luis Enrique für ein Halbfinal-Aus bei der EURO 2020. Danach löste Spanien als Erster in der Gruppe B der WM-Qualifikation das direkte Ticket für die Endrunde in Katar.

🤩 ¡Una nueva #NationsLeague!

🤩 ¡Un nuevo (e ilusionante) reto por delante!



👥 Estos son los 25 jugadores citados por @LUISENRIQUE21 para disputar los 4 duelos del mes de junio.



⚽ España - Portugal

⚽ Rep. Checa - España

⚽ Suiza - España

⚽ España - Rep. Checa#VamosEspaña pic.twitter.com/NqPUvb47fT — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 23, 2022

Portugal musste sich hingegen in der Gruppe A mit dem zweiten Platz begnügen. Danach setzte sich das Nationalteam von Fernando Santos Ende März gegen die Türkei sowie gegen Nordmazedonien durch. Bei der EM 2020 war hingegen im Achtelfinale Endstation.

Heute findet in der Gruppe A2 der Nations League das Kräftemessen zwischen Spanien und Portugal statt. Bei GOAL bekommt Ihr alle Einzelheiten zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Spanien vs. Portugal: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Spanien vs. Portugal Datum: Donnerstag, 2. Juni 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Estadio Benito Villamarín (Sevilla)

Spanien gegen Portugal heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Nations League

RTL zeigt Euch an jedem Spieltag in der Nations League die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Somit könnt Ihr Euch immer mindestens eine Begegnung im Free-TV ansehen. Doch welche Regelung gilt für die Übertragung des Matches Spanien – Portugal?

Spanien vs. Portugal heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat diesbezüglich keine erfreulichen Neuigkeiten für Euch. Denn: Ihr könnt ebenso wie unter anderem in der WM-Qualifikation ausschließlich Deutschlands Länderspiele im Free-TV ansehen. Wenn Ihr Euch die weiteren Begegnungen im Rahmen der Nations League ansehen möchtet, kommt Ihr nicht um ein Abo bei DAZN herum. Dabei könnt Jahres- und Monatsverträge abschließen. Wenn Ihr Euch für die zweitgenannte Option entscheidet, müsst Ihr 29,99 Euro berappen. Andernfalls stehen einmalige Überweisungen in Höhe von 274,99 Euro und monatliche Transaktionen in Höhe von 24,99 Euro zur Auswahl. Diese Preise gelten jedoch nur dann, wenn Ihr Euren Deal ab Anfang Februar getätigt habt. Doch hier stehen zahlreiche weiterführende Infos zu DAZN:

Der Vertragsabschluss nimmt wenige Minuten in Anspruch. Dasselbe gilt für den darauffolgenden Vorgang. Wenn Ihr ein Smart-TV Euer Eigen nennt, müsst Ihr lediglich die kostenfreie App herunterladen. Andernfalls lassen sich traditionelle Fernseher per HDMI-Kabel mit Notebooks und PCs verbinden. Doch schreibt Euch die Eckdaten zur Partie Spanien gegen Portugal in der Nations League auf:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: David Ploch

David Ploch Experte: Benny Lauth

Spanien gegen Portugal heute im LIVE-STREAM sehen

Angesichts der zweitgenannten Option versteht sich von selbst, dass DAZN zu seinem vollständigen Programm zusätzlich LIVE-STREAMS zur Verfügung stellt. Darauf könnt Ihr ebenso mit Smartphones und Tablets zurückgreifen. Weiters benötigt Ihr eine geeignete Internetverbindung. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, könnt Ihr Euch heute insgesamt zehn Matches in der Nations League ansehen. Vier davon – Bulgarien vs. Nordmazedonien, Estland vs. San Marino, Georgien vs. Gibraltar und Zypern vs. Kosovo – finden um 18.00 Uhr statt. Danach stehen ab 20.45 Uhr überdies die Partien Tschechien vs. Schweiz, Israel vs. Island, Nordirland vs. Griechenland, Serbien vs. Norwegen und Slowenien vs. Schweden auf dem Programm.

VENCEDORES 🏆 A AS Roma de Rui Patrício e Sérgio Oliveira conquista a primeira Conference League de sempre! Parabéns, craques! #VamosComTudo pic.twitter.com/sZfnhgWzOK — Portugal (@selecaoportugal) May 25, 2022

Zu Spanien gegen Portugal via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Damit wir Euch zu allen spielentscheidenden Ereignissen im Nachbarsduell Spanien vs. Portugal. Dabei bekommt Ihr etwa Push-Mitteilungen zu diesem Spiel in der Nations League.

Spanien gegen Portugal mittels TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER mitverfolgen: Die Übertragung der Nations League

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Spanien vs. Portugal: Die Aufstellungen zur Nations League

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.