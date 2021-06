Spanien vs. Polen heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights, Aufstellungen - die EM 2021

Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Schweden muss Spanien jetzt siegen. Hier findet ihr alle Infos zur Übertragung im TV, LIVE-STREAM und mehr.

Heute am Samstag, den 19.06., trifft Spanien am zweiten EM-Spieltag um 21 Uhr im Olympiastadion von Sevilla auf das Team aus Polen.

Nach der Nullnummer im ersten Spiel gegen Schweden ist man sich auch innerhalb des spanischen Teams dringend bewusst, dass man heute drei Punkte einfahren sollte. Aber auch die polnische Elf rund um Kapitän Robert Lewandowski hat nach der 1:2-Niederlage gegen die Slowakei einiges wiedergutzumachen. Die Schweden haben in der Gruppe E bereits gestern mit einem 1:0-Sieg gegen die Slowakei vorgelegt. Man darf sich also auf ein spannendes Spiel freuen, bei dem sich beide Mannschaften sicherlich nichts schenken werden.

Goal liefert euch alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels - egal, ob im TV, LIVE-STREAM oder LIVE-TICKER.

Spanien vs. Polen: Die Daten des Spiels im Überblick

Begegnung Spanien vs. Polen Wettbewerb EM 2021 - Gruppenphase Ort Olympiastadion Sevilla Anpfiff 21 Uhr

Spanien vs. Polen live sehen: Die TV-Übertragung des Spiels

Wer alle 51 Spiele der EM im Free-TV verfolgen möchte, hat leider schlechte Karten. Durch die Sublizenzierung der Senderechte vom Streamingdienst MagentaTV an ARD und ZDF werden alle 51 Spiele nur beim Pay-TV Anbieter gezeigt. Allerdings laufen immerhin 41 Spiele, darunter alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie die Begegnungen ab dem Achtelfinale, im frei empfangbaren Fernsehen.

Ist dann die heutige Partie überhaupt ohne Bezahlfernsehen zu sehen? Ja - das Spiel Spanien vs. Polen gehört nicht zu den zehn exklusiven Spielen, die nur bei MagentaTV zu sehen sind. Für die Übertragung heute Abend ist neben MagentaTV auch die ARD zuständig. Wie genau die Übertragung des Spiels in der ARD und bei MagentaTV vonstatten geht, erklären wir euch in den nächsten Abschnitten.

Spanien vs. Polen live: Das Spiel in der ARD

Wie bereits beschrieben wird das Duell zwischen Spanien und Polen in der ARD gezeigt. Um 20.15 Uhr beginnen dort die Vorberichte zum Spiel, moderiert wird dabei von Alexander Bommes. Als Experten sind wie gewohnt bei dieser EM im Ersten Stefan Kuntz, Almuth Schult und Kevin-Prince Boateng mit von der Partie. Als Stimme zum Spiel ist Tom Bartels zu hören.

Spanien vs. Polen heute live: Die Übertragung bei MagentaTV

Wer das Spiel beim Pay-TV Sender MagentaTV verfolgen möchte, muss dafür ein Abonnement abschließen. Aktuell gibt es noch ein Sonderangebot des Streamingdiensts der Telekom, bei dem ihr die ersten drei Monate kostenlos zusehen könnt, danach müsst ihr zehn Euro pro Monat zahlen. Wichtig dabei ist aber zu beachten, dass ihr damit auch einen Vertrag über eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten abschließt.

Um ein Abo bei MagentaTV abzuschließen, muss man allerdings kein Telekomkunde sein oder werden. Zu sehen gibt es die Spiele dann übrigens im hauseigenen LIVE-STREAM, auf den ihr sowohl mit eurem Smartphone als auch Tablet oder Smart-TV zugreifen könnt.

Mit dabei sind dort bekannte Gesicher wie Moderator Johannes B. Kerner, das Expertenduo bestehend aus Fredi Bobic und Michael Ballack und Kommentator Wolff Fuss.

Spanien vs. Polen heute live: Die Partie im LIVE-STREAM

Neben der TV-Übertragung gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen. Hier kann man entweder auf den STREAM der ARD zurückgreifen oder, wie bereits gesagt, den Weg über den LIVE-STREAM des Pay-TV-Senders MagentaTV gehen.

Spanien vs. Polen heute live: Der LIVE-STREAM in der ARD

Ganz wie gewohnt läuft parallel zur Free-TV-Übertragung auch der LIVE-STREAM der ARD. Auch hier kann man sich ab 20.15 Uhr den Vorberichten zum Spiel widmen, bevor die Partie dann um 21 Uhr in Sevilla angepfiffen wird. Auch dort ist natürlich Tom Bartels zu hören. Den Link zum STREAM findet ihr übrigens hier.

Spanien vs. Polen heute live: Die Übertragung bei MagentaTV

Auch wenn MagentaTV als Pay-TV Sender zu verstehen ist, wird die Partie, wie schon öfter beschrieben, im LIVE-STREAM gezeigt. Um Zugriff darauf zu bekommen, müsst ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Mehr dazu nachlesen könnt ihr noch einmal hier. Wer sich für ein Abo beim Streamingdienst der Telekomgruppe entschieden hat, der findet hier den Link zum LIVE-STREAM der Partie.

Spanien vs. Polen heute live: Das Spiel im LIVE-TICKER

Leider kann nicht jeder das Spiel live vor dem Fernseher oder Tablet verfolgen, aber auch hier können wir Abhilfe schaffen. Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst ihr keine Minute des Spiels. Sobald etwas passiert, könnt ihr es im LIVE-TICKER nachlesen und seid so auch von unterwegs immer up to date, was den Spielstand der Partie Spanien vs. Polen betrifft.

Spanien vs. Polen live: Die Highlights des Spiels auf DAZN

Der Streamingdienst aus Ismaning hat übrigens keine Rechte an der Live-Übertragung der Spiele. Trotzdem muss man nicht auf hochklassigen Fußball verzichten. Immer eine Stunde nach Abpfiff könnt ihr euch auf DAZN alle Highlights des Spiels noch einmal ansehen. Wer also mal ein Spiel verpasst, oder einfach alle Tore ein zweites Mal sehen will, der ist hier genau richtig. Ein Abo bei DAZN kostet ab August 14,99 Euro monatlich oder 149,99 Euro im Jahr. Dafür erwarten euch dort diverse Live-Übertragungen der Bundesliga und Champions League, genauso wie die spanische oder italienische Liga. Aber auch Fans der NBA, NFL oder MLB kommen dort voll auf ihre Kosten. Mit dem Angebot des kostenlosen Probemonats könnt ihr auch völlig unbefangen in dem Programm von DAZN stöbern und euch von dem vielfältigen Sportangebot überzeugen lassen.

Spanien vs. Polen heute live: Die Übertragung im TV, LIVE-STREAM und die Highlights im Überblick

Free-TV ARD Pay-TV / LIVE-STREAM MagentaTV LIVE-STREAM ARD Highlights DAZN

Spanien vs. Polen heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften bekanntgegeben werden, könnt ihr sie hier finden.