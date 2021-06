Spanien vs. Kroatien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER... Alles rund um die Übertragung der EM 2021

Das nächste KO-Spiel bei der EM steht an: Spanien trifft auf Kroatien. Goal erklärt, wie die Begegnung heute LIVE im TV übertragen wird.

Das nächste Achtelfinale steht an: In Kopenhagen findet die spannende Begegnung zwischen Kroatien und Spanien statt. Anstoß im Telia Parken ist heute um 18.00 Uhr.

Der Weltmeister von 2010 gegen den WM-Finalisten von 2018 – beide Mannschaften konnten in der jüngeren Vergangenheit größere Erfolge feiern. Dabei unterscheiden sich die Kader der beiden Nationen durchaus.

Während Kroatien mit seiner "goldenen Generation" rund um Luka Modric einen Titelgewinn in Angriff nimmt, lassen die Spanier viel Neues zu: Viele junge Spieler sind bei dieser EM mit dabei und sorgten unter anderem für einen 5:0-Sieg gegen die Slowakei.

Ein Spitzenspiel im Achtelfinale der EM – das darf man sich am heutigen Abend nicht entgehen lassen! Goal erklärt, wie die Begegnung LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Kroatien - Spanien: So findet die EM 2021 LIVE statt

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Achtelfinale 26. Juni bis 29. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020

EM heute LIVE: Kroatien vs. Spanien im TV sehen – so seht ihr die Europameisterschaft im Fernsehen

Vier Spiele fanden im Achtelfinale bereits statt, die Hälfte haben wir also noch vor uns. Am Dienstag erwartet uns das Duell der deutschen Nationalmannschaft, aber auch heute haben wir keine Langeweile zu befürchten!

Zwei Top-Partien stehen an, neben Frankreich vs. Schweiz um 21.00 Uhr steigt heute auch Spanien vs. Kroatien. Allerdings stellen sich viele Fans hierzulande die Frage: Wie wird die EM im TV heute übertragen?

Zwei Sender übertragen heute Spanien – Kroatien: Die EM LIVE im TV

Tolle Nachrichten für alle Anhänger:innen: Zwei unterschiedliche Fernsehsender übertragen heute das gesamte Spiel LIVE im deutschen Fernsehen!

Es handelt sich dabei um das ZDF und MagentaTV. Damit kommen wir auch direkt zur nächsten guten Neuigkeit: Da das ZDF die Europameisterschaft überträgt, wird das Spiel heute im Free-TV zu sehen sein!

ZDF überträgt Spanien vs. Kroatien im Free-TV: Die EM kostenlos im Fernsehen

Das ZDF überträgt sein gesamtes Programm kostenlos im TV. Der Grund: Das Zweite Deutsche Fernsehen gehört zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk – es ist für die staatlich unterstützte Fernsehsender also Pflicht, das Programm kostenlos auszustrahlen.

Das bietet auch neben dem Preis mehrere Vorteile. Dadurch, dass man nicht so intensiv finanzorientiert arbeiten muss, ist der Werbeanteil geringer als bei den konkurrierenden Privatsendern. Ein weiterer Vorteil: Die hochqualitative Übertragung.

Spanien – Kroatien: So findet die ZDF-Übertragung statt

Beginn der Übertragung : 17.05 Uhr

: 17.05 Uhr Anstoß : 18 Uhr

: 18 Uhr Begegnung : Spanien vs. Kroatien

: Spanien vs. Kroatien Moderation : Jochen Breyer

: Expertise : Christoph Kramer Per Mertesacker Peter Hyballa

: Kommentar : Claudia Neumann Ariane Hingst

:

Kroatien vs. Spanien im Pay-TV: Die EM auf MagentaTV

Nicht nur das ZDF zeigt heute die EM, auch MagentaTV ist LIVE im Einsatz: Der Fernsehsender der Telekom hat sich die Rechte an jedem Spiel dieser EM, also an 51 Begegnungen gesichert!

Der Fernsehsender hat also einiges zu tun, allerdings lässt er sich dafür auch entlohnen: MagentaTV gehört zum Pay-TV und ist nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement zu sehen. Hier geht es zu allen Informationen rund um die Tarife und dem Programm.

Kroatien vs. Spanien im LIVE-STREAM: So verfolgt ihr die EM heute im Internet

Das Aufeinandertreffen von Kroatien gegen Spanien ist heute LIVE im TV zu verfolgen, und das sogar kostenlos! Um die Fernsehübertragung müssen wir uns also keine Sorgen machen, aber wie sieht es im Internet aus? Wird Kroatien vs. Spanien im LIVE-STREAM gezeigt?

Kostenloser LIVE-STREAM: So seht ihr Spanien gegen Kroatien LIVE im Internet

Auch hier gibt es hervorragende Nachrichten für alle Anhänger:innen, das ZDF zeigt nämlich auch im Internet die EM kostenlos und LIVE! Anhänger:innen, die kein TV-Gerät zuhause haben, müssen also nicht in Angst und Schrecken verfallen.

Eine Sache solltet ihr aber beachten: Um den LIVE-STREAM auf zdf.de verfolgen zu können, müsst ihr euch in Deutschland befinden. Allerdings könnt ihr das Geoblocking umgehen, wenn ihr einen VPN, also ein Virtual Private Network einsetzt.

LIVE-STREAM nicht nur im ZDF: Auch MagentaTV überträgt heute Spanien vs. Kroatien

Auch MagentaTV überträgt die EM heute im Fernsehen, und auch MagentaTV überträgt die EM heute im LIVE-STREAM: Wie jedes andere Spiel der EM wird auch Kroatien vs. Spanien LIVE im Internet dank MagentaTV zu sehen sein.

Allerdings erwartet uns auch hier ein Haken: Auch via LIVE-STREAM ist die Übertragung nur mit einem gültigen Abonnement zu sehen, man muss also Geld für die Ausstrahlung bezahlen. Alle Informationen dazu findet ihr hier.

EM 2021: Mit diesen Links bekommt ihr alle wichtigen Informationen

Kroatien vs. Spanien LIVE und kostenlos: Mit Goal verpasst ihr nichts!

Ihr seid unterwegs und habt keine Gelegenheit, auf einen der LIVE-STREAMS zuzugreifen, auch nicht auf den kostenlosen des ZDFs? Dann haben wir die ideale Alternative, damit ihr stets auf dem Stand des Geschehens bleibt: Der Goal LIVE-TICKER!

Tore, Aufstellungen, Wechsel, Großchancen, Karten… Alle, wirklich alle wichtigen Informationen, rund um das Spiel werden hier LIVE beschrieben und erklärt! Das Beste: Der LIVE-TICKER ist kostenlos – hier entlang!

Die Aufstellungen von Spanien und Kroatien: So laufen die Nationen im Achtelfinale heute auf

Die Verbände veröffentlichen üblicherweise eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen, woraufhin wir diese hier eintragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um perfekt auf das Spiel vorbereitet zu sein.

