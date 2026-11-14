So seht Ihr Spanien gegen England mit einem VPN

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. Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

Spanien empfängt England im Riyadh Air Metropolitano in Madrid zum entscheidenden Spiel der Gruppe 3 in Liga A der UEFA Nations League. Dabei geht es um den ersten Platz in der Gruppe.

Spanien geht in außergewöhnlicher Form in die Partie: Seit 43 Spielen ist die Mannschaft ungeschlagen. Mit einem 2:0-Sieg gegen Tschechien am fünften Spieltag baute sie ihre Siegesserie auf zwölf Spiele aus. Das Team von Luis de la Fuente führt die Gruppe A3 an und behauptet den ersten Platz, solange es nicht verliert.

Auch England holte sich am Donnerstag Rückenwind und gewann im Wembley nach einem Rückstand mit 2:1 gegen Kroatien. Harry Kane verwandelte unter Druck einen Elfmeter zum Sieg. An diesem Abend absolvierte er zugleich sein 126. Länderspiel und wurde damit zum englischen Rekordnationalspieler bei den Männern. Er übertraf die Marke von 125 Einsätzen von Peter Shilton.

Die beiden Mannschaften trafen in dieser Gruppenphase bereits aufeinander. Im September setzte sich Spanien knapp mit 3:2 durch. Kane räumte ein, dass dieses Ergebnis Englands Konzentration noch einmal geschärft habe. Der Kader von Thomas Tuchel reist in dem Wissen nach Madrid, dass nur ein Sieg reicht, um den Gastgeber zu überholen.

Abseits des Platzes ging De la Fuente auf seiner Pressekonferenz vor dem Spiel auf Tuchels Äußerungen zu Antirassismus-Protokollen ein. Er widersprach ihm deutlich und betonte, es gebe nichts zu besprechen. Der spanische Trainer bestätigte zudem, dass Flügelspieler Lamine Yamal nach einer Zeit, in der er nicht zur Verfügung stand, wieder vollständig fit und einsatzbereit ist. Anderslautende Vermutungen wies er zurück.

Da beide Trainer öffentlich den Sieg als Ziel ausgegeben haben und der Gruppensieg auf dem Spiel steht, hat diese Partie für beide Nationen vor der K.-o.-Phase der Nations League große Bedeutung.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung von Spanien gegen England wissen müsst.

Personal und Kader