Spanien gegen Belgien: Anstoßzeit und Details

Weltmeisterschaft - Viertel Finale Los Angeles Stadium

Anpfiff ist am 10. Juli 2026 um 19:00 Uhr GMT und 15:00 Uhr EST.

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Der souveräne Europameister trifft in einem Blockbuster-Duell in Los Angeles auf die unaufhaltsamen "Roten Teufel"

Ein Klassiker der Schwergewichte steht im Viertelfinale im Mittelpunkt, wenn Turnierfavorit Spanien im Los Angeles Stadium auf eine mit Stars gespickte belgische Mannschaft trifft. Luis de la Fuente führt eine bisher makellose "La Roja"-Mannschaft an, die Geschichte schreiben will und sich mit taktischer Disziplin und einer stabilen Abwehr ihren Weg durch das Turnier gebahnt hat.

Ihnen steht eine gefährliche belgische Mannschaft gegenüber, die im Turnierverlauf zu einer Torfabrik gereift ist. Mit 18 ungeschlagenen Spielen in allen Wettbewerben reisen die "Red Devils" nach Südkalifornien und wollen Spaniens Abwehr brechen, um den Einzug ins Halbfinale zu schaffen.

Wie "La Roja" und die "Red Devils" hierhergekommen sind

Spanien hat eine makellose, defensiv historische Turnierphase hinter sich und damit das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft von De la Fuente gewann die Gruppenphase und zeigte im Achtelfinale ihre Reife: Sie besiegte Österreich 3:0 und schlug Portugal im Achtelfinale dank eines späten Treffers des eingewechselten Mikel Merino 1:0. Wichtig: Spanien hat im Turnier noch kein Gegentor kassiert, Torhüter Unai Simón blieb 609 Minuten ohne Gegentreffer und stellte damit einen neuen Rekord auf.

Belgiens Weg nach Los Angeles war von Offensivkraft geprägt. Nach zwei Remis gegen Ägypten und den Iran besiegte die Mannschaft Neuseeland 5:1 und erreichte so das Achtelfinale. Diese Offensivkraft nahmen sie in die K.o.-Runde mit, setzten sich zunächst 3:2 nach Verlängerung gegen Senegal durch und besiegten im Achtelfinale den Mitausrichter USA in Seattle 4:1 – ein Zeichen ihrer Stärke.

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Verletzungsrückschläge im Mittelfeld und Auswahlprobleme bestimmen die Aufstellung

Die Vorbereitung auf dieses Viertelfinale bestimmt ein schwerer Schlag: Der verletzte Mittelfeld-Anker Amadou Onana fehlt nach einem Kreuzbandriss (ACL) für den Rest des Turniers und reißt eine Lücke im Zentrum. Bei Sporting-Verteidiger Zeno Debast steht noch ein letzter Fitnesstest an, während Kevin De Bruyne nach seiner Schonphase voraussichtlich in die Innenverteidigung zurückkehrt.

Spanien geht dagegen körperlich stabil in die Partie und meldet kaum Ausfälle. Flügelspieler Nico Williams litt unter einer leichten Verletzung, dürfte aber rechtzeitig fit sein und in den Kader zurückkehren. De la Fuente steht auf der rechten Abwehrseite vor einer Luxuswahl: Marcos Llorente drängt nach einer starken defensiven Vorstellung in der vorherigen Runde auf den Platz von Pedro Porro.

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Tempofallen gegen Umschaltgeschwindigkeit entscheiden den Spielverlauf

Der strategische Plan konzentriert sich auf den Kampf um das zentrale Mittelfeld und auf vertikale Geschwindigkeit. Spaniens Ansatz zielt auf volle Kontrolle im Mittelfeld und beim Ballbesitz. Der Ballon-d’Or-Gewinner von 2024, Rodri, agiert als Anker im tiefen Mittelfeld, flankiert von Pedri und Dani Olmo. Sie wollen die Passwege kappen, den Raum verdichten und die Halbräume nutzen, um den formstarken Stürmer Mikel Oyarzabal zu bedienen, der mit vier Turniertoren die spanische Torschützenliste anführt.

Belgiens Gegenstrategie setzt auf schnelle, direkte Umschaltphasen, um die hohe Abwehrlinie Spaniens auszunutzen. Ohne Onana sichern Youri Tielemans und Nicolas Raskin mit Disziplin die Viererkette, um Spaniens Gegenpressing schnell zu umgehen und De Bruyne anzuspielen. Von dort aus nutzen Jérémy Doku auf den Flügeln und die körperliche Präsenz von Romelu Lukaku das Tempo, um die Ordnung von "La Roja" zu stören.

Eingespielte Strukturen vor der Bewährungsprobe

Spanien stellt seine defensive Bilanz auf den Prüfstand, während Belgien mit einem Angriff antritt, der in den vergangenen drei Partien zwölf Tore erzielt hat.

Belgien muss Spaniens breite Spielanlage ohne seinen wichtigsten Mittelfeld-Organisator kontrollieren. Entscheidend ist, ob der defensive Block Lamine Yamal und Álex Baena daran hindert, Flankenwege in den Strafraum zu öffnen.

Voraussichtliche Aufstellung Spaniens gegen Belgien

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena

Voraussichtliche Aufstellung Belgiens gegen Spanien

Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

Fakten und Zahlen: Spanien gegen Belgien

Die beiden Nationen trafen in allen Wettbewerben 22-mal aufeinander. Spanien gewann 12 Spiele, Belgien 5, 5 Partien endeten unentschieden.

Bei Weltmeisterschaften trafen sie sich zweimal. Das Viertelfinale 1986 in Mexiko endete 1:1, Belgien gewann anschließend das Elfmeterschießen. Spanien gewann die letzte WM-Begegnung 1990 in der Gruppenphase 2:1.

Das letzte Duell war ein Testspiel im September 2016, das Spanien 2:0 gewann.

Die Mannschaft von Luis de la Fuente ist im Turnier ungeschlagen und hat noch kein Gegentor kassiert. Torhüter Unai Simón stellte dabei einen neuen Turnierrekord für die längste Zeit ohne Gegentor auf.

Unter Trainer Rudi Garcia blicken die "Roten Teufel" auf 18 ungeschlagene Spiele in allen Wettbewerben zurück. Im Achtelfinale besiegten sie die USA in Seattle 4:1.

Spaniens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Unai Simón, David Raya, Joan Garcia

Verteidiger: Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Mittelfeld: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, Alex Baena

Stürmer: Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Borja Iglesias

26-köpfiger Kader Belgiens

Torhüter: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Verteidiger: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Mittelfeld: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Stürmer: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Mannschaftsnachrichten & Kader

Spanien trainiert Luis de la Fuente. Im Kader gibt es keine Verletzten oder Gesperrten, und vor dem Viertelfinale steht noch keine bestätigte Startelf. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen kurz vor dem Anpfiff.

Belgien trainiert Rudi Garcia. Auch für den belgischen Kader liegt noch keine bestätigte Aufstellung vor. Amadou Onana verließ beim Sieg gegen die USA mit einer scheinbaren Knieverletzung das Feld. Offizielle Informationen zu seinem Einsatzstatus liegen nicht vor. Wir aktualisieren die Mannschaftsnachrichten, sobald neue Informationen eintreffen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 24 A. Onana

Form

Spanien hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen und eines unentschieden beendet, alle in dieser Weltmeisterschaft. Zuletzt siegte die Mannschaft im Achtelfinale 1:0 gegen Portugal; Mikel Merino traf in der Nachspielzeit. Zuvor besiegte Spanien Österreich 3:0 und Saudi-Arabien 4:0. Ein 1:0 gegen Uruguay und ein 0:0 gegen Kap Verde vervollständigen die Bilanz. In diesen fünf Spielen erzielte Spanien acht Tore und kassierte kein einziges Gegentor.

Belgien hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei unentschieden gespielt, ebenfalls alle bei dieser Weltmeisterschaft. Zuletzt besiegte die Mannschaft die USA in Seattle mit 4:1, wobei De Ketelaere, Vanaken und Lukaku zu den Torschützen zählten. Zuvor besiegte sie Senegal in einem Comeback im Sechzehntelfinale mit 3:2 und schlug Neuseeland mit 5:1. Vor dieser Serie gab es in der Gruppenphase Unentschieden gegen den Iran und Ägypten. Belgien erzielte in diesen fünf Partien 13 Treffer und kassierte vier Gegentore.

Direkte Duelle

Das jüngste Pflichtspiel zwischen beiden Teams im Datensatz war ein Freundschaftsspiel im September 2016, das Spanien 2:0 gewann; Belgien trat dabei als nominelle Heimmannschaft an. Zuvor besiegte Spanien Belgien 2009 in einem WM-Qualifikationsspiel 5:0, nachdem es im Oktober 2008 in Brüssel einen 2:1-Erfolg gegeben hatte. Von den fünf aufgeführten Spielen hat Spanien alle fünf gewonnen, dabei 11 Tore erzielt und ein Gegentor kassiert.

Tabelle

Belgien belegte bei dieser Weltmeisterschaft den ersten Platz in Gruppe G. Spanien gewann Gruppe H und zieht als Gruppensieger seiner Hälfte in das Viertelfinale ein.