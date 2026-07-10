Spanien vs. Belgien: Spieldetails

Weltmeisterschaft - Viertel Finale 10. Juli 2026 - 15:00 SoFi Stadium

Spanien vs. Belgien beginnt am 10. Juli 2026 um 19:00 Uhr GMT und 15:00 Uhr EST.

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Europameister in bestechender Form trifft in Los Angeles auf furiose Belgier

Im Viertelfinale rückt ein wahrhaft fesselnder Schwergewichts-Klassiker ins Rampenlicht, wenn Turnierfavorit Spanien im Los Angeles Stadium auf ein mit Stars gespicktes Belgien trifft. Luis de la Fuente führt eine makellose, nach Geschichte greifende spanische Mannschaft an, die sich mit taktischer Überlegenheit und einem eisenharten defensiven Fundament durch das Tableau gespielt hat, das sich schlicht nicht überwinden lässt.

Im Weg steht ein unglaublich gefährliches Belgien, das sich im Verlauf des Turniers Schritt für Schritt zu einer facettenreichen Tormaschine entwickelt hat. Mit einer beeindruckenden Serie von 18 Spielen ohne Niederlage in allen Wettbewerben reist Belgien nach Südkalifornien, fest entschlossen, Spaniens strukturelle Barriere zu durchbrechen und sich einen legendären Platz unter den letzten Vier zu sichern.

Taktische Disziplin und individuelle Technik auf Topniveau werden voll zur Geltung kommen, wenn diese beiden europäischen Anwärter auf der globalen Bühne aufeinandertreffen. Bevor Sie Ihre Wetten vor dem Spiel oder individuelle Ergebniskombinationen platzieren, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Guthaben mit zusätzlichem Bonus des Anbieters vollständig optimiert ist. Nutzen Sie unseren aktiven betwinner promo code, um Ihr Spielprofil aufzuwerten.

Wie Spanien und Belgien hierher kamen

Spanien hat eine makellose und defensiv historische Kampagne gespielt, um die letzten Acht zu erreichen. Die Mannschaft von De la Fuente marschierte souverän durch die Gruppenphase, ehe sie in der K.-o.-Runde ihre ganze Reife zeigte, Österreich in der Runde der letzten 32 mit 3:0 besiegte und Portugal im Achtelfinale dank eines dramatischen späten Siegtreffers des eingewechselten Mikel Merino mit 1:0 bezwang. Entscheidend ist, dass Spanien im gesamten Turnier noch kein einziges Gegentor kassiert hat, wobei Torhüter Unai Simón mit 609 Minuten ohne Gegentor einen bemerkenswerten neuen Rekord aufstellte.

Belgiens Weg nach Los Angeles war von explosiver Offensivantwort geprägt. Nach einem langsamen Start mit Unentschieden gegen Ägypten und den Iran leitete die Mannschaft mit einem 5:1-Kantersieg gegen Neuseeland den Sprung aus der Gruppe ein. Diesen furiosen Zug nahm sie mit in die K.-o.-Runde, in der sie sich zunächst mit einem knappen 3:2 nach Verlängerung gegen Senegal durchsetzte und anschließend im Achtelfinale eine absolute Meisterleistung ablieferte, als sie Turnier-Mitgastgeber USA in Seattle mit 4:1 demontierte und damit ihre maximale Gefahr unterstrich.

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Verletzungssorgen im Mittelfeld und Auswahlprobleme prägen die Entscheidungen

Die taktische Vorbereitung auf dieses große Viertelfinale wird stark von einem massiven Verletzungsschlag im belgischen Lager bestimmt. Mittelfeldanker Amadou Onana ist nach einem Kreuzbandriss offiziell für den Rest der Weltmeisterschaft ausgefallen, was im Zentrum vor der Abwehr eine erhebliche defensive Schwachstelle schafft. Außerdem wird für Sporting-Verteidiger Zeno Debast ein später Fitnesstest nötig sein, während Kevin De Bruyne nach vorsichtigem Belastungsmanagement für eine Rückkehr ins Zentrum vorgesehen ist.

Spanien geht in dieses Duell in deutlich stabilerer körperlicher Verfassung und kann praktisch auf einen verletzungsfreien Kader bauen. Zwar laboriert Flügelspieler Nico Williams an einer leichten Blessur, doch es wird erwartet, dass er fit genug ist, um wieder zum Spieltagskader zu stoßen. De la Fuente hat auf der Rechtsverteidigerposition ein luxuriöses Auswahlproblem, wo Marcos Llorente nach seinem starken defensiven Kurzeinsatz in der vorherigen Runde ernsthaft Druck auf Pedro Porro ausübt.

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Taktische Tempofallen gegen Umschaltgeschwindigkeit werden die Bedingungen bestimmen

Der strategische Plan wird sich vollständig auf einen faszinierenden Kampf um das Zentrum und vertikale Geschwindigkeit konzentrieren. Spaniens Ansatz basiert auf absoluter Kontrolle im Mittelfeld und Ballbesitzkontrolle. Der Ballon-d'Or-Gewinner von 2024, Rodri, wird die tiefe Position vor der Abwehr besetzen, flankiert von Pedri und Dani Olmo, die die Anspielstationen kappen, Räume verengen und die Halbräume akribisch bespielen sollen, um den formstarken Angreifer Mikel Oyarzabal zu bedienen, der Spanien mit vier Turniertoren anführt.

Belgiens Gegenstrategie muss stark auf schnelle, direkte Umschaltmomente setzen, um Spaniens hoch stehende Abwehrlinie auszunutzen. In Onanas Abwesenheit müssen Youri Tielemans und Nicolas Raskin enorme Disziplin aufbringen, um die Viererkette abzusichern, mit dem Ziel, Spaniens Gegenpressing schnell zu überspielen und De Bruyne in Szene zu setzen. Von dort aus werden das elektrisierende Tempo von Jérémy Doku auf außen und die Physis von Romelu Lukaku Belgiens wichtigste Mittel sein, um die Struktur Spaniens zu stören.

Eingespielte Strukturen vor der ultimativen Prüfung

Spanien steht mit seinem historischen Defensivrekord vor dem ultimativen Test gegen einen belgischen Angriff, der in seinen letzten drei Spielen 12 Tore erzielt hat und aus mehreren Positionen heraus frei getroffen hat.

Belgien steht vor der gewaltigen Aufgabe, Spaniens flüssige Breite ohne seinen wichtigsten Mittelfeld-Abräumer zu kontrollieren. Der Erfolg hängt vollständig davon ab, dass der Defensivblock verhindert, dass Lamine Yamal und Álex Baena Flankenkorridore in den Strafraum öffnen.

Voraussichtliche Spanien-Startelf gegen Belgien

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena

Voraussichtliche Belgien-Startelf gegen Spanien

Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

Spanien vs. Belgien: Fakten & Zahlen

Die beiden Nationen sind in allen Wettbewerben 22-mal aufeinandergetroffen. Spanien hat 12 Spiele gewonnen, Belgien 5 und 5 endeten unentschieden.

Bei einer Weltmeisterschaft standen sie sich zweimal gegenüber. Das Viertelfinale 1986 in Mexiko endete 1:1, ehe Belgien im Elfmeterschießen weiterkam. Spanien gewann das jüngste WM-Duell 1990 in der Gruppenphase mit 2:1.

Das letzte Aufeinandertreffen war ein Länderspiel im September 2016, das Spanien mit 2:0 gewann.

Die Mannschaft von Luis de la Fuente ist im Turnier ungeschlagen und hat bekanntlich noch kein einziges Gegentor kassiert. Diese Defensivbilanz wurde von Torhüter Unai Simón gestützt, der einen neuen Turnierrekord für Minuten ohne Gegentor aufgestellt hat.

Unter Trainer Rudi Garcia reist Belgien mit einer beeindruckenden Serie von 18 Spielen ohne Niederlage in allen Wettbewerben an. Im Achtelfinale besiegte die Mannschaft die Vereinigten Staaten in Seattle mit 4:1.

Spanischer 26-Mann-Kader

Torhüter: Unai Simón, David Raya, Joan Garcia

Verteidiger: Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Mittelfeldspieler: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, Alex Baena

Stürmer: Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Borja Iglesias

Belgischer 26-Mann-Kader

Torhüter: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Verteidiger: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Mittelfeldspieler: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Angreifer: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Teamnews & Kader

Spanien wird von Luis de la Fuente trainiert. Für den Kader sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren aufgeführt, und vor dem Viertelfinale wurde noch keine bestätigte Startelf bekannt gegeben. Weitere Teamnews werden näher am Anpfiff hinzugefügt.

Belgien wird von Rudi Garcia geführt. Für den Kader liegt zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch keine bestätigte Aufstellung vor, wobei anzumerken ist, dass Amadou Onana beim Sieg über die Vereinigten Staaten mit einem offenbar am Knie aufgetretenen Problem ausgewechselt werden musste. Ein offizielles Update zu seiner Verfügbarkeit wurde nicht gegeben. Die Teamnews werden aktualisiert, sobald Informationen vorliegen.

ESP BEL Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle 24 A. Onana

Form

Spanien hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und eines unentschieden gespielt, allesamt bei dieser Weltmeisterschaft. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0 gegen Portugal im Achtelfinale, entschieden durch den Treffer von Mikel Merino in der Nachspielzeit. Zuvor besiegte die Mannschaft im Turnier Österreich mit 3:0 und Saudi-Arabien mit 4:0, dazu kamen ein 1:0 gegen Uruguay und ein 0:0 gegen Kap Verde. Spanien hat in diesen fünf Spielen acht Tore erzielt und kein einziges kassiert, also in jeder Partie dieses Turniers die Null gehalten.

Belgien hat drei seiner letzten fünf Partien gewonnen und zweimal unentschieden gespielt, ebenfalls allesamt bei dieser Weltmeisterschaft. Der jüngste Auftritt war das 4:1 gegen die Vereinigten Staaten in Seattle, bei dem De Ketelaere, Vanaken und Lukaku zu den Torschützen gehörten. Davor gab es ein 3:2 gegen Senegal nach einer dramatischen Aufholjagd in der Runde der letzten 32 sowie ein 5:1 gegen Neuseeland. Unentschieden gegen den Iran und Ägypten in der Gruppenphase gingen dieser Serie voraus. Belgien hat in seinen letzten fünf Spielen 13 Tore erzielt und vier kassiert.

Direkter Vergleich

Das jüngste Pflichtspiel zwischen diesen Teams im bereitgestellten Datensatz war ein Freundschaftsspiel im September 2016, das Spanien bei nomineller Heimrolle Belgiens mit 2:0 gewann. Davor besiegte Spanien Belgien 2009 in einem WM-Qualifikationsspiel mit 5:0, nachdem es im Oktober 2008 in Brüssel einen 2:1-Sieg gegeben hatte. In den fünf aufgeführten Spielen hat Spanien alle fünf gewonnen, 11 Tore erzielt und eines kassiert.

Tabelle

Belgien beendete diese Weltmeisterschaft als Erster der Gruppe G. Spanien gewann die Gruppe H und geht als Gruppensieger auf seiner Seite des Tableaus ins Viertelfinale.