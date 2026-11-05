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Europa League
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Sp. Prag vs. Bournemouth heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Sp. Prag - Bournemouth
Sp. Prag
Bournemouth
Europa League

In der Europa League spielt Sp. Prag gegen Bournemouth. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Sp. Prag vs. Bournemouth: Anstoßzeit

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Europa League - Spielwoche 4
epet Arena

Das Spiel zwischen Sp. Prag und Bournemouth beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Sp. Prag vs. Bournemouth heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Sparta Prag und Bournemouth ist in Deutschland live bei RTL+ zu sehen. Nachstehend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Sp. Prag und Bournemouth los?

Sparta Prag kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennte man sich von Bohemians 1905 Prag torlos mit 0:0. Positiv hervorzuheben ist der deutliche 5:1-Erfolg gegen Slovacko, der jedoch durch eine 0:2-Pokalpleite gegen Banik Ostrau und eine 0:1-Niederlage in der Europa League gegen Olympiakos Piräus relativiert wird. Insgesamt erzielte Sparta in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte drei.

Bournemouth präsentiert sich in bestechender Verfassung und gewann alle fünf zurückliegenden Pflichtspiele ohne ein einziges Gegentor. Zuletzt bezwang die Mannschaft Leeds United mit 2:0 in der Premier League. Davor gab es einen 3:0-Erfolg im EFL Cup gegen Aston Villa sowie ein 3:0 in der Europa League gegen AC Milan. Insgesamt erzielte Bournemouth in diesem Zeitraum zehn Treffer bei null Gegentoren.

SPP

SPP - Form

BOS
U0-0
OLY
N1-0
SLO
S5-1
BOS
N0-2
BOH
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
5/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
BOU

BOU - Form

SUN
S2-0
MIL
S3-0
MUN
S0-3
AVL
S3-0
LEE
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
13/0
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Sp. Prag vs. Bournemouth: Aufstellungen

Sp. Prag vs Bournemouth Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • B. Priske

Sp. Prag vs. Bournemouth: Form

SPP

SPP - Form

BOS
U0-0
OLY
N1-0
SLO
S5-1
BOS
N0-2
BOH
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
5/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
BOU

BOU - Form

SUN
S2-0
MIL
S3-0
MUN
S0-3
AVL
S3-0
LEE
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
13/0
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Sp. Prag vs. Bournemouth: Bilanz direkte Duelle

Sp. Prag vs. Bournemouth: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
431041+310
U
S
S
S
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
RennesRennesREN
413043+16
U
U
S
U
13
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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