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Sp. Prag vs. Bournemouth: Anstoßzeit

Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 12:45 epet Arena

Das Spiel zwischen Sp. Prag und Bournemouth beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Sp. Prag vs. Bournemouth heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Sparta Prag und Bournemouth ist in Deutschland live bei RTL+ zu sehen. Nachstehend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Sp. Prag und Bournemouth los?

Sparta Prag kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennte man sich von Bohemians 1905 Prag torlos mit 0:0. Positiv hervorzuheben ist der deutliche 5:1-Erfolg gegen Slovacko, der jedoch durch eine 0:2-Pokalpleite gegen Banik Ostrau und eine 0:1-Niederlage in der Europa League gegen Olympiakos Piräus relativiert wird. Insgesamt erzielte Sparta in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte drei.

Bournemouth präsentiert sich in bestechender Verfassung und gewann alle fünf zurückliegenden Pflichtspiele ohne ein einziges Gegentor. Zuletzt bezwang die Mannschaft Leeds United mit 2:0 in der Premier League. Davor gab es einen 3:0-Erfolg im EFL Cup gegen Aston Villa sowie ein 3:0 in der Europa League gegen AC Milan. Insgesamt erzielte Bournemouth in diesem Zeitraum zehn Treffer bei null Gegentoren.

Sp. Prag vs. Bournemouth: Aufstellungen

Sp. Prag vs. Bournemouth: Form

Sp. Prag vs. Bournemouth: Bilanz direkte Duelle

Sp. Prag vs. Bournemouth: Die Tabellen