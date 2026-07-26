Die Fans des FC Schalke 04 dürfen sich nun offenbar doch darauf freuen, auch in der Bundesliga über Tore von Edin Dzeko zu jubeln.

Einem Bericht von Sky zufolge sieht es nach jüngsten Entwicklungen danach aus, als würde der Mittelstürmer erneut bei S04 unterschreiben. Die Wahrscheinlichkeit dafür liege bei "80, vielleicht sogar 90 Prozent", heißt es.

Dzeko war im Januar von der AC Florenz nach Gelsenkirchen gewechselt, hatte allerdings nur bis zum Ende der vergangenen Saison unterschrieben. Mit sechs Toren und drei Assists in elf Zweitligaspielen trug der 40-Jährige zu Schalkes Aufstieg bei, danach blieb die Zukunft von Dzeko allerdings offen.

Am Donnerstag hatte sich S04-Sportvorstand Frank Baumann noch zurückhaltend zu einer möglichen erneuten Unterschrift von Dzeko bei den Knappen geäußert: "Wir sind schon weiter im Austausch, da geht es aber eher um vertragliche Dinge. Da kann ich aber nicht abschätzen, ob man am Ende des Tages zusammenkommt und eine Einigung findet oder eben nicht. Es ist nach wie vor beides möglich", so Baumann.

Edin Dzeko wird beim FC Schalke 04 wohl einer der Topverdiener

Nun sieht es wohl danach aus, dass der Aufsteiger auch im Oberhaus auf die Erfahrung des Angreifers zählen kann. Laut Sky könnte schon in den kommenden Tagen Vollzug gemeldet werden. Was den anstehenden Durchbruch demnach womöglich begünstigte: Mit Maximilian Wöber, der ablösefrei von Leeds United kam, hat Schalke den gesuchten Innenverteidiger günstiger bekommen als es bei anderen Optionen für das Abwehrzentrum der Fall gewesen wäre. So habe sich ein größerer finanzieller Spielraum ergeben, um Dzeko erneut unter Vertrag nehmen zu können.

Wie zuletzt die Bild berichtete, bietet Schalke Dzeko ein Grundgehalt in Höhe von 900.000 Euro pro Jahr, das sich mit Prämien auf bis zu 1,3 Millionen Euro erhöhen könnte. Der Routinier würde damit zu den absoluten Topverdienern im Kader von Königsblau zählen.

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"Wir brauchen Charaktere, Führungskräfte und Persönlichkeiten. Wir stehen in der Bundesliga vor einer großen Herausforderung. Deshalb haben wir genau nach diesen Profilen gesucht, die das auf und neben dem Platz verkörpern. Der eine oder andere mit Persönlichkeit, der kommt noch", verriet Schalkes Trainer Miron Muslic nach dem 3:1-Testspielsieg gegen Fagiano Okayama am Samstag und schmunzelte dabei vielsagend. Ein Hinweis darauf, dass er mit den angekündigten weiteren Neuzugängen unter anderem den von den Fans geliebten Dzeko meint?

Verbleib auf Schalke? Edin Dzeko weilt noch im WM-Urlaub

Aktuell weilt der bosnische Nationalspieler noch im Urlaub, nachdem er bis Anfang Juli noch mit seiner Landesauswahl bei der WM im Einsatz gewesen war. Im Sechzehntelfinale scheiterten die Bosnier an Co-Gastgeber USA (0:2).

Sollte Dzeko tatsächlich weiter das Schalke-Trikot tragen, würde er in die Liga zurückkehren, in der er einst seinen internationalen Durchbruch feierte. 2007 war der Stürmer von FK Teplice aus Tschechien zum VfL Wolfsburg gewechselt, avancierte zu einem der besten Torjäger der Bundesliga, wurde 2009 mit den Wölfen deutscher Meister und ein Jahr später Torschützenkönig.

Anfang 2011 wechselte Dzeko für 37 Millionen Euro Ablöse zu Manchester City, mit der AS Rom, Inter Mailand, Fenerbahce und zuletzt Florenz lief er vor Schalke für einige weitere namhafte internationale Vereine auf. Sein erstes Bundesligaspiel seit Dezember 2010 könnte Dzeko am 30. August absolvieren, wenn S04 am 1. Spieltag beim FC Augsburg zu Gast ist. Bereits sechs Tage zuvor geht es für die Muslic-Elf in der 1. Runde des DFB-Pokals auswärts gegen Regionalligist Hallescher FC.