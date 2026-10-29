Sorgenkind vor Rückkehr: BVB kann gegen den FC Bayern wohl auf Karetsas setzen

Der 18 Jahre alte Offensivspieler absolvierte am Donnerstag nach seiner Bänderverletzung im Fuß erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings. Ob er für das Topspiel beim deutschen Rekordmeister am Samstag zur Verfügung steht, soll sich am Freitag entscheiden.

"Sofern nach diesem Training nichts Negatives auftritt", werde Karetsas am Freitag am Abschlusstraining teilnehmen, sagte BVB-Trainer Niko Kovac. "Dann werden wir die Entscheidung treffen, ob er bereit ist, den Weg nach München mitzumachen oder nicht."

Der griechische Nationalspieler hatte sich die Verletzung beim 0:0 bei Union Berlin zugezogen und anschließend drei Pflichtspiele verpasst. Für die übrigen Dortmunder Profis gab Kovac nach dem Pokalkrimi gegen Werder Bremen am Dienstag Entwarnung. "Sie sind wohlauf. Beim Abschlusstraining sind alle dabei", sagte der Trainer.