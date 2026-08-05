Sorgen um Kennet Eichhorn wohl immer größer - mit Folgen für ein Trio von Bayer Leverkusen?

Die Sorgen um Kennet Eichhorn werden immer größer. Nachdem der 17-jährige Neuzugang in Folge eines Magen-Darm-Infekts Mitte Juli innerhalb von fünf Tage fünf Kilo verloren hatte, wurde ihm eine Stoffwechselerkrankung diagnostiziert. Mittlerweile befindet sich Eichhorn in stationärer Behandlung, dort sollen die Ursachen der Erkrankung ergründet werden und er selbst wieder zu Kräften kommen.

Laut Sport Bild wird mit einer langen Ausfallzeit gerechnet, einen Zeitplan für ein Comeback gäbe es aktuell keinen. Dem Bericht zufolge hat Leverkusen Eichhorn sogar gänzlich aus den Kaderplanungen für die Hinrunde genommen. Das hat zur Folge, dass nun statt wie ursprünglich geplant zwei, nur noch ein zentraler Mittelfeldspieler verkauft werden soll. Die Kandidaten dafür sind Equi Fernandez (24), Aleix Garcia (29) und Robert Andrich (31).

Den größten Mark gibt es aktuell wohl für Fernandez, der 20 Millionen Euro einbringen könnte. Nachdem er sich mit Ex-Trainer Kasper Hjulmand überworfen hatte, scheint das Verhältnis mit Carles Martinez aber intakt zu sein. Garcia kann sich offenbar einen Wechsel vorstellen, es soll aber noch an passenden Interessenten mangeln. Bei Andrich deutet aktuell alles auf einen Verbleib hin.

Kennet Eichhorn wechselte für neun Millionen Euro nach Leverkusen

Eichhorn hatte sich in der vergangenen Saison bei Hertha BSC in der 2. Bundesliga als Stammspieler etabliert. Zwischenzeitlich musste er jedoch wegen einer Sprunggelenksverletzung und einer Rotsperre passen.

Als eines der größten Talente Europas gehandelt, buhlten gleichzeitig zahlreiche Topklubs wie der FC Bayern, der FC Liverpool, Manchester City, Real Madrid und Paris Saint-Germain um seine Dienste. Letztlich wechselte er für neun Millionen Euro nach Leverkusen. Wann er dort durchstartet, erscheint aktuell völlig offen.