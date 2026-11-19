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Die Blaugrana wollen im Winter in der Abwehr nachlegen. Eine Spur führt dazu zu Borussia Dortmund.

Nationalspieler Nico Schlotterbeck (26) vom BVB wird als Neuzugang beim spanischen Meister FC Barcelona gehandelt.

Mundo Deportivo schreibt, der Abwehrspieler sei einer von drei Kandidaten bei Barca für die Verstärkung der Innenverteidigung. Neben Schlotterbeck hätten die Verantwortlichen der Blaugrana auch den Italiener Alessandro Bastoni (27, Inter Mailand) und den argentinischen Weltmeister Lisandro Martinez (28, Manchester United) im Visier.

Alle drei passen ins Profil Barcelonas, denn Sportchef Deco sucht für die Defensivzentrale einen Linksfuß, welcher ab Januar der Mannschaft von Cheftrainer Hansi Flick zusätzliche Stabilität verleiht.

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Wie lange steht Nico Schlotterbeck beim BVB unter Vertrag?

Unter Flick debütierte Schlotterbeck einst in der deutschen Nationalmannschaft. Der ehemalige Freiburger war bereits in der Vorsaison in Barcelona im Gespräch. Nach wochenlangen Verhandlungen mit seinem aktuellen Klub verlängerte der Abwehrchef schließlich bei Borussia Dortmund bis 2031. Allerdings soll sein Vertrag eine Ausstiegsklausel über eine fixe Ablöse zwischen 50 und 60 Millionen Euro beinhalten, die für mehrere Spitzenklubs gilt. Ob Barca dazu zählt, ist nicht bekannt.

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Deco nahm dieser Tage zum angeblichen Interesse an Schlotterbeck Stellung. Im Podcast 'Tot Costa' von Catalunya Radio sagte der ehemalige Profi: "Es ist besser, sich nicht zu ihm zu äußern. Sonst steigt wahrscheinlich sein Preis."

Schlotterbeck wechselte 2022 nach fünf Jahren in Freiburg zum BVB. Die Dortmunder zahlten damals 20 Millionen Euro Ablöse für ihn. Nach überstandener schwerer Sprunggelenksverletzung, die er sich bei der WM zugezogen hatte, ist er mittlerweile wieder fit und in Form. In der laufenden Saison absolvierte Schlotterbeck zehn Pflichtspieleinsätze und erzielte ein Tor. Zuletzt kam er auch unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp zum Einsatz. Beim 5:0 gegen die Niederlande in der Nations League stand Schlotterbeck über die volle Distanz auf dem Platz und steuerte einen Kopfballtreffer zum Kantersieg bei.

Getty Images

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Bastoni wurde derweil im Frühjahr hartnäckig als Neuzugang bei Barca gehandelt. Allerdings soll Inter eine hohe Ablöse - die Rede war von bis zu 70 Millionen Euro - gefordert haben. Am Ende blieb Bastoni in Mailand, wo sein Vertrag noch bis 2028 läuft. Deutlich günstiger wäre mutmaßlich Martinez zu haben. Dessen Arbeitspapier in Manchester endet im Sommer. Dazu sorgte er vor einigen Wochen für Aufsehen, als er gegen Uniteds Sportchef Jason Wilcox wetterte. Anschließend entschuldigte er sich öffentlich und wurde zu einer Geldstrafe verdonnert. Es gilt als unwahrscheinlich, dass er in der kommenden Saison noch beim kriselnden englischen Rekordmeister spielt.

In Barcelonas Defensivzentrale ist Weltmeister Pau Cubarsi (19) gesetzt. Daneben setzt Flick wahlweise auf Eric Garcia (25), Gerard Martin (24) und Andreas Christensen (30). Theoretisch könnte auch Jules Kounde (28) dort auflaufen. Während die Offensive des LaLiga-Spitzenreiters auch in dieser Saison auf Hochtouren läuft, gilt die Abwehr als Achillesferse: In 16 Pflichtspielen erzielten die Katalanen bereits 62 Treffer, mussten aber auch schon 19 Gegentreffer schlucken.