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Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Sonnenhof Großaspach vs. RW Essen: Anstoßzeit

Das Spiel zwischen Sonnenhof Großaspach und RW Essen beginnt am 01.11.2026, 16:30.

Sonnenhof Großaspach vs. RW Essen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Sonnenhof Großaspach und RW Essen ist live auf MagentaSport zu sehen. Der Dienst überträgt die Partie als Livestream.

Themen der Woche: Was war bei Sonnenhof Großaspach und RW Essen los?

Sonnenhof Großaspach kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 2:4-Niederlage im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg, davor gab es in der Liga ein 7:1 gegen Wehen Wiesbaden. Den einzigen Sieg in diesem Zeitraum holte Großaspach mit 3:2 gegen Preußen Münster. In fünf Spielen erzielte das Team neun Tore und kassierte 18 Gegentreffer.

RW Essen weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt unterlag Essen im DFB-Pokal mit 1:2 gegen RB Leipzig, davor gab es in der Liga ein 1:0 gegen Jahn Regensburg. Ein 2:0-Sieg gegen Fortuna Köln sowie ein 3:3 gegen Preußen Münster runden den Zeitraum ab. Insgesamt erzielte Essen in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben.

Sonnenhof Großaspach vs. RW Essen: Aufstellungen

Sonnenhof Großaspach vs. RW Essen: Form

Sonnenhof Großaspach vs. RW Essen: Bilanz direkte Duelle

Sonnenhof Großaspach vs. RW Essen: Die Tabellen