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Deutschland 3 Liga
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Sonnenhof Großaspach vs. RW Essen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Sonnenhof Großaspach - RW Essen
Sonnenhof Großaspach
RW Essen
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Sonnenhof Großaspach gegen RW Essen. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Sonnenhof Großaspach vs. RW Essen: Anstoßzeit

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 12

Das Spiel zwischen Sonnenhof Großaspach und RW Essen beginnt am 01.11.2026, 16:30.

Sonnenhof Großaspach vs. RW Essen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Sonnenhof Großaspach und RW Essen ist live auf MagentaSport zu sehen. Der Dienst überträgt die Partie als Livestream.

Themen der Woche: Was war bei Sonnenhof Großaspach und RW Essen los?

Sonnenhof Großaspach kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 2:4-Niederlage im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg, davor gab es in der Liga ein 7:1 gegen Wehen Wiesbaden. Den einzigen Sieg in diesem Zeitraum holte Großaspach mit 3:2 gegen Preußen Münster. In fünf Spielen erzielte das Team neun Tore und kassierte 18 Gegentreffer.

RW Essen weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt unterlag Essen im DFB-Pokal mit 1:2 gegen RB Leipzig, davor gab es in der Liga ein 1:0 gegen Jahn Regensburg. Ein 2:0-Sieg gegen Fortuna Köln sowie ein 3:3 gegen Preußen Münster runden den Zeitraum ab. Insgesamt erzielte Essen in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben.

SHG

SHG - Form

WMA
N1-5
FCK
U2-2
PRM
S3-2
SVW
N7-1
FCA
N2-4
Tor erzielt (kassiert)
9/20
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
ESN

ESN - Form

PRM
U3-3
FOK
S2-0
FCI
N1-0
SSV
S1-0
RBL
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Sonnenhof Großaspach vs. RW Essen: Aufstellungen

Sonnenhof Großaspach vs RW Essen Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Reinhardt

Sonnenhof Großaspach vs. RW Essen: Form

SHG

SHG - Form

WMA
N1-5
FCK
U2-2
PRM
S3-2
SVW
N7-1
FCA
N2-4
Tor erzielt (kassiert)
9/20
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
ESN

ESN - Form

PRM
U3-3
FOK
S2-0
FCI
N1-0
SSV
S1-0
RBL
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Sonnenhof Großaspach vs. RW Essen: Bilanz direkte Duelle

Sonnenhof Großaspach vs. RW Essen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
128223115+1626
S
S
U
U
S
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
128223117+1426
U
N
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
4
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
125342317+618
S
S
U
S
S
5
IngolstadtIngolstadtFCI
125341617-118
U
S
S
S
N
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
115242620+617
N
S
N
U
S
7
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
115241717017
S
S
N
N
S
8
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
115152017+316
S
N
N
S
S
9
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
125162120+116
N
N
S
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
124441214-216
U
U
N
S
U
11
Hansa RostockHansa RostockHRO
124441922-316
N
U
N
N
S
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
124352123-215
U
N
S
S
U
14
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
114341921-215
S
N
N
U
N
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
124261724-714
S
N
S
U
N
16
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
123452221+113
S
N
U
U
S
17
SC VerlSC VerlVEL
123361726-912
N
N
N
U
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
113351325-1212
N
S
U
N
N
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
12246914-510
N
N
N
N
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
122461726-910
U
S
U
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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