Sonnenhof Großaspach vs. FC Bayern München II: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen - so wird die 3. Liga übertragen

In der 3. Liga muss der FC Bayern München II am Samstag zur SG Sonnenhof Großaspach. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie live in TV und LIVE-STREAM kommt.

Kellerduell in der : Die zweite Mannschaft des gastiert am Samstagnachmittag in Großaspach, wo die SG Sonnenhof wartet. Das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen.

Die SG steht nach sieben Spieltagen mit ebenso vielen Punkten auf dem 16. Tabellenplatz. Dabei stehen nur zwei Siege auf der Habenseite, beide fuhr man auf fremdem Platz ein. Kein gutes Omen für das Spiel gegen die kleinen Bayern.

Die Gäste von der Isar sind als Aufsteiger mit ebenfalls sieben Punkten einen Platz vor dem heutigen Gegner angesiedelt. Wie die Hausherren auch kassierte man bereits 16 Gegentreffer, also mehr als zwei Stück pro Spiel. In dieser Partie könnten also Tore fallen.

Sonnenhof Großaspach vs. FC Bayern München II heute live in TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert in diesem Artikel alle Infos zur Partie und verrät unter anderem, wo die Begegnung auch im LIVE-TICKER kommt und wie die Teams auflaufen.

Sonnenhof Großaspach vs. FC Bayern München II: Die 3. Liga live sehen

Duell Sonnenhof Großaspach vs. FC Bayern München II Datum Samstag, 14. September 2019 | 14 Uhr Ort Mechatronik Arena, Aspach Zuschauer 10.001 Plätze

Sonnenhof Großaspach vs. FC Bayern München II heute live im TV verfolgen - geht das?

Die 3. Liga live im deutschen Fernsehen sehen, geht das denn? Diese Frage stellen sich viele Fans in ganz . Die Antwortet lautet prinzipiell, ja - das geht.

Wie genau die dritthöchste deutsche Spielklasse live im TV kommt, erfahrt Ihr hier.

Sonnenhof Großaspach vs. FC Bayern München II heute live im TV bei MagentaSport

Die Begegnung zwischen dem 15. und dem 16. der 3. Liga gibt es heute live bei MagentaSport zu sehen. Der hauseigene Sender der Telekom ist die Nummer eins in Sachen LIVE-Übertragung der 3. Liga.

Insgesamt zeigt / überträgt der Sender alle 380 Spiele der 3. Liga in voller Länge. Großaspach vs. Bayern II kommt ausschließlich bei MagentaSport. Hier kommt Ihr direkt zur Begegnung. Außerdem habt Ihr auch die Chance, die Begegnung in Ausschnitten in der Konferenz zu sehen.

Für Großaspach vs. FC Bayern München II ist folgendes MagentaSport-Duo am Start:

Kommentar: Oskar Heirler

Moderation: Kevin Gerwin

Sonnenhof Großaspach vs. FC Bayern München II bei MagentaSport: Das Abonnement

Großaspach vs. FC Bayern München II könnt Ihr nur live bei MagentaSport sehen, wenn Ihr zuvor ein Abonnement beim Dienst abschließt. Dieses müsst Ihr im Vorfeld beim Telekom-Sender abgeschlossen haben - außer, Ihr seid bereits Telekom-Kunden.

Besitzt Ihr bereits einen Telekom-Vertrag, nutzt Ihr MagentaSport das erste Jahr kostenlos , danach bezahlt Ihr monatlich 4,95 Euro .

, danach bezahlt Ihr . Das Abonnement bei MagentaSport kostet 9,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 16,95 Euro im Monatsabo, wenn Ihr nicht Telekom-Kunde seid.

Sonnenhof Großaspach vs. FC Bayern München II heute live im Free-TV sehen - geht das?

Die 3. Liga wird Woche für Woche nicht nur bei MagentaSport gezeigt / übertragen, sondern läuft in Einzelspielen auch in voller Länge auf den Programmen der ARD. Der MDR, der BR und auch der WDR zeigen ausgewählte Begegnungen Woche für Woche.

Sonnenhof Großaspach vs. FC Bayern München II wird heute Nachmittag jedoch nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen. Die Sender haben sich nämlich für andere Begegnungen entschieden.

Stattdessen zeigt die ARD in ihren Dritten Programmen folgende Partien:

Samstag, 14. September, 14 Uhr: Waldhof Mannheim - Würzburger Kickers live im BR

Waldhof Mannheim - Würzburger Kickers live im BR Samstag, 14. September, 14 Uhr: FSV Zwickau - KFC Uerdingen live im WDR und MDR

Sonnenhof Großaspach vs. FC Bayern München II heute im LIVE-STREAM verfolgen

Sonnenhof Großaspach vs. FC Bayern München II wird also heute live im deutschen Fernsehen übertragen. Das ist schön und gleichzeitig auch nicht die einzige Möglichkeit, wie die vollen 90 Minuten heute live angesehen werden können.

SG Großaspach vs. Bayern II kommt alternativ auch im LIVE-STREAM von MagentaSport. Nur der hauseigene Sender der Telekom ist für die Übertragung - sowohl live im TV als auch im Internet - verantwortlich. Dementsprechend wird Sonnenhof Großaspach vs. FC Bayern München II heute im LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de übertragen.

Im LIVE-STREAM zum Drittliga-Spiel verpasst Ihr somit ebenfalls keine Sekunde des Duells der 3. Liga. Die Übertragung im Internet beginnt analog zur TV-Übertragung. Auch Moderator, Kommentator sowie die Möglichkeit einer Konferenzschaltung bleiben auf www.magentasport.de.

Für mehr Informationen zum LIVE-STREAM-Angebot des Telekom-Senders schaut einfach mal auf der Website des Unternehmens vorbei.

Sonnenhof Großaspach vs. FC Bayern München II heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keinen LIVE-STREAM zur Hand und auch das TV-Gerät ist nicht in der Nähe? Dann könnt Ihr die Begegnung dennoch im LIVE-TICKER von Goal verfolgen.

Damit spart Ihr Euch das Abonnement bei MagentaSport, seht halt aber dann keine Bilder zum Spiel im LIVE-STREAM. Hier geht's direkt zu unserem LIVE-TICKER von Goal zu Großaspach vs. Bayern München II.

Mit unserem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine spielentschiedene Szene zwischen beiden Mannschaften und seid während der gesamten Partie stets auf Ballhöhe. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch mit allen relevanten Infos zum Spielgeschehen.

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER von Goal entweder unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App :

Sonnenhof Großaspach vs. FC Bayern München II: Die Aufstellungen

Die Mannschaftsaufstellungen von Großaspach und dem FC Bayern München gibt es gegen 13 Uhr an dieser Stelle.

