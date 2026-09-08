Wenn der BVB am Mittwochabend zum Auftakt der neuen Königsklassensaison auf Villarreal trifft, werden in Dortmund tausende Plätze leerbleiben.

Wie die Bild zuerst berichtete, bleibt die gesamte Nord-Ost-Ecke ohne Fans, sodass statt der üblichen 81.365 wohl nur rund 77.000 Zuschauer vor Ort sein werden. "Schuld" daran ist der Gast aus Spanien.

Laut übereinstimmenden Medienberichten meldete Villarreal am Montag der Borussia zurück, dass das Kontingent für Gästefans nicht wirklich benötigt wird. So hätten sich offenbar nur exakt 39 Anhänger des Gelben U-Boots ein Ticket gekauft.

Warum bleiben beim BVB gegen Villarreal viele Plätze leer?

Laut UEFA-Regularien hat die Gastmannschaft stets einen Anspruch auf fünf Prozent der gesamten Stadionkapazität. Villarreal hatte schon frühzeitig angekündigt, diesen Anspruch nicht durchsetzen zu wollen. So ließen die Spanier frühzeitig wissen, nur Sitzplatz-Karten anzubieten, sodass der BVB den Stehplatz-Bereich im Unterrang bereits den eigenen Fans anbieten konnte.

Die verbleibenden Plätze der Nord-Ost-Ecke können jedoch kurz vor Spielbeginn nicht mehr in einen Heimbereich umgewandelt werden. Die 39 mitgereisten Anhänger werden jedoch auch aus dem Gastbereich umgesiedelt. Aus logistischen Gründen wandern sie auf die Westtribüne.

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Vor Champions-League-Spiel gegen Villarreal: Borussia Dortmund mit Verletzungssorgen

Der BVB möchte in der Champions League nach zwei Siegen in der Bundesliga und einem Erfolg im DFB-Pokal den vierten Pflichtspielsieg in Folge feiern. Die Chancen gegen den spanischen Vertreter sind dabei nicht schlecht, Villarreal ist in der heimischen Liga nach vier Spieltagen noch immer ohne Sieg.

Allerdings plagen die Borussia weiterhin Verletzungssorgen. Nico Schlotterbeck, Emre Can und seit Samstag auch Filippo Mane sind verletzt. Ramy Bensebaini ist wegen einer Brustkorbprellung noch angeschlagen, er wäre jedoch ohnehin aufgrund seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel bei Atalanta Bergamo (1:4) im Februar nicht spielberechtigt.

Ob Niko Kovac daher auf eine Viererkette umbauen könnte, ließ der Cheftrainer zunächst offen: "Die würde mir auch keine Kopfschmerzen bereiten. Wir müssen ein bisschen Fantasie mitbringen, wir werden schon was zusammenschustern."