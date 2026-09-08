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Finn Fichtner

Sonderbares Bild in der Champions League: Beim BVB bleiben gegen den FC Villarreal tausende Plätze leer

Champions League
Borussia Dortmund
Bundesliga
Borussia Dortmund - FC Villarreal
FC Villarreal

Beim Champions-League-Auftakt zwischen Borussia Dortmund und dem FC Villarreal werden im Signal Iduna Park überrascht tausende Plätze leer bleiben.

Wenn der BVB am Mittwochabend zum Auftakt der neuen Königsklassensaison auf Villarreal trifft, werden in Dortmund tausende Plätze leerbleiben.

Wie die Bild zuerst berichtete, bleibt die gesamte Nord-Ost-Ecke ohne Fans, sodass statt der üblichen 81.365 wohl nur rund 77.000 Zuschauer vor Ort sein werden. "Schuld" daran ist der Gast aus Spanien.

Laut übereinstimmenden Medienberichten meldete Villarreal am Montag der Borussia zurück, dass das Kontingent für Gästefans nicht wirklich benötigt wird. So hätten sich offenbar nur exakt 39 Anhänger des Gelben U-Boots ein Ticket gekauft.

Warum bleiben beim BVB gegen Villarreal viele Plätze leer?

Laut UEFA-Regularien hat die Gastmannschaft stets einen Anspruch auf fünf Prozent der gesamten Stadionkapazität. Villarreal hatte schon frühzeitig angekündigt, diesen Anspruch nicht durchsetzen zu wollen. So ließen die Spanier frühzeitig wissen, nur Sitzplatz-Karten anzubieten, sodass der BVB den Stehplatz-Bereich im Unterrang bereits den eigenen Fans anbieten konnte.

Die verbleibenden Plätze der Nord-Ost-Ecke können jedoch kurz vor Spielbeginn nicht mehr in einen Heimbereich umgewandelt werden. Die 39 mitgereisten Anhänger werden jedoch auch aus dem Gastbereich umgesiedelt. Aus logistischen Gründen wandern sie auf die Westtribüne.

imago-sport-1082395023.jpgIMAGO

Vor Champions-League-Spiel gegen Villarreal: Borussia Dortmund mit Verletzungssorgen

Der BVB möchte in der Champions League nach zwei Siegen in der Bundesliga und einem Erfolg im DFB-Pokal den vierten Pflichtspielsieg in Folge feiern. Die Chancen gegen den spanischen Vertreter sind dabei nicht schlecht, Villarreal ist in der heimischen Liga nach vier Spieltagen noch immer ohne Sieg.

Allerdings plagen die Borussia weiterhin Verletzungssorgen. Nico Schlotterbeck, Emre Can und seit Samstag auch Filippo Mane sind verletzt. Ramy Bensebaini ist wegen einer Brustkorbprellung noch angeschlagen, er wäre jedoch ohnehin aufgrund seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel bei Atalanta Bergamo (1:4) im Februar nicht spielberechtigt.

Ob Niko Kovac daher auf eine Viererkette umbauen könnte, ließ der Cheftrainer zunächst offen: "Die würde mir auch keine Kopfschmerzen bereiten. Wir müssen ein bisschen Fantasie mitbringen, wir werden schon was zusammenschustern."

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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