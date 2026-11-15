So sehen Sie Somalia gegen Ghana mit einem VPN

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportrechteinhabers.

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Spielvorschau

Ghana empfängt Somalia in einem Qualifikationsspiel zur Afrikameisterschaft in Gruppe C. Nach dem jüngsten Sieg gegen denselben Gegner will Ghana daran anknüpfen. Beide Mannschaften kämpfen weiter um einen Platz beim Turnier.

Ghana geht unter Trainer Lars Kim Bjoerkegren in diese Partie, nachdem die Mannschaft ihr jüngstes Qualifikationsspiel gegen Somalia mit 2:0 gewonnen hat. Ein Blick auf die Ergebnisse davor zeigt allerdings ein komplizierteres Bild: Zwei aufeinanderfolgende Qualifikationsniederlagen gegen Gambia und die Elfenbeinküste hatten Ghanas Hoffnungen auf die Afrikameisterschaft zuvor erheblich unter Druck gesetzt.

Bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 schied Ghana nach Niederlagen gegen Kroatien und Kolumbien in der Gruppenphase aus. Kurz nach dem Turnier gelang der Mannschaft allerdings ein Sieg gegen Somalia in der Qualifikation. Ghana steht derzeit auf Platz drei der Gruppe C.

Somalia reist unter Trainer Yusuf Ali Nur an und hat seine letzten drei Spiele verloren, darunter die 0:2-Niederlage gegen Ghana im Hinspiel. Die einzigen positiven Ergebnisse im laufenden Qualifikationszeitraum erzielte Somalia im März gegen Mauritius: einen Sieg und ein Unentschieden.

Die Gäste stehen auf Platz vier der Gruppe C. Eine weitere Niederlage würde ihre Hoffnungen auf die Qualifikation ernsthaft gefährden. Nurs Mannschaft hatte Schwierigkeiten, regelmäßig Tore zu erzielen, und ihre Defensivschwächen wurden von stärkeren Gegnern bestraft.

Da beide Mannschaften Punkte brauchen, ist dieses Qualifikationsspiel aus unterschiedlichen Gründen wichtig. Ghana will seine Position festigen, während Somalia ein Ergebnis benötigt, um im Rennen zu bleiben.

Hier erfahren Sie alles, was Sie darüber wissen müssen, wo Sie Ghana gegen Somalia sehen können.

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