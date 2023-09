"Sollte fünf Ballons d'Or haben": Joselu lobt Real-Teamkollege Toni Kroos

Real-Mittelfeldspieler Toni Kroos bekommt ein dickes Lob von seinem Teamkollegen.

WAS IST PASSIERT? Stürmer Joselu hat seine Teamkollegen Toni Kroos und Jude Bellingham bei Real Madrid in höchsten Tönen gelobt.

WAS WURDE GESAGT? Der Deutsche sei ein "unglaublicher Spieler, der in der Lage ist, ein Spiel komplett zu verändern", sagte Joselu im Interview mit der spanischen AS. "Er verliert nie einen Ball und spielt mit einer Gelassenheit, die ihn auszeichnet. Es ist ein Vergnügen, mit ihm zu spielen. Kroos sollte fünf Ballons d'Or haben!"

Ähnliches wie dem Deutschen traut er auch Ex-BVB-Star Bellingham zu. "Bei seinem Alter und dem, was er schon hat, kann er alles gewinnen, was er will", sagte der Stürmer. Deshalb habe der Engländer auf jede Fall die Chance, "den Ballon d'Or zu gewinnen. Die Wahrheit ist, er ist ein Genie."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Joselu spielt erst seit der aktuellen Saison mit beiden Mittelfeldspielern bei Real Madrid zusammen. Der Stürmer, der in der Vergangenheit auch für Hannover 96, die TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt auf Torejagd ging, wechselte im Sommer zu den Königlichen.