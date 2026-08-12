"Sohn des niederländischen Fußballs": Xavi ist neuer Bondscoach - Debüt gegen Klopp und Deutschland

Der 46-Jährige folgt auf Ronald Koeman, der nach dem WM-Aus nach Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale gegen Marokko zurückgetreten war. Xavi unterschrieb einen Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2030, sein Debüt an der Seitenlinie feiert er am 24. September in der Nations League - gegen Deutschland und Jürgen Klopp.

"Ich empfinde es als große Ehre, Nationaltrainer der niederländischen Nationalmannschaft zu werden. Als jemand, der seine Ausbildung an der Akademie des FC Barcelona genossen hat und unter anderem stark von Johan Cruyff und Rinus Michels geprägt wurde, fühle ich eine besondere Verbundenheit mit dem niederländischen Fußball", sagte Xavi.

"Man könnte sagen, dass ich gewissermaßen ein Sohn des niederländischen Fußballs bin. Auch andere große Trainer, vor allem Louis van Gaal, unter dem ich mein Debüt bei Barcelona gab, und Frank Rijkaard, haben eine wichtige Rolle bei meiner Entwicklung als Spieler und Trainer gespielt."

Xavi: Als Spieler Barca geprägt, als Trainer gescheitert

Für Xavi ist es die erste Station als Nationaltrainer. Zuletzt hatte er von November 2021 bis Juni 2024 an der Seitenlinie des FC Barcelona gestanden, dann trennte sich der gemeinsame Weg. Als dessen Nachfolger bei den Katalanen übernahm der frühere Bundestrainer Hansi Flick.

Als aktiver Spieler gewann Xavi unter anderem acht Meisterschaften und vier Champions-League-Titel mit Barcelona. Auch mit der Nationalmannschaft prägte der geniale Mittelfeldspieler eine Ära der Dominanz: 2010 gewann er mit Spanien in Südafrika den WM-Titel, 2008 und 2012 setzten sich die Iberer jeweils bei der Europameisterschaft durch. Als Trainer sicherte sich Xavi mit Barca in der Saison 2022/23 die Meisterschaft.

De Jong: "Xavi hat allein schon als Spieler alles erlebt"

"Jeder neue Zyklus erfordert eine erneute Auseinandersetzung damit, wohin wir wollen, was wir dafür brauchen und welcher der verfügbaren Nationaltrainer am besten dazu passt. Xavi hat allein schon als Spieler alles erlebt und gewonnen, darunter einen Weltmeistertitel, mehrere Meistertitel und Champions-League-Titel", sagte Sportdirektor Nigel de Jong.

"Als Trainer wurde er durch die jahrelange Zusammenarbeit mit Spitzencoaches geprägt, die eine Fußballphilosophie vertreten, die sehr gut zu der Art und Weise passt, wie wir mit der niederländischen Nationalmannschaft spielen wollen: Initiative ergreifen, dominanter und attraktiver Fußball, kombiniert mit der Flexibilität, die der moderne Spitzenfußball erfordert."