Der FC Bayern steht unmittelbar vor einer festen Verpflichtung von Bara Ndiaye. Laut Kicker soll der 18-jährige Mittelfeldspieler aus Senegal deutlich unter fünf Millionen Euro kosten, laut Fabrizio Romano erhält er einen Vertrag bis 2031.

Ndiaye kommt von der Akademie Gambinos Stars, die über das Netzwerk Red&Gold Football eng mit dem FC Bayern verwoben ist. In der vergangenen Rückrunde spielte Ndiaye bereits per Leihe für die Münchner.

"Letzte Details sind noch zu klären, aber ich gehe davon aus, dass er mit uns in die Saison startet. Bara wird am kommenden Montag die Leistungstests machen und dann zum Trainingslager an den Tegernsee kommen", sagte Sportdirektor Christoph Freund am Rande des Testspiels gegen Wehen Wiesbaden (1:2) am Samstag.

Nach der erfolgreichen Leihe hatte es Ndiaye überraschend in Senegals WM-Kader geschafft und war bei der knappen 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen Belgien im Sechzehntelfinale sogar eingewechselt worden.

Anschließend zog sich der feste Transfer zum FC Bayern länger als gedacht, weil auch andere Klubs Interesse an ihm anmeldeten und zudem dem Vernehmen nach Unklarheiten über Berater-Zuständigkeiten bei Ndiaye selbst bestanden.