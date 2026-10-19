Wie schnell es im Fußball gehen kann, davon kann wohl aktuell niemand besser berichten als Bara Sapoko Ndiaye. Der 18-Jährige kam quasi aus dem Nichts zum FC Bayern München und überzeugte dort die Verantwortlichen, sodass er mit einem festen Vertrag ausgestattet wurde. Mittlerweile stockt seine Entwicklung aber – weil er nicht mehr zeigen kann, was er draufhat.

Sinnbild seiner aktuellen Situation: Während der eigentlich aussortierte Sacha Boey bei der 6:1-Gala gegen RB Leipzig am Wochenende in der 77. Minute zu seinem ersten Einsatz in der Saison und dann auf 13 Spielminuten kam, stand der Senegalese nicht einmal im Kader.

Am 3. Januar dieses Jahres überraschte der FCB mit der offiziellen Meldung, dass er den Youngster von den Gambinos Stars Africa aus Gambia ausgeliehen hat. Viel wurde vom Mittelfeldspieler erst einmal nicht erwartet – denn schließlich durfte er aufgrund der Regularien ausschließlich in der ersten Mannschaft von Trainer Vincent Kompany eingesetzt werden und nicht etwa Erfahrung in der Jugend oder der Bayern-Zweiten in der Regionalliga sammeln.

Kompany war es auch, der sich einem Bericht zufolge für die Verpflichtung von Ndiaye stark gemacht hatte, nachdem er ihm im Testspiel des FCB gegen die Grasshoppers positiv aufgefallen war. Überraschend ließ der Belgier das Talent bereits im April in der Bundesliga debütieren und verschaffte ihm bis zum Saisonende vier Einsätze.

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"Ich will auf dem höchsten Niveau spielen und eines Tages auch für Senegal auflaufen", sagte Ndiaye Anfang Mai im Bayern-Magazin mit Blick auf Nationalmannschafts-Einsätze für sein Heimatland. Und wieder ging es ganz schnell: Nur vier Wochen später war es so weit, denn er debütierte im Test gegen die USA. Dass danach auch noch die ebenfalls überraschende WM-Nominierung und auch noch ein Einsatz im K.o.-Spiel gegen Belgien beim Turnier in Nordamerika folgten, war fast schon sensationell.

Bara Ndiaye begeistert beim FC Bayern: "Das ist absolut außergewöhnlich"

"Der Werdegang von Bara Ndiaye ist absolut außergewöhnlich. Es ist für uns alle überraschend und beeindruckend, wie schnell das bei ihm alles gegangen ist", sagte Jochen Sauer, Direktor Entwicklung beim FC Bayern, im Oktober bei SPOX. Folglich statteten ihn die Münchner in der Sommerpause mit einem bis 2031 gültigen Vertrag aus und zahlten eine Ablösesumme für ihn, die angeblich zwischen drei und vier Millionen Euro lag.

Wie schnell es aber dann auf einmal nicht mehr laufen kann, hat Bara Sapoko Ndiaye inzwischen auch gemerkt. Der traurige Zwischenstand in dieser Saison: drei Einsatzminuten beim Pokalspiel in Osnabrück, als beim Stand von 4:1 alles gelaufen war. Schon zweimal schaffte er es nicht in Kompanys Spieltagskader. Warum das Top-Talent aktuell so weit hinten dran ist? Eine Antwort darauf ist Kompany noch schuldig.

Und dass der Coach ihn in den kommenden Wochen plötzlich wieder bringt, erscheint angesichts des bevorstehenden FCB-Programms mit Duellen mit Arsenal, Freiburg, Dortmund und Atletico Madrid bis Anfang November eher unwahrscheinlich. Nach der sich anbahnenden Mini-Krise mit Unentschieden gegen Augsburg und Viking Stavanger und dem Kantersieg gegen RB benötigt Kompany nun auch in der Champions League gegen Arsenal ein sportliches Ausrufezeichen. Schongang für die Stars? Fehlanzeige.

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Ob der Teenager neben der schönen Geschichte seines steilen Aufstiegs auch schon einen sportlichen Mehrwert für den FC Bayern liefern kann, ist ohnehin nicht abschließend geklärt. Als er in der Endphase der vergangenen Saison zweimal von Beginn an ran durfte, lagen die Bayern in Mainz zur Pause mit 0:3 zurück und im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Heidenheim beim Seitenwechsel mit 1:2.

"Der härteste mögliche Test für einen jungen Spieler", sagte Kompany nach dem Mainz-Spiel mit Blick auf den Youngster. Dass er diesen Test nicht bestanden hat, sagte der Trainer nicht – doch die Spielzeitentwicklung in dieser Saison lässt eindeutig darauf schließen.

Verlässt Bara Ndiaye den FC Bayern im Winter?

Für seine Entwicklung benötigt Ndiaye aber Minuten auf hohem Niveau, die er aktuell beim FC Bayern nicht bekommt. Eine Leihe im Winter wäre deshalb eine Option, über die die Verantwortlichen nachdenken können und müssen.

Die Frage ist nur, ob ein anderer Bundesligist zugreift oder ob Ndiaye einen Schritt zurück in seiner Entwicklung gehen muss, um auf lange Sicht voranzukommen. Der Traum vom Spielen "auf dem höchsten Niveau" ist schließlich der einzige, den er sich mit seinen 18 Jahren noch nicht erfüllt hat.