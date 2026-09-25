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Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27 goal celebrationGetty
Jochen Tittmar

"Sogar die Polizisten haben Fotos gemacht": Ehemaliger Co-Trainer von Vincent Kompany von spezieller Anekdote um Cristiano Ronaldo beeindruckt

Portugal - Wales
Wales
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
C. Bellamy

Cristiano Ronaldo sorgte einst am Flughafen Lissabon für einen Ausnahmezustand, der Wales-Trainer Craig Bellamy nachhaltig beeindruckte.

Der walisische Nationaltrainer Craig Bellamy hat im Rahmen einer Pressekonferenz vor dem Nations-League-Duell gegen Portugal eine verblüffende Anekdote über Cristiano Ronaldo am Flughafen Lissabon enthüllt.

Der 47-Jährige erinnerte sich dabei an eine Begebenheit aus seiner Zeit als Co-Trainer des heutigen Bayern-Coachs Vincent Kompany beim FC Burnley. Während einer Reise in der Saisonvorbereitung in die portugiesische Hauptstadt erlebte Bellamy aus dem Mannschaftsbus heraus, wie der dortige Flughafen aufgrund massiver Sicherheitsvorkehrungen vollständig abgesperrt worden war.

Die Passagiere und das Betreuerteam vermuteten zunächst eine ernste Bedrohungslage. Wie sich jedoch wenig später herausstellte, galt das Aufgebot an Polizeikräften und Absperrungen einzig dem Schutz von Cristiano Ronaldo.

"Als wir am Flughafen ankamen, war die Polizei überall. Der Flughafen war komplett abgeriegelt", sagte Bellamy. "Wir kamen aus Burnley und wurden ein bisschen wie VIPs behandelt. Wir saßen in einem Reisebus, den wir gemietet hatten, mussten aber trotzdem auf einem bestimmten Weg zum Flughafen fahren."

Der ehemalige Premier-League-Profi führte aus: "Überall waren Reihen von Polizisten und Polizeiautos. Wir dachten: Irgendetwas ist passiert, hier muss eine Warnung vorliegen. Alles war abgesperrt. Die Leute im Terminal, einfach alles. Wir konnten nicht aus dem Bus aussteigen und mussten warten - wir dachten, es handele sich um einen Sicherheitsverstoß oder so etwas."

Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty Images

Cristiano Ronaldo legt kompletten Flughafen lahm

Nach etwa einer Viertelstunde Wartezeit klärte sich die Situation für die Insassen des Busses auf. "Wir saßen zehn, 15 Minuten im Bus fest und plötzlich tauchte dieses Auto auf. Es parkte, ein Mann stieg aus, ging zum Kofferraum, holte einen Rucksack heraus. Dann stieg jemand anderes aus und schulterte den Rucksack - und wer war das? Ronaldo."

Bellamy fügte hinzu: "Er läuft ganz allein, überall ist Polizei, und der Flughafen von Lissabon ist abgesperrt. Sogar die Polizisten haben Fotos gemacht. Niemand konnte ihn stören."

Die Wirkung dieses Auftritts auf die Mannschaft von Burnley war nachhaltig. "Das war der coolste Spaziergang, den ich je eine Minute lang beobachtet habe. Wir saßen alle im Bus und waren sprachlos. Alle, die sich zuvor beschwert hatten, hielten sofort den Mund. Das war wie bei einem Präsidenten", sagte der Waliser. "Wie kann man einen ganzen Flughafen lahmlegen? Ich würde meinen Computer am Flughafen Cardiff nicht einmal durch den Zoll bekommen. Was habe ich da gerade gesehen? Ich erzähle diese Geschichte, weil dieser Typ einfach so groß ist. Es war einfach nur Wow. Ich bin so froh, dass ich diesen Moment miterlebt habe, denn er ist mehr als nur ein Superstar."

Wales v Montenegro - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B4Getty Images

Cristiano Ronaldo vergibt Großchance für Portugal

Bellamy und Ronaldo standen sich während ihrer aktiven Laufbahn zuletzt im Oktober 2008 auf dem Spielfeld gegenüber. Damals traf Ronaldo für Manchester United doppelt beim 2:0-Erfolg gegen West Ham United, wo Bellamy unter Vertrag stand. Am Donnerstagabend traf der Trainer nun erneut auf den mittlerweile 41-jährigen Angreifer von Al-Nassr, der dabei sein 234. Länderspiel absolvierte und seit 24 Jahren für die Selecao aufläuft. Portugal gewann das Duell mit 1:0, Ronaldo versemmelte dabei eine Großchance.

Trotz des fortgeschrittenen Alters des fünffachen Ballon-d'Or-Siegers zeigte sich Bellamy wenig überrascht von dessen anhaltendem Niveau. Ronaldo hatte im Sommer erklärt, dass die Weltmeisterschaft 2026 sein letztes großes Turnier sein werde. Der genaue Zeitpunkt für das Karriereende steht jedoch weiterhin nicht fest.

"Es überrascht mich nicht, dass er immer noch mit der Professionalität spielt, die er stets an den Tag gelegt hat", sagte Bellamy. "Es liegt auch daran, wie clever er ist: Er weiß, wie er sich schonen muss, er weiß, dass er seine Energie zu bestimmten Zeiten nicht verschwenden darf und er hat immer noch den Torschussinstinkt - und den verliert man nie. Wir sprechen hier nicht nur von einem der größten Spieler unserer Generation, sondern von allen Generationen, wenn man bedenkt, was er alles geleistet hat."

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Häufig gestellte Fragen

Mit 41 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.

Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.

Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.

Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.

Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 41 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.

Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.

Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 140 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.

In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.

Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als "Milliardärs-Insel" bekannt ist.

Cristiano Ronaldo besitzt eine multinationale Luxuswagen-Sammlung mit über 40 Fahrzeugen, darunter seltene Hypercars, Klassiker und Alltags-SUVs. Zu den bekanntesten Marken in seinem Besitz gehören Bugatti, Ferrari und Rolls-Royce.

Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.

Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.

Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.

Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf über eine Milliarde Euro geschätzt.

Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 34 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.

Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.

Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.

Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.

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