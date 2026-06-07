Weltmeisterschaft - WM Gruppe B San Francisco Bay Area Stadium

Das Spiel Katar gegen die Schweiz beginnt am 13. Juni 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT.

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Katar gegen die Schweiz: Wichtige Details

Katar trifft am 13. Juni um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT im Eröffnungsspiel der WM-Gruppe B in Santa Clara, Kalifornien, auf die Schweiz. Die FIFA listet die Schweiz auf Platz 19 der Weltrangliste, Katar steht auf Platz 55.

Wer sind Katars Trainer und Schlüsselspieler?

Al-Sadd-Spielmacher Akram Afif ist der bekannteste Name im Kader. Er schafft Räume und Chancen für den Rekordtorschützen. Der Angreifer von Al Duhail traf bereits bei der Asienmeisterschaft, der Copa América und dem Gold Cup und will Julen Lopeteguis Team vor Probleme stellen. Der 59-jährige Lopetegui coachte zuvor Real Madrid, Sevilla, West Ham, die Wolves, Porto und die spanische Nationalmannschaft.

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Wer sind der Trainer und die Schlüsselspieler der Schweiz?

Der 51-jährige Murat Yakin führt die Schweizer Mannschaft und besitzt viel Erfahrung als Clubtrainer in seiner Heimat. Kapitän Granit Xhaka glänzte in dieser Saison bei Sunderland und sicherte dem Club nach dem Wiederaufstieg den Klassenerhalt in der Premier League. Der frühere Arsenal- und Leverkusen-Profi ist der Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft und führte sie überraschend in die Europa League der nächsten Saison. Es ist Xhakas vierte WM-Teilnahme.

Torhüter Yann Sommer und Innenverteidiger Manuel Akanji bilden das defensive Rückgrat, während Breel Embolo für Unberechenbarkeit im Angriff sorgt. Die Schweiz hat sich 13 Mal für die FIFA-Weltmeisterschaft qualifiziert. 2006 schied sie als einzige Mannschaft der Geschichte aus, ohne ein Gegentor zu kassieren.

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WM-Kader Katar

Torhüter: Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd).Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa).

Verteidiger: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).

Mittelfeld: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).

Stürmer: Tahseen Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al-Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa).

Katar auf dem Weg zur Weltmeisterschaft

Katar sicherte sich seinen Platz bei der Weltmeisterschaft 2026 durch den ersten Platz in Gruppe A in der dritten Runde der Qualifikationsrunde der Asian Football Confederation (AFC).

Schweizer WM-Kader

Torhüter: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Verteidiger: Manuel Akanji (Inter Mailand), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Mittelfeld: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Mailand), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (beide Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Stürmer: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Schweiz auf dem Weg zur Weltmeisterschaft

Die Schweiz erreichte die WM 2026 ohne Mühe. Trainer Yakin führte die Nati durch die UEFA-Qualifikationsgruppe B, und das Team buchte direkt das Ticket für Nordamerika. Ein Playoffspiel war nicht nötig.

Team-News & Kader

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form





Direkter Vergleich

QAT Letztes Spiel SUI 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Schweiz 0 - 1 Katar 1 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1





Tabelle

Schritt-für-Schritt-Anleitung für VPN, um heute Katar gegen die Schweiz zu sehen

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So schauen Sie auf dem großen Bildschirm

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