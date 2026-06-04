Weltmeisterschaft - WM Gruppe B Toronto Stadium

Das Spiel Kanada gegen Bosnien und Herzegowina beginnt am 12. Juni 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT.

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Kanada gegen Bosnien und Herzegowina: Hintergrund

Der Mitveranstalter Kanada steht in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 30 und will gegen das Team aus Bosnien und Herzegowina auf Rang 65 stark starten. Die Bosnier reisen als Außenseiter an, nachdem sie Italien in den europäischen Play-offs ausgeschaltet haben.

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Wer sind Kanadas Trainer und Schlüsselspieler?

Trainer Jesse Marsch, zuletzt bei Leeds United, setzt auf Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München, der nach seiner Verletzungspause im Champions-League-Halbfinale gegen PSG im Mai zurückkehrte. Im Mittelfeld könnten Ismael Kone von Sassuolo und Stürmer Jonathan David von Juventus wichtige Rollen übernehmen.

Das kanadische Team hat sich bisher dreimal für die FIFA-Weltmeisterschaft qualifiziert: 1986, 2022 und 2026. Davies erzielte 2022 gegen Kroatien das erste WM-Tor der Landesgeschichte. Der 52-Jährige spielte in den 1990er- und 2000er-Jahren 14 Saisons in der MLS und bestritt zwei Länderspiele für die USMNT.

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Wer sind der Trainer und die Schlüsselspieler von Bosnien und Herzegowina?

Trainer Sergej Barbarez zeigte 2009 erstmals Interesse an dem Posten. Fünfzehn Jahre später übernahm er ohne vorherige Trainererfahrung im Alter von 52 Jahren zum ersten Mal die Nationalmannschaft, und zwar im Spiel gegen England. Seitdem hat er Playoff-Siege gegen Wales und Italien errungen.

Der 40-jährige Edin Dzeko ist Kapitän und Rekordtorschütze des Vereins. Der Stürmer spielte früher für Manchester City und half Schalke kürzlich beim Wiederaufstieg in die Bundesliga. Am anderen Ende des Altersspektrums steht der 18-jährige Kerim Alajbegovic, den viele als nächsten Miralem Pjanic sehen. Der Mittelfeldspieler verbrachte eine Saison bei Red Bull Salzburg, bevor Bayer Leverkusen eine Ausstiegsklausel zog, um ihn zu verpflichten. Während die letzten Glutstärken von Dzekos legendärer Karriere langsam erlöschen, scheint Alajbegovic der Mann zu sein, der die Fackel für die nächste Generation weiterträgt.

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Kanadas WM-Kader

Torhüter: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Verteidiger: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nizza), Alphonso Davies (Bayern München), Alfie Jones (Middlesbrough).

Mittelfeld: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Stürmer: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Kanadas Weg zur Weltmeisterschaft

Da Kanada neben den Vereinigten Staaten und Mexiko Gastgeber der Weltmeisterschaft 2026 ist, musste es sich nicht qualifizieren.

Bosnien und Herzegowinas WM-Kader

Torhüter: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo).

Verteidiger: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens).

Mittelfeldspieler: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).

Stürmer: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).

Bosniens Weg zur Weltmeisterschaft

Zu sagen, dass Bosniens Qualifikation für dieses Turnier eine Überraschung ist, wäre eine Untertreibung. Als Barbarez 2024 das Amt übernahm, hatte die Mannschaft in 19 Spielen über zwei Qualifikationsrunden nur vier Siege geholt.

In der ersten Runde der UEFA-Qualifikation landete Bosnien in Gruppe H. Die Mannschaft verlor nur eines von acht Spielen, schaffte aber hinter Österreich nicht die direkte Qualifikation. Im Playoff siegte sie in Cardiff gegen Wales im Elfmeterschießen und setzte sich zu Hause gegen Italien ebenfalls vom Punkt durch.

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