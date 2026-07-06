Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 erreicht ihren Höhepunkt, und der weltweite Run auf WM-Tickets hat alle Rekorde gebrochen.

Wir stecken mitten in der dramatischen K.o.-Runde, in der sich Turniertraeume erfuellen und Favoriten platzen.

Die Auslosung lieferte schon jetzt packende Spiele: Norwegen schockte den fünfmaligen Weltmeister Brasilien in New York, während England mit zehn Mann den Mitgastgeber Mexiko im Azteca-Stadion 3:2 besiegte. Ihre Belohnung? Ein bereits feststehendes, mit Stars gespicktes Viertelfinal-Spektakel am Samstag, dem 11. Juli, in Miami.

Frankreich und Marokko erreichten ebenfalls die nächste Runde und treffen in Boston aufeinander.

Vollständiger Spielplan der kommenden WM-2026-Spiele

Wie kann man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Stand heute sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Weiterverkaufstickets für die WM 2026: Offizieller FIFA-Weiterverkauf, Weiterverkauf in Mexiko, Informationen und mehr

Kann ich Wiederverkaufstickets für die WM 2026 kaufen?

Ja. Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist der offizielle Kanal für den sicheren Handel und ist seit dem 2. April wieder geöffnet.

Das Portal steht über die FIFA-Website für Fans aus dem Ausland sowie aus den USA und Kanada offen.

Mexikanische Fans nutzen den FIFA-Tauschmarkt (Mercado de Intercambio de la FIFA), der ebenfalls wieder geöffnet ist und lokale Verkäufe unter offiziellen Sicherheitsvorkehrungen abwickelt.

Sekundärmärkte wie StubHub bleiben eine Option für Fans, die bestimmte Sitzplatzblöcke oder Tickets für die gefragtesten Spiele suchen.

Lesen Sie vor dem Kauf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA hat zuvor angekündigt, dass die Ticketpreise aufgrund der dynamischen Preisgestaltung bei den frühen Gruppenspielen bereits ab 60 US-Dollar beginnen können, für das Finale jedoch auf über 10.000 US-Dollar steigen können.

Die Preise können während der verschiedenen Verkaufsphasen schwanken.

Nachfolgend finden Sie einige Schätzungen:

Phase Preisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 US-Dollar Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $ Runde der letzten 32 105–750 Achtelfinale 170 $ – 980 $ Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ Finale 2.030 $ – 10.875 $

Was bedeutet die variable Preisgestaltung der FIFA?

Das Ticketkonzept der FIFA folgt Trends aus Sport und Unterhaltung, bei denen Preise schwanken, um Verkauf und Zuschauerzahlen zu optimieren.

Die FIFA nutzt für den Ticketverkauf zur Weltmeisterschaft 2026 variable und dynamische Preise. Das heißt: Die Preise können in den verschiedenen Verkaufsphasen je nach Nachfrage und Verfügbarkeit für jedes Spiel steigen oder fallen.

Die Preise können sich jederzeit ändern, wodurch FIFA auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren kann.

Vor jeder Verkaufsphase legt die FIFA die Preise flexibel fest. Sobald eine Phase startet, übernimmt das dynamische Preissystem.

Welche Mannschaften haben sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert?

Insgesamt 211 Teams bewarben sich um die 48 Startplätze der 23. FIFA-Weltmeisterschaft. Nun sind alle Plätze vergeben. Auch die drei Gastgeber – Kanada, Mexiko und die USA – sind automatisch dabei.

Das endgültige Teilnehmerfeld für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sieht wie folgt aus:

AFC (Asien): Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan

Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan CAF (Afrika): Algerien, Kap Verde, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien

Algerien, Kap Verde, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien CONCACAF (Nord-/Mittelamerika und Karibik): Kanada, Curaçao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten

Kanada, Curaçao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten CONMEBOL (Südamerika): Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Ozeanien): Neuseeland

Neuseeland UEFA (Europa): Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Tschechien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei

Die Qualifikation endete am 31. März 2026. Die Sieger der letzten interkontinentalen und europäischen Play-offs sicherten sich ihre Plätze im auf zwölf Gruppen erweiterten Turnier, das im kommenden Juni beginnt.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA gab bereits im Juni 2022 die sechzehn Spielorte bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten.

Land Stadion (Stadt) Kapazität des WM-Stadions Kanada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Mexiko Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Vereinigte Staaten Mercedes-Benz-Stadion (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T-Stadion (Dallas) 94.000 NRG-Stadion, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi-Stadion (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi’s Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt.

Erstmals spielen 48 Teams, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind folgende: