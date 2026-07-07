Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 erreicht ihren Höhepunkt, und der weltweite Run auf WM-Tickets hat alle bisherigen Rekorde gebrochen.

Wir stecken mitten in der dramatischen K.o.-Runde, in der sich Turnierträume erfüllen und Favoriten ausscheiden.

Die Auslosung lieferte schon jetzt packende Spiele: Norwegen schockte den fünfmaligen Weltmeister Brasilien in New York, während England mit zehn Mann den Mitgastgeber Mexiko im Azteca-Stadion 3:2 besiegte. Ihre Belohnung? Ein bereits feststehendes, mit Stars gespicktes Viertelfinal-Spektakel am Samstag, dem 11. Juli, in Miami.

Frankreich und Marokko erreichten ebenfalls die nächste Runde und treffen in Boston aufeinander.

Vollständiger Spielplan der kommenden WM-2026-Spiele

Datum & Anstoßzeit Spieldetails Austragungsort Tickets 7. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDT Achtelfinale: Argentinien gegen Ägypten Atlanta Stadium, USA Tickets kaufen 7. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr PDT Achtelfinale: Schweiz gegen Kolumbien Vancouver Stadium, Kanada Tickets kaufen 9. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDT Viertelfinale 1: Frankreich gegen Marokko Gillette Stadium (Boston), USA Tickets kaufen 10. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr PDT Viertelfinale 2: Spanien gegen Belgien SoFi Stadium (Los Angeles), USA Tickets kaufen 11. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDT Viertelfinale 3: Norwegen gegen England Hard Rock Stadium (Miami), USA Tickets kaufen 11. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CDT Viertelfinale 4: Argentinien/Ägypten gegen Schweiz/Kolumbien Arrowhead Stadium (Kansas City), USA Tickets kaufen 14. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr CDT Halbfinale 1: Frankreich/Marokko gegen Spanien/Belgien Dallas Stadium, USA Tickets kaufen 15. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr EDT Halbfinale 2: Norwegen/England gegen Argentinien/Ägypten/Schweiz/Kolumbien Atlanta-Stadion, USA Tickets kaufen 18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDT Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 gegen Verlierer Halbfinale 2 Miami Stadium, USA Tickets kaufen 19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDT WM-Finale: Sieger Halbfinale 1 gegen Sieger Halbfinale 2 New York New Jersey Stadium, USA Tickets kaufen

Wie kann man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 kaufen?

Stand heute sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist die Zahl der Tickets aus dem Primärverkauf jetzt sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Weiterverkaufstickets für die WM 2026: Offizieller FIFA-Weiterverkauf, Weiterverkauf in Mexiko, Informationen und mehr

Kann ich Weiterverkaufstickets für die WM 2026 kaufen?

Ja. Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist der offizielle Kanal für den sicheren Handel und hat am 2. April wiedereröffnet.

Das Portal steht über die FIFA-Website für Fans aus dem Ausland sowie aus den USA und Kanada offen.

Mexikanische Fans nutzen den FIFA-Tauschmarkt (Mercado de Intercambio de la FIFA), der ebenfalls wieder geöffnet ist und lokale Weiterverkäufe unter offiziellen Sicherheitsvorkehrungen abwickelt.

Sekundärmärkte wie StubHub bleiben eine Option für Fans, die bestimmte Sitzplatzblöcke oder Tickets für die gefragtesten Spiele suchen.

Lesen Sie vor dem Kauf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA erklärte, dass die dynamische Preisgestaltung bei frühen Gruppenspielen Preise ab 60 US-Dollar ermöglicht, während das Finale über 10.000 US-Dollar kosten kann.

Die Preise können während der verschiedenen Verkaufsphasen schwanken.

Hier finden Sie erste Schätzungen:

Phase Preisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 US-Dollar Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $ Runde der letzten 32 105–750 Achtelfinale 170 $ – 980 $ Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ Finale 2.030 $ – 10.875 $

Was bedeutet die variable Preisgestaltung der FIFA?

Das Ticketkonzept der FIFA folgt Trends aus Sport und Unterhaltung, bei denen Preise schwanken, um Umsatz und Zuschauerzahlen zu optimieren.

Die FIFA nutzt beim Ticketverkauf für die Weltmeisterschaft 2026 variable und dynamische Preise. Das heißt: Die Preise können in den verschiedenen Verkaufsphasen je nach Nachfrage und Verfügbarkeit für jedes Spiel steigen oder fallen.

Die Preise können sich jederzeit ändern, wodurch FIFA auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren kann.

Vor jeder Verkaufsphase legt die FIFA die Preise flexibel fest. Sobald eine Phase startet, übernimmt das dynamische Preissystem.

Welche Mannschaften haben sich für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert?

Insgesamt 211 Teams starteten in die Qualifikation für die 23. FIFA-Weltmeisterschaft, nun sind alle 48 Plätze vergeben. Dazu zählen die drei Gastgeber Kanada, Mexiko und die USA, die sich automatisch qualifizierten.

Das endgültige Teilnehmerfeld für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sieht wie folgt aus:

AFC (Asien): Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan

Australien, Iran, Irak, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan CAF (Afrika): Algerien, Kap Verde, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien

Algerien, Kap Verde, Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Ghana, Elfenbeinküste, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien CONCACAF (Nord-/Mittelamerika und Karibik): Kanada, Curaçao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten

Kanada, Curaçao, Haiti, Mexiko, Panama, Vereinigte Staaten CONMEBOL (Südamerika): Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Ozeanien): Neuseeland

Neuseeland UEFA (Europa): Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Tschechien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei

Die Qualifikation endete am 31. März 2026. Die Sieger der letzten interkontinentalen und europäischen Play-offs sicherten sich ihre Plätze im erweiterten Turnier mit zwölf Gruppen, das im kommenden Juni beginnt.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA gab bereits im Juni 2022 die sechzehn Spielorte bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten.

Land Stadion (Stadt) Kapazität des WM-Stadions Kanada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Mexiko Estadio Azteca (Mexiko-Stadt) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Vereinigte Staaten Mercedes-Benz-Stadion (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T-Stadion (Dallas) 94.000 NRG-Stadion, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi-Stadion (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi’s Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt.

Erstmals spielen 48 Teams, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind folgende: