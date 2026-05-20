So sicherst du dir Tickets für Belgien vs. Iran: WM-Ticketpreise, Infos zum SoFi Stadium und mehr

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 verspricht wieder einen unvergesslichen Fußballmonat, und das Duell zwischen Belgien und dem Iran in Los Angeles gilt bereits als eines der Topspiele der Gruppenphase.

Belgien besitzt einen der stärksten Kader im internationalen Fußball, der Iran zählt zu den konstantesten Teams Asiens und reist mit viel Schwung an. Deshalb sichern sich Fans bereits ihre Plätze für das Duell im SoFi Stadium.

GOAL liefert alle wichtigen Infos zum Ticketkauf für Belgien gegen Iran: Preise, Hospitality-Pakete, Stadiondetails und die günstigsten verfügbaren Plätze im Netz.

Wann findet das Spiel Belgien gegen Iran statt?

Datum & Uhrzeit Spielplan Austragungsort Tickets 21. Juni 2026 – 19:00 Uhr Belgien gegen Iran SoFi Stadium, Inglewood Tickets

Spielplan von Belgien bei der Weltmeisterschaft 2026

Datum Spiel Austragungsort Tickets 15. Juni 2026 Belgien gegen Ägypten Lumen Field, Seattle Tickets 21. Juni 2026 Belgien gegen Iran SoFi Stadium, Inglewood Tickets 26. Juni 2026 Neuseeland – Belgien BC Place, Vancouver Tickets

Spielplan des Iran bei der Weltmeisterschaft 2026

Datum Spielplan Austragungsort Tickets 15. Juni 2026 Iran gegen Neuseeland SoFi Stadium, Inglewood Tickets 21. Juni 2026 Belgien gegen Iran SoFi Stadium, Inglewood Tickets 26. Juni 2026 Ägypten gegen Iran Lumen Field, Seattle Tickets

Wie bekomme ich Tickets für Belgien gegen Iran?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Fans sich Tickets für das Spiel Belgien gegen Iran bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sichern können.

Offizieller FIFA-Verkauf: Die FIFA gibt weiterhin Tickets in gestaffelten Verkaufsphasen frei, darunter Lotteriephasen und Zeitfenster nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst".

Die FIFA gibt weiterhin Tickets in gestaffelten Verkaufsphasen frei, darunter Lotteriephasen und Zeitfenster nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". FIFA-Wiederverkaufsplattform: Fans können verifizierte Wiederverkaufstickets direkt von anderen Fans über den offiziellen Ticketmarktplatz der FIFA kaufen.

Fans können verifizierte Wiederverkaufstickets direkt von anderen Fans über den offiziellen Ticketmarktplatz der FIFA kaufen. Sekundäre Ticketmarktplätze: StubHub bleibt eine der schnellsten Optionen, um Plätze für ausverkaufte WM-Spiele und stark nachgefragte Partien zu bekommen.

StubHub bleibt eine der schnellsten Optionen, um Plätze für ausverkaufte WM-Spiele und stark nachgefragte Partien zu bekommen. Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality bietet garantierte Sitzplätze, VIP-Lounges, Catering und exklusive Spieltags-Erlebnisse.

Die FIFA wird alle Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 voraussichtlich digital über die offizielle Ticket-App ausgeben.

Wie viel kosten Tickets für Belgien gegen Iran?

Die Preise hängen von Kategorie, Nachfrage und Turnierphase ab.

Die günstigsten Tickets für Belgien gegen Iran starten auf Wiederverkaufsplattformen voraussichtlich bei 100 bis 180 US-Dollar, während Premium-Plätze in den unteren Rängen und Hospitality-Pakete deutlich teurer sind.

Wer die günstigsten Plätze will, sollte so früh wie möglich kaufen, denn die Preise steigen kurz vor dem Anpfiff.

Kategorie Gruppenphase Achtelfinale – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 $ – 4.210 $ Kategorie 3 100–200 $ 200–500 600 $ – 2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ – 2.030 $

Alles, was Sie über das SoFi Stadium wissen müssen

Das Spiel Belgien gegen Iran findet im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, statt, einer der modernsten Sportstätten der Welt.

Das 2020 eröffnete SoFi Stadium ist die Heimstätte der NFL-Teams Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers und hat sich schnell zu einem der wichtigsten Austragungsorte für große internationale Sportveranstaltungen in den Vereinigten Staaten entwickelt.

Dank seiner modernen Ausstattung, seiner großen Sitzplatzkapazität und seiner Lage nahe dem Stadtzentrum von Los Angeles soll das SoFi Stadium mehrere wichtige Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ausrichten.

Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird das Stadion voraussichtlich mehr als 70.000 Fans aufnehmen und so eine lebendige Kulisse für eines der spannendsten Gruppenspiele schaffen.