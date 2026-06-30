So sichern Sie sich Tickets, um Christian Pulisic bei der Weltmeisterschaft 2026 zu sehen: WM-Tickets für die USA, Informationen und mehr

Die Weltmeisterschaft 2026 bietet den Spielern in den Farben der "Stars and Stripes" eine einmalige Gelegenheit, die amerikanische Nation zu begeistern.

Als das größte Sportereignis der Welt 1994 zuletzt in Nordamerika gastierte, wurden Spieler wie Alexi Lalas und Eric Wynalda zu bekannten Namen. 32 Jahre später hoffen Christian Pulisic und andere, mit gutem Beispiel voranzugehen und die Chancen der Mitausrichter zu verbessern.

GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Infos zu WM-Tickets für die USA, etwa wo Sie diese kaufen können und was sie kosten.

Ergebnisse und bevorstehende Spiele der USA bei der WM 2026

Zwar erzielte Christian Pulisic in der WM-Qualifikation zwölf Tore für die USA, bei einer Weltmeisterschaft traf er bisher jedoch nur einmal.

Dieses einzige Tor, das er im letzten Gruppenspiel der "Stars and Stripes" bei der WM 2022 in Katar gegen den Iran erzielte, erwies sich jedoch als entscheidend, da es den USA den Einzug in die K.o.-Runde sicherte.

Datum Spiel (Anstoß vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Freitag, 12. Juni USA gegen Paraguay (18:00 Uhr PT) SoFi Stadium, Inglewood Die USA gewannen 4:1 Freitag, 19. Juni USA gegen Australien (12 Uhr PT) Lumen Field, Seattle Die USA gewannen 2:0 Donnerstag, 25. Juni USA gegen die Türkei (19 Uhr PT) SoFi Stadium, Inglewood Die Türkei gewann 3:2. Mittwoch, 1. Juli USA gegen Bosnien und Herzegowina (17:00 Uhr PT) Levi’s Stadium, Santa Clara Tickets

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in den USA

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Tickets für die WM 2026 in den USA?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (ausverkaufte Spielstätten) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Der Weg der USA ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Da die USA als Erster der Gruppe D weitergekommen sind, gelten diese Termine, Anpfiffszeiten und Spielorte, wenn sie bis ins Finale am 19. Juli vorstoßen.

Siegen die USA am Mittwoch gegen Bosnien und Herzegowina, spielen sie im Achtelfinale in Seattle gegen Belgien oder Senegal. Tritt das Team von Trainer Pochettino gegen Belgien an, will es die 2:5-Niederlage vom März in Atlanta ausgleichen.

Im Viertelfinale könnten Spanien oder Portugal warten, im Halbfinale Frankreich und im Finale Brasilien, Argentinien oder England.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 1. Juli (17:00 Uhr PT) Runde der letzten 32 Levi’s Stadium, Santa Clara USA gegen Bosnien und Herzegowina Tickets 6. Juli (17:00 Uhr PT) Achtelfinale Lumen Field, Seattle Spiel 94: gegen Belgien oder Senegal Tickets 10. Juli (12 Uhr PT) Viertelfinale SoFi Stadium, Inglewood Spiel 98: gegen den Sieger von Spiel 93 Tickets 14. Juli (14:00 Uhr CDT) Halbfinale AT&T Stadium, Arlington Spiel 101: gegen den Sieger von Spiel 97 Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 102 Tickets

Gruppe D – Endstand

Platz Mannschaft Gespielte Spiele S U N Tore GEG Tordifferenz Pkt Stand 1. USA 3 2 0 1 8 4 +4 6 Qualifiziert 2. Australien 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualifiziert 3. Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 Qualifiziert 4. Türkei 3 1 0 2 3 5 -2 3 Ausgeschieden

Was ist von Christian Pulisic bei der WM 2026 zu erwarten?

Zwar hat Christian Pulisic in seiner Vereinskarriere bereits viele starke Momente erlebt und mit Borussia Dortmund, Chelsea und dem AC Mailand Titel gewonnen, doch auf internationaler Ebene wartet er noch darauf, ganz groß herauszukommen.

Es wirkt, als liefere Pulisic seit Jahren starke Leistungen. 2016 debütierte er mit 17 Jahren für die USA und wurde damit zum jüngsten Amerikaner in einem WM-Qualifikationsspiel.

Mit 27 Jahren hat Pulisic, den viele "Captain America" nennen, dem Fußball und seinem Land noch viel zu bieten. Die USA verpassten die Weltmeisterschaft 2018, erreichten 2022 aber zum dritten Mal innerhalb von zwölf Jahren das Achtelfinale und wollen diesmal weiter kommen.

Bei der WM 2022 erhielt Pulisic zusammen mit drei weiteren Spielern die drittmeisten "Man of the Match"-Auszeichnungen des Turniers; nur Kylian Mbappé und Lionel Messi erhielten mehr. Trotz des Ausscheidens in der ersten K.o.-Runde war das eine starke Leistung, und Pulisic will auf der größten Bühne erneut überzeugen.

Die USA setzten ein Zeichen, als sie im September 2024 den ehemaligen Trainer von Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain und Chelsea, Mauricio Pochettino, verpflichteten, und hoffen trotz einiger Rückschläge in diesem Sommer auf neuen Schwung.