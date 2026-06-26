So sichern Sie sich Tickets für USA gegen Bosnien und Herzegowina: Preise für die Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft, Spielplan, Last-Minute-Angebote und mehr

Für die Mitveranstalter geht die Party erst los: Mauricio Pochettino und sein US-amerikanisches Nationalteam der Männer starten ihre K.o.-Runde gegen Bosnien und Herzegowina.

Die "Stars and Stripes" gewannen überzeugend gegen Paraguay und Australien und holten sich bereits ein Spiel vor Schluss Platz eins in Gruppe D, was im Gastgeberland Zuversicht weckte.

Nun treffen sie auf Bosnien und Herzegowina, das sich als eines der besten Drittplatzierten für die Runde der letzten 32 qualifizierte.

Wann beginnt das WM-Spiel der Runde der 32 zwischen den USA und Bosnien und Herzegowina?

Das K.o.-Spiel USA gegen Bosnien und Herzegowina findet im San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) in Santa Clara, Kalifornien, statt.

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde San Francisco Bay Area Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel der Runde der letzten 32 zwischen den USA und Bosnien und Herzegowina kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten die Tickets für das WM-Spiel der Runde der 32 zwischen den USA und Bosnien und Herzegowina?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

FIFA-WM-2026-Ticketpreise:

Termine Stufe / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Veranstaltungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

WM-Spiel USA gegen Bosnien und Herzegowina: Alles, was Sie wissen müssen

USA gegen Bosnien und Herzegowina Form

USA gegen Bosnien und Herzegowina: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

USA gegen Bosnien und Herzegowina: Tabelle

Weiterlesen