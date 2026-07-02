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So sichern Sie sich Tickets für USA gegen Belgien: WM-Preise, Achtelfinal-Infos, Last-Minute-Angebote und mehr

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Die USA und Belgien haben bei der Weltmeisterschaft das Achtelfinale erreicht. Hier erfahren Sie, wie Sie sich Ihre Tickets sichern können.

Die USA peilen ihr zweites WM-Viertelfinale an. Die Mitausrichter der WM 2026 setzten sich am Mittwoch im Achtelfinale im Levi’s Stadium gegen Bosnien und Herzegowina durch.

Um jedoch das erste Viertelfinale seit 2002 zu erreichen, müssen die Männer von Mauricio Pochettino nun Belgien schlagen.

Die "Red Devils" von Rudi Garcia, die vor acht Jahren das WM-Halbfinale erreichten, kehren am Montag (6. Juli) nach Seattle zurück, nachdem sie am Mittwoch im Lumen Field Senegal durch einen späten Elfmeter von Youri Tielemans in der letzten Minute der Verlängerung besiegt haben.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie sich Plätze für das Spiel USA gegen Belgien sichern und was diese kosten.

Wann beginnt das WM-Spiel USA gegen Belgien?

Das Achtelfinale steigt im Seattle Stadium (Lumen Field).

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel USA gegen Belgien kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist die Verfügbarkeit aus dem Primärverkauf nun sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel USA gegen Belgien?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)

225 $ – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9.–11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

USA gegen Belgien: Alles, was Sie wissen müssen

Form der USA gegen Belgien

USA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

BEL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
14/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

USA gegen Belgien: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

USA

Letzte 4 Spiele

BEL

0

Siege

0

Unentschieden

4

Siege

5

Erzielte Tore

12
Spiele über 2,5 Tore
3/4
Beide Teams haben getroffen
3/4

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