Dank des Siegtores von Mikel Merino in der Nachspielzeit besiegte "La Roja" am Montag in Dallas Cristiano Ronaldos Portugal mit 1:0.

Nun trifft die Mannschaft von Luis de la Fuente am Freitag (10. Juli) auf den Sieger des Achtelfinalspiels zwischen dem Mitausrichter USA und dem europäischen Konkurrenten Belgien.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur Weltmeisterschaft 2026, auch wie Sie Plätze für das Spiel Spanien gegen die USA ODER Belgien bekommen und was diese kosten.

Wann beginnt das WM-Spiel Spanien gegen die USA ODER Belgien?

Das Viertelfinale steigt im Los Angeles Stadium (SoFi Stadium).

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Los Angeles Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Spanien gegen die USA oder Belgien kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen eingingen, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt derzeit extrem gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten WM-Tickets für die Spiele Spanien gegen USA oder Belgien?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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