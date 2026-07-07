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Book Spain vs Belgium World Cup Tickets

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So sichern Sie sich Tickets für Spanien gegen Belgien: WM-Preise, Viertelfinal-Infos, Last-Minute-Angebote und mehr

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Spanien trifft im WM-Viertelfinale in Los Angeles auf Belgien. Hier erfahren Sie, wie Sie sich Ihre Tickets sichern können.

Mikel Merino erzielte in der Nachspielzeit das Siegtor, wodurch Spanien im Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Dallas gegen Cristiano Ronaldos Portugal gewann. Damit stellte "La Roja" nicht nur ihre längste Serie ohne Niederlage (35 Spiele) ein, sondern blieb auch im sechsten WM-Spiel in Folge ohne Gegentor.

Belgien will beide Serien am Freitag im Viertelfinale in Los Angeles beenden. Die "Roten Teufel" spielten in der Gruppenphase 0:0 gegen den Iran und 1:1 gegen Ägypten, setzten sich aber im Achtelfinale gegen Co-Gastgeber USA durch und wollen daran anknüpfen.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie sich Plätze für das Spiel Spanien gegen Belgien sichern und was diese kosten.

Wann beginnt das Spiel Spanien gegen Belgien?

Das rein europäische Duell steigt im Los Angeles Stadium (SoFi Stadium).

Wie kann man WM-Tickets für das Spiel Spanien gegen Belgien kaufen?

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Dies ist keine Verlosung – die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Spanien gegen Belgien?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

WM-Spiel Spanien gegen Belgien: Alles, was Sie wissen müssen

Spanien gegen Belgien: Form

ESP

ESP - Form

CPV
U0-0
KSA
S4-0
URU
S0-1
AUT
S3-0
POR
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/0
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5
BEL

BEL - Form

ÄGY
U1-1
IRN
U0-0
NZL
S1-5
SEN
S3-2
USA
S1-4
Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Spanien gegen Belgien: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

ESP

Letzte 5 Spiele

BEL

5

Siege

0

Unentschieden

0

Siege

13

Erzielte Tore

1
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Spanien gegen Belgien: Teamnews

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